iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : Enfin, les véritables appareils Pro sont là!

Enfin, Apple a tenu son événement de lancement annuel où l’entreprise a annoncé plusieurs nouveaux produits. Lors de l’événement, l’entreprise de Cupertino a dévoilé la nouvelle Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et bien sûr, les nouveaux iPhones. Tout comme l’année dernière, Apple a lancé 4 dispositifs différents dans la série iPhone 15. Il s’agit de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Tous les quatre dispositifs ont franchi une étape supplémentaire par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. Cependant, les modèles Pro ont encore poussé un peu plus loin cette fois-ci. Non seulement les modèles Pro ont franchi des étapes supplémentaires par rapport aux modèles standards, mais l’iPhone 15 Pro Max est même allé encore plus loin que l’iPhone 15 Pro. Avant de mettre en évidence la principale différence entre les deux modèles Pro, jetons un coup d’œil rapide aux nouvelles caractéristiques passionnantes de la gamme Pro de la série iPhone 15.

Caractéristiques de la gamme iPhone 15 Pro

Tout d’abord, les modèles iPhone 15 Pro sont dotés de la dernière puce A17 Pro de Apple, qui est basée sur une architecture de 3 nm. Selon Apple, cette nouvelle puce apporte non seulement une amélioration de 10 % de la vitesse par rapport à son prédécesseur, mais accélère également le moteur neuronal de deux fois sa vitesse. Cela est principalement dû au fait que le GPU a subi une toute nouvelle refonte depuis la création de l’iPhone. Le GPU remodelé le rend 20 % plus rapide que la puce A16 Bionic.

Une autre fonctionnalité intéressante de la puce A17 est son ray tracing hardware dédié. Contrairement à l’A16 qui utilisait un traitement logiciel pour améliorer le ray tracing, l’A17 utilise un ray tracing accéléré par hardware. Selon Apple, le ray tracing accéléré par hardware rend la ligne iPhone 15 Pro 4 fois plus rapide que la série iPhone 14 en matière de ray tracing.

Design

Même si les modèles iPhone 15 Pro ont hérité du design familier des modèles précédents, vous pouvez facilement identifier quelques différences claires en y jetant un coup d’œil rapide. C’est quelque chose qu’Apple n’a pas fait depuis la série iPhone 12.

Grâce au nouveau matériau en titane de classe 5, les modèles iPhone 15 Pro ont un aspect impressionnant par rapport aux modèles précédents. Le nouveau matériau améliore non seulement l’aspect général des smartphones, mais réduit également le poids des appareils. Avec un poids de seulement 187 g et 221 g respectivement, les gammes Pro de l’iPhone 15 sont les plus légères de toute l’histoire d’Apple.

Un autre changement notable concerne les légères courbures à l’arrière des téléphones. Depuis qu’Apple a introduit la série iPhone 12, les bords tranchants ont été l’un de ses points faibles.

Tenir un iPhone dans la main pendant quelques minutes devient assez inconfortable en raison de ces bords tranchants. Apple a enfin remédié à cela dans les gammes Pro de l’iPhone 15. La société a légèrement courbé le panneau arrière dans le cadre en titane pour que les appareils se sentent très confortables dans la paume, peu importe la durée de la prise en main.

Pour la première fois, Apple a également abandonné la touche de silence traditionnelle. La société l’a remplacée par un bouton numérique personnalisable qui est pressé plutôt que d’être monté et descendu.

Par défaut, appuyer et maintenir le nouveau bouton de silence déclenchera le mode silencieux ou le mode normal sur l’iPhone. Cependant, les utilisateurs peuvent le personnaliser pour faire encore plus de choses, telles que l’enregistrement vocal, allumer la lampe de poche, etc.

Écran des modèles iPhone 15 Pro

En ce qui concerne l’écran, Apple a également franchi une étape supplémentaire dans les modèles iPhone 15 Pro. La gamme iPhone 15 Pro est dotée d’un écran LTPO Super Retina HRD OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous bénéficiez également d’une luminosité typique de 1000 nits et d’une luminosité maximale pouvant atteindre 2000 nits, ce qui rend l’écran deux fois plus lumineux que celui de la gamme iPhone 14 Pro.

Différence entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max

Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, l’iPhone 15 Pro Max a franchi une étape supplémentaire par rapport à l’iPhone 15 Pro cette fois-ci. Normalement, Apple essaie de rendre tout identique entre les deux appareils à l’exception des différentes tailles d’écran et capacités de batterie. Cependant, l’entreprise américaine a distingué un peu plus le modèle plus grand cette fois-ci.

Écran

Outre le fait que les deux appareils ont des tailles d’écran différentes, l’iPhone 15 Pro Max offre également un écran plus net que l’iPhone 15 Pro en termes de résolution.

Tandis que l’iPhone 15 Pro offre une résolution d’écran de 1179 x 2556 pixels, sa version plus grande propose une résolution encore meilleure de 1290 x 2796 pixels. Ce n’est pas tout pour l’écran cependant. Apple a également réduit les bordures sur le modèle plus grand un peu plus que pour le Pro normal. On peut clairement le voir grâce à la différence de rapport écran-corps entre les deux appareils. Tandis que l’iPhone 15 Pro offre un rapport écran-corps de 88,2 %, le modèle plus grand a un rapport écran-corps de 89,8 %. Cela rend l’écran global meilleur sur le modèle Pro plus grand.

Batterie

Avant l’annonce des iPhones 2023, il y avait beaucoup de rumeurs concernant la batterie des derniers appareils d’Apple. Cependant, quand il n’y a pas de problème, il n’est pas nécessaire de chercher des solutions. La série iPhone 14 Pro possède l’une des meilleures durées de vie de batterie sur n’importe quel smartphone au monde. Par conséquent, Apple n’a pas jugé nécessaire d’augmenter la taille de la batterie des nouveaux modèles.

Apple a également confirmé que les nouveaux iPhones n’apporteraient aucune amélioration notable de la durée de vie de la batterie. Cela ne devrait poser aucun problème pour les utilisateurs, car il n’y a rien à reprocher à la durée de vie de la batterie de la série iPhone 14.

Caméra

Depuis les modèles iPhone 11 Pro, Apple a décidé de s’en tenir à des configurations de triple caméra jusqu’à présent. Dans les modèles iPhone 15 Pro, la société a toujours utilisé le même nombre de caméras. Néanmoins, ils ont fait quelque chose de différent pour le modèle Pro Max cette fois-ci.

Tout d’abord, il est important de souligner que les deux appareils sont dotés d’un appareil photo principal de 48 MP, de lentilles ultralarges de 12 MB et de lentilles de zoom de 12 MP. Cependant, la société a donné aux utilisateurs du Pro Max une expérience encore meilleure en matière de zoom. Alors que le modèle Pro normal dispose d’une lentille de zoom 3x, les utilisateurs du Pro Max pourront profiter du luxe de passer à un zoom 5x grâce à une lentille périscopique.

En ce qui concerne la vidéo, les deux smartphones peuvent désormais enregistrer jusqu’à 4K à 60 images par seconde.

Conclusion

Contrairement aux modèles précédents, l’achat du modèle Pro Max de l’iPhone commence à avoir beaucoup de sens cette fois-ci. Notez également que le modèle Pro standard commence à 128 Go de stockage, tandis que le Pro Max commence maintenant à 256 Go. Cette fois-ci, les utilisateurs ne paient pas le supplément juste pour avoir un écran plus grand, mais ils obtiennent également un peu de presque tout le reste, ce qui est une bonne décision prise par Apple.

