iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont toujours une charge lente

Apple a récemment dévoilé ses derniers modèles d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro. Mais une nouvelle décevante accompagnait la présentation. Kayann Drance d’Apple a mentionné lors de l’événement que ces nouveaux smartphones prendraient en charge la norme de charge Qi2. Mais ne vous faites pas d’illusion quant à une charge plus rapide.

iPhone 15 et iPhone 15 Pro : Pas de charge plus rapide pour le moment

Selon Macrumors, la puissance de charge reste inchangée. Les caractéristiques techniques de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro indiquent clairement que la charge sans fil basée sur la norme Qi est toujours limitée à 7,5 W. Tandis que la charge MagSafe atteint 15 W.

Qi2, présentée comme une norme de charge sans fil de nouvelle génération, s’appuie sur la technologie MagSafe d’Apple. Elle introduit un profil d’alimentation magnétique pour garantir une correspondance parfaite entre les chargeurs et les smartphones. Promettant une meilleure efficacité énergétique et une charge plus rapide.

Curieusement, certaines entreprises ont annoncé des chargeurs Qi2 capables de fournir jusqu’à 15 W de puissance, tout comme MagSafe. Cependant, la mauvaise nouvelle est que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro ne seront pas compatibles avec cette fonctionnalité de charge 15 W Qi2 plus rapide.

Même MagSafe n’a pas bénéficié d’une amélioration de la vitesse de charge. Les rumeurs concernant une charge filaire plus rapide ? Pas non plus confirmées. On chuchotait que l’iPhone 15 pourrait prendre en charge une charge plus rapide avec un chargeur de 35 W. Mais les pages techniques d’Apple restent muettes sur de telles améliorations. Elles prétendent toujours que ces nouveaux iPhones se rechargeront à 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus.

Lors de l’événement d’Apple, ils ont présenté non seulement l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, mais aussi l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro Max, ainsi que de nouvelles montres intelligentes comme le modèle Ultra 2. Il est à noter que l’iPhone 15 Pro est recouvert de titane. Pendant ce temps, l’iPhone 15 Pro Max arbore un design épuré avec des bordures minimales et bénéficie désormais de 8 Go de RAM. Cependant, il est important de souligner que l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max le plus récent est en deçà de certaines autres vitrines Android en termes de capacités de zoom.

