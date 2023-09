Les ventes estimées des Huawei Mate 60 et Mate 60 Pro devraient dépasser les 15 millions d’unités

Huawei vient de dévoiler deux nouveaux smartphones faisant partie de la famille Mate. Ces modèles, le Mate 60 et le Mate 60 Pro, ont connu une popularité importante à l’échelle mondiale. Pour cette raison, les experts prévoient un avenir prometteur pour cette gamme de produits.

Détails de la série Huawei Mate 60

La semaine dernière, Huawei a présenté les Mate 60 et Mate 60 Pro. Ces smartphones marquent un retour à l’utilisation de leur puce Kirin 9000S interne, une caractéristique absente de leurs appareils phares ces dernières années. L’appareil photo principal dispose d’une impressionnante résolution de 50 MP + 48 MP + 12 MP, tandis que l’écran avant est un écran OLED avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Le modèle standard possède une batterie d’une capacité de 5000 mAh. La version Pro est équipée d’une batterie de 4750 mAh. Les deux fleurons sont disponibles avec un stockage intégré de 256 Go à 1 To. Le Huawei Mate 60 coûtera entre 750 et 960 dollars. Le Huawei Mate 60 Pro coûtera entre 890 et 1100 dollars.

Huawei pourrait vendre jusqu’à 15 millions de smartphones Mate 60 et Mate 60 Pro

Les analystes de Counterpoint Research estiment que Huawei réussira à commercialiser au moins 7 millions de ses smartphones de dernière génération. Leurs données révèlent que l’entreprise avait atteint des chiffres de ventes compris entre 7 et 9 millions d’unités pour la série Mate 50 précédemment.

L’agence IDC est plus optimiste. Les analystes estiment que les ventes totales de la série Mate atteindront 15 millions d’unités. Pour comprendre, au premier semestre 2023, la société chinoise a pu vendre 14,3 millions de smartphones.

L’test de l’éditeur sur les ventes de la série Huawei Mate 60

Huawei a vraiment inspiré de nombreuses sociétés de smartphones avec son succès. Même à une époque où l’entreprise manquait de nombreux composants, elle s’est quand même battue.

Il est important de souligner que le Huawei Mate 50 Pro de l’année dernière a été lancé avec une puce 4G. Cependant, l’entreprise a vendu les premiers 4 millions de versions en quelques secondes. Dans l’ensemble, le Huawei Mate 50 Pro s’est très bien vendu, tout comme le P60 Pro qui se vend toujours.

Avec la réintroduction de la puce Kirin, de la 5G et de la fonction d’appel par satellite, il ne fait aucun doute que la série Huawei Mate 60 peut facilement se vendre et atteindre les 15 millions d’unités.

Source / Via: Gagadget

Actualité mobile et vidéo du moment