Mises à jour MIUI 15 basées sur Android 14 en phase de test pour la famille Xiaomi 12

Xiaomi, l’une des entreprises majeures de l’industrie de la technologie mobile, a réalisé une percée significative qui a capté l’attention. MIUI 15 basé sur Android 14 pour la série Xiaomi 12 est maintenant entré dans la phase de test. Cette mise à jour est attendue avec impatience par les utilisateurs de Xiaomi depuis un certain temps. L’anticipation de la mise à jour Android 14 et de la nouvelle interface MIUI 15 augmente progressivement. À cet égard, Xiaomi a initié des tests internes de la mise à jour, et dans cet article, nous examinerons en détail ce développement passionnant.

Quels smartphones sont testés ?

Xiaomi utilise une large gamme de modèles pour tester cette mise à jour. Ils ont commencé à tester la mise à jour MIUI 15 basée sur Android 14, qui non seulement passera à la nouvelle version Android, mais introduira également les utilisateurs à la nouvelle interface MIUI. De nombreux membres de la famille Xiaomi 12 sont inclus dans cette mise à jour. Ces modèles sont les suivants :

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Ces modèles font partie de la large gamme de produits de Xiaomi. Les utilisateurs attendent avec impatience la sortie officielle de la mise à jour et devraient se réjouir lorsque Xiaomi déploiera la mise à jour. MIUI 15 basé sur Android 14 promet un avenir passionnant pour les utilisateurs de la famille Xiaomi 12. Avec cette mise à jour, les utilisateurs découvriront une expérience mobile plus puissante, plus efficace et plus innovante.

Dernière version interne de MIUI: MIUI-V23.9.6

La version MIUI utilisée en interne par Xiaomi pour cette mise à jour a été identifiée comme étant MIUI-V23.9.6. Cette version est considérée comme une étape où de nouvelles fonctionnalités et mises à jour sont testées. La phase de test interne est cruciale pour garantir la stabilité et la fiabilité de la mise à jour. Le but de ces tests est de détecter et de corriger les éventuels bugs afin de déployer la mise à jour en douceur auprès des utilisateurs. Par conséquent, à ce stade, cette version est uniquement accessible à l’équipe de test logiciel de Xiaomi et n’est pas accessible au grand public.

Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité dans le développement de cette mise à jour. Par conséquent, les versions de test internes ne peuvent être accessibles et utilisées que par l’équipe de test logiciel de Xiaomi. Cela aide à prévenir toute fuite ou utilisation malveillante de la mise à jour. Les données des utilisateurs et la sécurité sont des priorités absolues pour Xiaomi.

Date de sortie prévue de la version stable : T1 2024

Les utilisateurs se demandent peut-être quand ils recevront la version complète de cette mise à jour. La version stable de la mise à jour MIUI 15 basée sur Android 14 sera déployée au T1 2024. Cependant, cette date peut changer en fonction de la réussite de la phase de test. Les utilisateurs doivent donc être patients en attendant la mise à jour.

Xiaomi vise à offrir aux utilisateurs une meilleure expérience avec la mise à jour MIUI 15 basée sur Android 14. Cette mise à jour apportera de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et de meilleures performances. La phase de test interne est très importante pour garantir que la mise à jour est fluide et stable. Avec MIUI 15 basé sur Android 14, les utilisateurs de la famille Xiaomi 12 façonneront leur expérience future avec enthousiasme.

Les utilisateurs profiteront d’une expérience mobile plus puissante, plus efficace et plus innovante avec cette mise à jour. Les utilisateurs qui suivent les développements importants de Xiaomi seront informés immédiatement de la sortie de la mise à jour. Par conséquent, les propriétaires de la famille Xiaomi 12 doivent attendre patiemment la nouvelle mise à jour et profiter de ces innovations passionnantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :