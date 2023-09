10 façons de résoudre le blocage de messages actif sur iPhone

Vous rencontrez l’erreur « Impossible d’envoyer le message – Le blocage des messages est actif » lors de l’envoi d’un nouveau message à quelqu’un à partir de votre iPhone ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les raisons potentielles derrière cette erreur et vous fournir des instructions claires et étape par étape pour la résoudre efficacement.

Prêt à résoudre ce problème ennuyeux ? Allons-y.

Différentes causes du blocage des messages actif

L’erreur « Le blocage des messages est actif » sur un iPhone peut se produire pour plusieurs raisons, et il est essentiel d’identifier le problème pour résoudre le problème.

Voici les différentes causes de cette erreur :

Factures impayées : Si vous êtes sur un forfait prépayé, assurez-vous que votre compte est actif ou qu’il n’y a pas de recharges en attente. Pour les utilisateurs postpayés, il est essentiel de vérifier s’il y a des factures impayées ou des paiements en souffrance. Dans les deux cas, vous verrez le message de blocage des messages lorsque vous essayez d’envoyer un nouveau message.

: Si vous êtes sur un forfait prépayé, assurez-vous que votre compte est actif ou qu’il n’y a pas de recharges en attente. Pour les utilisateurs postpayés, il est essentiel de vérifier s’il y a des factures impayées ou des paiements en souffrance. Dans les deux cas, vous verrez le message de blocage des messages lorsque vous essayez d’envoyer un nouveau message. Mode Ne pas déranger ou Mode Focus : Si le destinataire a le mode Ne pas déranger ou le mode Focus activé, vous pouvez rencontrer ce problème. Cependant, vous verrez le statut du mode Focus dans l’application Messages s’il est activé par le destinataire.

ou : Si le destinataire a le mode Ne pas déranger ou le mode Focus activé, vous pouvez rencontrer ce problème. Cependant, vous verrez le statut du mode Focus dans l’application Messages s’il est activé par le destinataire. Bugs logiciels : Les mises à jour récentes d’iOS, en particulier iOS 16, sont remplies de nombreux bugs, donc vous pouvez également rencontrer ce problème. Maintenir à jour le logiciel de votre appareil peut aider à prévenir de tels problèmes.

: Les mises à jour récentes d’iOS, en particulier iOS 16, sont remplies de nombreux bugs, donc vous pouvez également rencontrer ce problème. Maintenir à jour le logiciel de votre appareil peut aider à prévenir de tels problèmes. Problèmes de carte SIM : Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée sur votre iPhone. Si vous envoyez le message depuis l’eSIM, vérifiez s’il a tous les services actifs ou non.

: Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée sur votre iPhone. Si vous envoyez le message depuis l’eSIM, vérifiez s’il a tous les services actifs ou non. Problèmes de réseau : Les pannes temporaires du réseau peuvent également entraîner cette erreur.

: Les pannes temporaires du réseau peuvent également entraîner cette erreur. Restrictions de compte : Si votre opérateur détecte des violations des services, il peut imposer des restrictions à votre compte, ce qui peut entraîner la possibilité de rencontrer ce problème. Dans les pires cas, l’opérateur peut également suspendre votre compte.

Étapes de dépannage pour résoudre le blocage des messages actif sur iPhone

Réinstallez correctement la carte SIM

Si vous utilisez la technologie eSIM, vous pouvez ignorer cette solution de dépannage et passer à la suivante.

Si vous avez récemment fait tomber votre iPhone accidentellement, il est possible que la carte SIM se soit légèrement déplacée de sa position correcte dans le slot de la carte SIM. Dans de tels cas, vous devrez peut-être réinsérer ou réinstaller soigneusement la carte SIM dans votre iPhone.

Vous pouvez éjecter la carte SIM en insérant l’outil d’éjection de la carte SIM dans le trou à côté du tray SIM, poussez l’outil vers l’iPhone pour tirer le tray, alignez la carte SIM correctement et réinsérez-la. Espérons que la réinsertion de la carte SIM résoudra le problème du blocage des messages actif, sinon vous pouvez passer au prochain dépanneur.

Réinitialisez les paramètres réseau

Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de votre iPhone. Cela effacera vos paramètres de réseau mobile enregistrés ainsi que les réseaux Wi-Fi et les mots de passe, alors assurez-vous de les avoir à portée de main. Suivez ces étapes pour réinitialiser les paramètres réseau :

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Sélectionnez Général. Sélectionnez Transfert ou réinitialisation de l’iPhone. Appuyez sur Réinitialiser puis à nouveau Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau.

