Le PDG de Qualcomm affirme que l’IA intégrée aux appareils peut donner un nouvel élan aux téléphones mobiles

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a récemment discuté du potentiel de l’IA embarquée et de la façon dont elle pourrait révolutionner l’industrie des téléphones mobiles. Lors d’un sommet de Bloomberg Technology, Amon a expliqué pourquoi l’IA embarquée était importante. Il a également évoqué les opportunités que représente l’IA lors d’une interview au Wall Street Journal. Lors d’une récente interview avec Ben Thompson, Amon a souligné que l’IA n’est pas seulement un argument de vente pour Qualcomm. Cependant, il affirme que l’IA pourrait apporter des avancées majeures aux téléphones mobiles. D’après les commentaires d’Amon, il semble que Qualcomm travaille sur quelque chose d’intéressant.

L’IA embarquée fait référence à l’utilisation d’algorithmes et de modèles d’IA traités localement sur un appareil. Cela diffère des modèles envoyés à un serveur distant pour être traités. Cela signifie que l’appareil peut effectuer des tâches d’IA sans avoir besoin d’être connecté à Internet. L’IA embarquée a le potentiel d’améliorer les performances et l’efficacité des appareils mobiles. Elle pourrait également renforcer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Le mois prochain, Qualcomm tiendra le « Snapdragon Summit ». D’ici là, Qualcomm pourrait réaliser une percée majeure dans la technologie mobile.

Anmon a déclaré : « Le Snapdragon Summit sera axé sur des cas d’utilisation incroyables pour nos fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les téléphones mobiles. Il pourrait créer un nouveau cycle de mise à niveau pour les téléphones mobiles. » Anmon a également déclaré : « Nous ne savons pas exactement quand, mais cela se produira certainement. »

Comment l’IA peut améliorer les téléphones mobiles

Amon est convaincu que l’IA embarquée peut donner une nouvelle vie aux téléphones mobiles. En traitant localement les tâches d’IA, les appareils mobiles pourraient devenir plus efficaces et réactifs. Par exemple, l’IA pourrait être utilisée pour optimiser l’autonomie de la batterie, améliorer les performances de l’appareil photo et renforcer la reconnaissance vocale. L’IA pourrait également être utilisée pour personnaliser l’expérience utilisateur en apprenant du comportement et des choix de l’utilisateur. Cela pourrait conduire à des interactions plus intuitives et fluides avec l’appareil.

Une autre utilisation potentielle de l’IA embarquée se trouve dans le domaine de la réalité augmentée (AR). En utilisant l’IA pour traiter le contenu de la RA localement, les appareils mobiles pourraient offrir des expériences de RA plus immersives et réalistes. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités dans les domaines du jeu, de l’éducation et du divertissement.

« Vous pouvez voir ce que Microsoft a fait sur PC, pensez à la possibilité d’exécuter ChatGPT et d’autres modèles linguistiques importants nativement », a déclaré Anmon. « Donc, lorsque ces choses arrivent entre les mains des consommateurs, je pense que l’impact sera énorme. Nous devons juste attendre. »

Anmon a également déclaré que dans le domaine de l’IA, Qualcomm adopte une approche différente de son principal concurrent en matière de semi-conducteurs, NVIDIA. La société espère introduire l’IA dans les téléphones mobiles et autres appareils plutôt que dans les centres de données. Il s’agit de la principale zone de concentration de son rival, NVIDIA.

« Nous sommes sur un segment légèrement différent du marché », a déclaré Ammon. « Je pense que nous voyons une opportunité. Une fois que cette opportunité se concrétise, nos efforts seront justifiés. »

Anmon a également déclaré : « Être capable d’observer l’activité du marché est important. Nous avons beaucoup entendu parler de l’IA générative, comme ChhatGPT et d’autres grands modèles linguistiques, qui fonctionnent tous sur des centres de données. Nous faisons quelque chose de différent, et cela consiste à apporter l’IA sur les appareils (personnels) ».

Conclusion

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, est optimiste quant au potentiel de l’IA embarquée pour améliorer les téléphones mobiles. En traitant localement les tâches d’IA, les appareils mobiles pourraient devenir plus efficaces, réactifs et personnalisés. L’IA pourrait également améliorer l’expérience utilisateur en fournissant un contenu AR plus immersif. Avec le prochain Snapdragon Summit en octobre, il sera intéressant de voir quelles nouvelles avancées en matière de technologie mobile seront annoncées. La société adopte une voie différente de celle de son principal rival, NVIDIA.

