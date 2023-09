La Chine prévoit d’investir 40 milliards de dollars dans l’industrie chinoise des puces

La Chine souhaite créer un grand fonds d’investissement d’environ 40 milliards de dollars pour aider son industrie des semi-conducteurs. Elle le fait pour rattraper les États-Unis et d’autres pays en termes de technologie des semi-conducteurs.

Ce nouveau fonds sera probablement le plus grand parmi les trois fonds gérés par le China Integrated Circuit Industry Investment Fund, également connu sous le nom de Big Fund. Ils visent à lever 300 milliards de yuans, soit plus que ce qu’ils ont levé en 2014 et 2019.

Pourquoi la Chine investit massivement dans l’industrie des puces

Une grande partie de cet investissement sera consacrée à l’acquisition d’équipements pour la fabrication de puces informatiques. Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine devait fabriquer ses propres puces pour assurer son autosuffisance, notamment parce que les États-Unis et d’autres pays ont mis des restrictions sur l’exportation de puces vers la Chine.

Les États-Unis ont empêché la Chine d’obtenir des équipements avancés pour les puces en octobre. D’autres pays comme le Japon et les Pays-Bas ont fait de même. Le gouvernement chinois a récemment approuvé ce nouveau fonds, selon deux personnes proches du dossier.

Les personnes qui sont au courant de cela divulguent anonymement des informations en raison de la confidentialité. Le gouvernement et certaines autres organisations n’ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Grandes entreprises chinoises soutenant la majeure partie de ces financements

La collecte de fonds prendra plusieurs mois, et nous ne savons pas quand le nouveau fonds commencera officiellement ou s’ils changeront le plan. Par le passé, le Big Fund a reçu de l’argent du gouvernement et de grandes entreprises d’État telles que China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation et China Telecom. Ils ont utilisé cet argent pour soutenir les usines de puces et d’autres entreprises technologiques.

Le Big Fund a joué un rôle important en fournissant un financement aux acteurs clés de l’industrie des semi-conducteurs en Chine. Cela inclut le support à Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), l’une des plus grandes fonderies de puces en Chine, ainsi qu’à Hua Hong Semiconductor, un autre acteur majeur du secteur de la fabrication de semi-conducteurs. Le fonds a également apporté un support financier à Yangtze Memory Technologies, une entreprise spécialisée dans la technologie de mémoire flash.

En plus de ces investissements majeurs, le Big Fund a également apporté un financement à diverses petites entreprises et fonds au sein de l’écosystème des semi-conducteurs. Ces investissements font partie des efforts plus larges de la Chine pour développer et renforcer son industrie des semi-conducteurs domestique, qui est cruciale pour atteindre l’autosuffisance technologique et réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers de semi-conducteurs.