Vérifiez le numéro de téléphone

Parfois, nous composons un mauvais numéro par erreur, et il en va de même pour les messages texte. Si vous envoyez un message à un numéro incorrect ou inactif, vous pouvez rencontrer l’erreur « Le blocage des messages est actif ». Une autre raison courante de cette erreur est d’oublier d’inclure le code pays au début du numéro de téléphone.

Il est donc crucial de vérifier à nouveau le numéro du destinataire et de vous assurer que le bon code pays est inclus avant de réessayer votre message.

Assurez-vous d’avoir un service mobile actif

Que vous ayez une connexion mobile prépayée ou postpayée, il est essentiel de confirmer que votre forfait est actif et ne comporte aucune limite de texte, en particulier si vous êtes sur un forfait limité. Si vous avez un forfait illimité, veuillez vous assurer que votre opérateur n’a imposé aucune restriction aux capacités de messagerie.

Débloquez le contact

L’erreur « Le blocage des messages est actif » se produira également si vous essayez d’envoyer le message à un contact bloqué, si vous avez bloqué par erreur le contact, vous devez le débloquer pour résoudre le problème. Voici comment débloquer n’importe quel contact sur votre iPhone.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Trouvez Messages et appuyez dessus. Sélectionnez Contacts bloqués. Débloquez maintenant le contact en appuyant sur le bouton Modifier en haut à droite. Appuyez sur l’icône Moins dans un cercle rouge, puis sélectionnez débloquer. C’est tout.

Désactivez iMessage sur votre iPhone

A la fois les messages iMessage et les messages SMs/MMS réguliers sont gérés par l’application Messages sur iOS. Par conséquent, des conflits peuvent apparaître, entraînant la possibilité de rencontrer l’erreur « Le blocage des messages est actif » lors de l’envoi d’un message. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous pour désactiver iMessage sur votre iPhone.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Sélectionnez Messages. Désactivez le Switch pour iMessage. Faites défiler un peu vers le bas et activez le Switch pour Envoyer en tant que SMs. C’est tout.

Mettez à jour les paramètres de l’opérateur

Si vous utilisez des paramètres d’opérateur obsolètes qui ne sont plus actifs ou si les paramètres actuels du réseau de l’opérateur ont des bugs, vous pouvez rencontrer ce problème sur votre appareil. Par conséquent, vous devez mettre à jour les derniers paramètres de l’opérateur, suivez ces étapes pour le faire.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Sélectionnez Général. Appuyez sur A propos. Si une mise à jour mobile est en attente, vous verrez un point d’exclamation rouge à côté de l’option À propos. Pour résoudre cela, il vous suffit de toucher cette option et de suivre les instructions à l’écran pour installer la nouvelle mise à jour.

Mettez à jour vers la dernière version du logiciel

Les mises à jour récentes d’iOS comportent de nombreux bugs, veuillez donc vous assurer d’utiliser la dernière version du logiciel, en particulier la version stable alias publique. Vous pouvez suivre ces étapes pour mettre à jour votre iPhone vers le dernier logiciel.

La sortie publique d’iOS 17 est imminente, veuillez vous assurer que votre iPhone est sur la dernière version publique. Si vous utilisez la version bêta d’iOS 17, assurez-vous de passer à la version publique dès sa disponibilité.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Sélectionnez Général. Sélectionnez Mises à jour logicielles. Installez le dernier logiciel sur votre iPhone. C’est tout.

Si vous êtes sur la version bêta développeur ou bêta publique, désactivez les mises à jour bêta et installez la dernière version stable sur votre appareil pour résoudre l’erreur « Le blocage des messages est actif ».

Réglez les paramètres de date et d’heure

Une autre solution de dépannage efficace est de vérifier les paramètres de date et d’heure de votre iPhone. Des paramètres de date et d’heure incorrects peuvent parfois entraîner des problèmes de messagerie. Assurez-vous donc que la date et l’heure sont réglées sur les valeurs correctes. Une fois cela fait, vous pouvez réessayer d’envoyer le message.

Contactez votre opérateur

Si le problème persiste, vous pouvez contacter votre opérateur pour obtenir de l’aide. Expliquez le problème et demandez-leur de vérifier si des restrictions de blocage des messages sont actives pour votre compte. Ils pourront vous aider à résoudre le problème.

Contactez le support Apple

Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, il est temps de contacter le support Apple. Vous pouvez appeler le numéro d’assistance ou vous rendre dans le store Apple le plus proche.

Si vous avez encore des questions concernant l’erreur « Impossible d’envoyer le message – Le blocage des messages est actif », laissez un commentaire dans la section ci-dessous. Partagez également cet article avec vos amis.

