L’UNESCO publie les premières directives mondiales en matière d’éducation et de recherche sur l’IA générative

Le 7 septembre 2023, l’UNESCO a publié les premières directives mondiales sur l’éducation et la recherche en intelligence artificielle générative. Les directives fournissent une roadmap pour réglementer l’IA générative (utilisée sous le nom de « gen AI » dans le reste de l’article). Elle recommande également les éléments essentiels des politiques nationales sur la gen AI dans l’éducation. Les directives co-conçoivent également les utilisations de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Cet article traitera des directives de l’UNESCO pour la gen AI dans l’éducation et la recherche. Il examinera également les opportunités et les défis de la gen AI dans l’éducation. De plus, les mesures que les gouvernements devraient prendre pour réglementer la gen AI seront discutées.

Concernant la gen AI, Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, a déclaré :

« L’IA générative peut représenter une formidable opportunité pour le développement humain, mais elle peut également causer des préjudices. Elle ne peut pas être intégrée à l’éducation sans l’engagement du public, ainsi que les garanties et réglementations nécessaires des gouvernements. Ces directives de l’UNESCO aideront les décideurs politiques et les enseignants à naviguer au mieux dans le potentiel de l’IA dans l’intérêt premier des apprenants ».

Directives de l’UNESCO pour l’IA générative dans l’éducation et la recherche

Les directives de l’UNESCO pour la gen AI dans l’éducation et la recherche fournissent une roadmap pour réglementer la gen AI dans l’éducation. Les directives recommandent que les gouvernements prennent sept mesures clés pour réglementer la gen AI. Elles indiquent également qu’ils devraient établir des politiques concernant son utilisation dans l’éducation et la recherche. Les sept mesures clés sont les suivantes :

1. Développer un cadre politique national pour la gen AI dans l’éducation et la recherche.

2. Établir un cadre réglementaire pour la gen AI dans l’éducation et la recherche.

3. Élaborer des lignes directrices pour l’utilisation éthique de la gen AI dans l’éducation et la recherche.

4. Élaborer des lignes directrices pour l’utilisation responsable de la gen AI dans l’éducation et la recherche.

5. Élaborer des lignes directrices pour l’utilisation sûre de la gen AI dans l’éducation et la recherche.

6. Élaborer des lignes directrices pour l’utilisation transparente de la gen AI dans l’éducation et la recherche.

7. Élaborer des lignes directrices pour l’utilisation responsable de la gen AI dans l’éducation et la recherche.

Résumé des sept étapes mentionnées ci-dessus

Étape 1

La première étape consiste à développer un cadre politique national pour la gen AI dans l’éducation et la recherche. Le cadre politique devrait indiquer les objectifs et les finalités de l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche, ainsi que l’utilisation éthique, responsable, sûre, transparente et responsable de la gen AI.

Étape 2

La deuxième étape consiste à établir un cadre réglementaire pour la gen AI dans l’éducation et la recherche. Le cadre réglementaire devrait garantir que l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche est conforme au cadre politique national.

Étape 3

La troisième étape consiste à élaborer des lignes directrices pour l’utilisation éthique de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Les directives devraient garantir que l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche est conforme aux principes éthiques.

Étape 4

La quatrième étape consiste à élaborer des lignes directrices pour l’utilisation responsable de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Les directives devraient garantir que l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche est responsable et ne porte pas préjudice aux élèves ou aux enseignants.

Étape 5

La cinquième étape consiste à élaborer des lignes directrices pour l’utilisation sûre de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Les directives devraient garantir que l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche est sûre et ne présente pas de risque pour les élèves ou les enseignants.

Étape 6

La sixième étape consiste à élaborer des lignes directrices pour l’utilisation transparente de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Les directives devraient garantir que l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche est transparente et que les élèves et les enseignants comprennent comment la gen AI est utilisée.

Étape 7

La septième étape consiste à élaborer des lignes directrices pour l’utilisation responsable de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Les directives devraient garantir que l’utilisation de la gen AI dans l’éducation et la recherche est responsable et qu’il existe un mécanisme de recours en cas de problème.

Limite d’âge

En plus des sept étapes mentionnées ci-dessus, les directives fixent également une limite d’âge de 13 ans pour l’utilisation des outils d’IA. Cela signifie qu’un élève de moins de 13 ans ne doit pas utiliser l’outil. En réalité, un enseignant ne devrait pas enseigner le sujet de la gen AI aux élèves de moins de 13 ans. L’UNESCO affirme que les élèves de moins de cet âge sont trop jeunes pour utiliser les outils de la gen AI. Cela risque de les amener à se fier uniquement aux outils d’IA.

Opportunités et défis de l’IA générative dans l’éducation

La gen AI a le potentiel de transformer l’éducation en offrant des expériences d’apprentissage personnalisées, en automatisant les tâches administratives et en améliorant les résultats des élèves. La gen AI peut également aider les enseignants à identifier les élèves en difficulté et à leur fournir des interventions ciblées. Cependant, l’utilisation de la gen AI dans l’éducation présente également des défis. L’un des défis est le risque de partialité dans les algorithmes utilisés par la gen AI. Un autre défi est la nécessité de former les enseignants à l’utilisation de la gen AI.

Mots finaux

Les directives de l’UNESCO pour la gen AI dans l’éducation et la recherche fournissent une roadmap pour encadrer la gen AI et recommandent des éléments clés pour les politiques nationales sur la gen AI dans l’éducation. Les directives co-conçoivent les utilisations de la gen AI dans l’éducation et la recherche. Les gouvernements devraient prendre plusieurs mesures pour réglementer la gen AI dans l’éducation et la recherche, notamment en développant un cadre politique national, en établissant un cadre réglementaire et en élaborant des lignes directrices pour l’utilisation éthique, responsable, sûre, transparente et responsable de la gen AI. L’utilisation de la gen AI dans l’éducation a le potentiel de transformer l’éducation, mais des problèmes sont également liés à son utilisation.

