Google prolonge les mises à jour des Chromebooks pendant 10 ans

Google intensifie son jeu en ce qui concerne les Chromebooks. À partir de 2024, si vous possédez un Chromebook qui a vu le jour en 2021 ou plus tard, vous avez droit à une surprise. Les mises à jour automatiques seront disponibles sur votre appareil, non pas pendant quelques années, mais pendant une décennie entière. C’est une grande victoire pour les utilisateurs qui souhaitent garder leurs appareils sécurisés et à jour.

Mais attendez, que se passe-t-il si votre Chromebook est un peu plus ancien, datant d’avant 2021 ? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Google offre également cette opportunité aux modèles plus anciens. Les utilisateurs et les administrateurs informatiques peuvent choisir de prolonger les mises à jour pour ces modèles plus anciens, prolongeant ainsi leur durée de vie de 10 ans à partir de leur date de fabrication.

L’un des principaux avantages des Chromebooks, en plus de leur abordabilité, a toujours été leur sécurité intégrée robuste. Et cela ne va pas disparaître de sitôt. Même si votre Chromebook ne bénéficie plus de mises à jour automatiques, il reste solide face aux menaces. La fonction de démarrage vérifié est là pour vous sauver. Elle agit comme un garde vigilant, scannant toute tentative d’altération ou de corruption lors du démarrage. S’il détecte un problème, il ne reste pas inactif ; il intervient et répare le système, assurant la sécurité de votre Chromebook.

Maintenant, parlons d’un avantage que chaque école et étudiant peut apprécier : des réparations plus rapides. Les écoles font souvent durer leurs Chromebooks plus longtemps grâce à des programmes de réparation internes. Google se joint à la fête avec son programme de réparation de Chromebook. Cette initiative aide les écoles à trouver des versions détachées et les équipe de guides de réparation utiles. Mais voici la cerise sur le gâteau : Google déploie également des mises à jour qui accélèrent le processus de réparation, réduisant ainsi le besoin de ces fichus clés USB physiques. Ainsi, lorsque quelque chose ne va pas, vous pouvez reprendre votre travail ou votre jeu sur votre Chromebook plus rapidement que jamais.

La durabilité est très en vogue ces jours-ci et Google ne veut pas être en reste. Il prend des mesures pour rendre les Chromebooks plus respectueux de l’environnement et économes en énergie. Des fonctionnalités de charge adaptative et d’économie de batterie font leur entrée dans les Chromebooks compatibles, vous permettant de vaquer à vos tâches tout en étant plus respectueux de la planète. Google s’associe également à des fabricants renommés tels que Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo pour concevoir des Chromebooks qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi respectueux de la nature. Ces Chromebooks sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et selon des processus de fabrication éco-responsables, vous pouvez donc être fier de l’empreinte environnementale de votre appareil.

Et maintenant, parlons des plans en fin de vie. Lorsque votre fidèle Chromebook atteint enfin le point où il ne peut plus suivre vos demandes, il n’est pas nécessaire de le jeter à la poubelle. Ces appareils peuvent être vendus ou recyclés par l’intermédiaire de revendeurs. Les écoles doivent penser à les retirer de leurs systèmes de gestion avant de les transmettre. Et voici la cerise sur le gâteau : les revendeurs offrent souvent quelque chose en échange, que ce soit de l’argent ou des crédits de service. Ainsi, votre ancien Chromebook pourrait encore avoir de la valeur.

Les districts scolaires avisés sur le plan financier sont déjà bien conscients des avantages des Chromebooks. Ils sont rentables, tout simplement. Lorsque vous les comparez à d’autres appareils, ils sortent en tête. Avec des coûts initiaux et opérationnels plus bas, ils peuvent vous faire économiser plus de 800 dollars par appareil sur trois ans. C’est de l’argent qui peut être mieux utilisé pour les enseignants et les étudiants, améliorant ainsi l’expérience éducative.

En conclusion, Google fait des progrès significatifs pour s’assurer que les Chromebooks restent accessibles, sécurisés et respectueux de l’environnement pour tous les utilisateurs. Avec la promesse d’une décennie entière de mises à jour automatiques, ils établissent une norme élevée pour les systèmes d’exploitation. L’engagement de Google à prolonger la durée de vie des Chromebooks est en accord avec leur vision de fournir des appareils sécurisés, simples et abordables pour les établissements d’enseignement et au-delà. Ainsi, que vous soyez un étudiant, un enseignant ou simplement un passionné de Chromebook, vous pouvez vous attendre à de nombreuses années supplémentaires d’apprentissage et de travail sur ces appareils fiables.

