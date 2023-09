Les iPhones d’Apple interdits en Chine pour les fonctionnaires gouvernementaux

Les fonctionnaires du gouvernement chinois actuellement en poste dans les agences gouvernementales centrales ne peuvent utiliser que des smartphones chinois. Cette restriction concerne tous les smartphones de marques étrangères, y compris les iPhone d’Apple. Et pour ceux qui l’ignorent, la part de marché d’Apple en Chine était de 22% au dernier trimestre de l’année dernière.

En d’autres termes, les iPhone d’Apple sont assez populaires dans la région chinoise. Maintenant, même si l’interdiction s’applique à tous les smartphones étrangers, l’accent est particulièrement mis sur les appareils Apple. Et il y a une bonne raison à cela.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis n’ont cessé d’augmenter ces derniers mois. La Chine envisage apparemment de réduire autant que possible sa dépendance à l’égard de la technologie étrangère. Et si vous vous demandez pourquoi, c’est surtout pour renforcer la sécurité et éviter les fuites de données sensibles.

Plus d’informations sur l’interdiction des iPhone en Chine

Selon l’interdiction, les fonctionnaires du gouvernement en Chine ne peuvent plus utiliser d’iPhone pour les discussions de groupe et les réunions. Et la partie la plus importante est que les fonctionnaires ne peuvent même pas avoir un appareil Apple avec eux pendant le travail. Cependant, les fonctionnaires ne sont pas limités à utiliser des iPhone d’Apple lorsqu’ils sont en dehors de leur lieu de travail ou lorsqu’ils sont chez eux.

Si l’interdiction peut ne pas sembler si sévère, elle a eu des répercussions négatives sur Apple. Alors que l’iPhone d’Apple avait une part de marché de 22% en Chine au quatrième trimestre de l’année dernière, la part a diminué de 3,6% après l’interdiction. Et pour une entreprise qui détenait environ un cinquième de la part de marché dans un marché aussi important, ce n’est pas une bonne nouvelle.

Cette interdiction des iPhone d’Apple renforce davantage les tensions actuelles entre la Chine et les États-Unis. Et même si la Chine a répliqué aux coups des États-Unis, les États-Unis n’ont pas reculé. Les sanctions commerciales imposées aux marques chinoises Huawei et ZTE sont toujours en place.

De plus, les États-Unis intensifient leurs efforts pour interdire TikTok, détenu par ByteDance Zhang Yiming, aux niveaux local, régional et fédéral. D’autres entreprises américaines font également partie de cette tension entre la Chine et les États-Unis. Par exemple, AMD et NVIDIA ont déclaré que les puces d’intelligence artificielle ne sont pas autorisées à être vendues en Chine. Vous pouvez en savoir plus sur le différend entre les États-Unis et la Chine dans ce rapport détaillé du NYTimes.

