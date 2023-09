realme narzo 60x introduit : Un affichage et une performance époustouflants

realme a lancé le narzo 60x 5G en Inde, respectant ainsi sa promesse d’introduire le dernier ajout à la série narzo. Ainsi, ce nouveau smartphone partage de nombreuses similitudes avec le récemment lancé realme 11x 5G en Inde.

realme narzo 60x 5G: Des fonctionnalités de pointe à portée de main

De plus, le narzo 60x 5G bénéficie d’un écran FHD+ de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 6100+ SoC et offre jusqu’à 6 Go de RAM, ainsi que 6 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Le téléphone est doté d’un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière accompagné d’un appareil photo portrait de 2 MP. Il est également équipé d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide SuperVOOC 33W.

De plus, en termes de design, le narzo 60x 5G présente un design IntersellarX, qui intègre un processus de sable pailleté et un effet de lumière dégradé. De plus, le téléphone est incroyablement mince, mesurant seulement 7,89 mm d’épaisseur.

Jetons un coup d’œil de plus près aux caractéristiques du realme narzo 60x 5G:

Écran Full HD+ de 6,72 pouces avec une résolution de 2400 × 1080 pixels

Options de taux de rafraîchissement dynamique allant de 45 Hz à 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et luminosité maximale de 680 nits

Processeur Octa-core MediaTek Dimensity 6100+ 6 nm avec GPU Arm Mali-G57 MC2

4 Go ou 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible jusqu’à 2 To via microSD)

Prise en charge double SIM (nano + nano + microSD)

Fonctionne sous Android 13 avec realme UI 4.0

Appareil photo principal de 50 MP à l’arrière avec ouverture f/1.8, accompagné d’un appareil photo portrait de 2 MP avec ouverture f/2.4

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2.05

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour une sécurité accrue

Comprend une prise audio 3,5 mm et prend en charge Hi-Res Audio

Dimensions : 165,7x76x7,89 mm ; Poids : 190 g

Prise en charge 5G SA/NSA pour plusieurs bandes, dont n1, n3, n5, n8, n28A, n40, n41, n77 et n78

Double VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, options de connectivité GPS/GLONASS/Beidou, USB de type C

Alimenté par une batterie de 5000 mAh (typique) avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC 33W

Le realme narzo 60x 5G est disponible en deux couleurs vibrantes : Stellar Green et Nebula Purple. La déclinaison 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage est proposée au prix de 12 999 Rs (environ 156 $), tandis que la déclinaison 6 Go de RAM avec la même capacité de stockage coûte 14 499 Rs (environ 175 $).

Vous pouvez acheter le realme narzo 60x 5G sur divers canaux, y compris Amazon.in, realme.com et les stores physiques. L’appareil sera disponible pour des ventes en direct à partir du 12 septembre, et la première vente officielle commencera le 15 septembre.

Actualité mobile et vidéo du moment