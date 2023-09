Meta abandonne l’onglet ‘Facebook News’ dans ces pays européens

Meta Platforms, anciennement connu sous le nom de Facebook, a annoncé qu’il mettra fin à la fonctionnalité « Facebook News » de son application de médias sociaux au Royaume-Unis, en France et en Allemagne. Cette décision fait partie d’un effort continu pour répondre aux préoccupations concernant la diffusion de désinformation et de fausses nouvelles sur la plateforme. L’onglet d’actualités dédié sera supprimé début décembre.

Pourquoi Meta met-il fin à l’onglet Facebook News ?

Selon Reuters, Meta a été sous le feu des tests pour son rôle dans la diffusion de fausses nouvelles sur sa plateforme. La société a été accusée de ne pas faire suffisamment d’efforts pour lutter contre la diffusion d’informations erronées. Selon certains gouvernements de ces pays européens, cela a entraîné des préjudices réels dans certains cas. Meta fait des efforts pour résoudre certains de ces problèmes. Sa décision d’arrêter Facebook News fait partie de ses efforts pour traiter ces préoccupations.

Les utilisateurs au Royaume-Unis, en France et en Allemagne n’auront plus accès à un onglet dédié aux actualités. Ceci ne sera plus disponible dans l’application Facebook. Cependant, ils pourront toujours voir des articles d’actualité dans leur fil d’actualité. La suppression de l’onglet Facebook News ne devrait pas avoir un impact significatif sur les utilisateurs. C’est parce qu’ils pourront toujours accéder au contenu d’actualités sur la plateforme via leur fil d’actualité. Meta et Facebook ont dû faire face à des tests concernant leur prétendu rôle dans la diffusion de fausses nouvelles. L’entreprise souhaite réduire cela, d’où sa dernière décision.

Dans un article de blog, Meta a déclaré :

« Les actualités représentent moins de 3% de ce que les personnes du monde entier voient dans leur fil d’actualité Facebook, donc la découverte d’actualités est une petite partie de l’expérience Facebook pour la grande majorité des personnes »,

Impact de cette décision

Meta a annoncé la décision de mettre fin à Facebook News il y a quelques heures. Cependant, l’entreprise commencera à mettre en œuvre les changements en décembre 2023. Voyons maintenant les impacts potentiels positifs et négatifs de cette décision par Meta.

Impacts positifs :

Les utilisateurs de Facebook dans ces pays peuvent être moins exposés à des articles de nouvelles trompeuses ou fausses. Cela est dû au fait que l’onglet Facebook News est désormais conçu pour promouvoir un journalisme de haute qualité.

Les médias d’information peuvent être incités à améliorer la qualité de leurs reportages afin de maintenir leur présence sur Facebook.

Impacts négatifs :

Les médias d’information qui dépendent de l’onglet Facebook News pour générer du trafic vers leurs sites Web peuvent connaître une diminution. Cette baisse se manifestera à la fois par une diminution de leur audience et de leurs revenus.

Les utilisateurs de Facebook devront passer plus de temps à chercher des actualités par eux-mêmes. Ils ne bénéficieront plus de la facilité d’avoir des articles d’actualité organisés pour eux en un seul endroit.

La décision peut être perçue comme un coup dur pour l’industrie du journalisme en difficulté. Cette industrie a déjà été durement touchée par la baisse des revenus publicitaires et la montée des médias sociaux.

Cependant, les impacts ci-dessus peuvent ne pas affecter les différents pays de la même manière. C’est parce qu’ils sont différents et qu’ils ont des populations différentes. Cependant, il est clair que la suppression de l’onglet Facebook News aura des conséquences significatives sur le paysage médiatique au Royaume-Unis, en France et en Allemagne.

Mots finaux

Meta a décidé de mettre fin à l’onglet Facebook News dans certains pays européens. Cela fait partie de ses efforts continus pour répondre aux préoccupations concernant la diffusion de fausses nouvelles sur sa plateforme. Les utilisateurs au Royaume-Unis, en France et en Allemagne n’auront plus accès à un onglet dédié au contenu d’actualités. Cependant, ils pourront toujours voir des articles d’actualité dans leur fil d’actualité. La suppression de l’onglet Facebook News ne devrait pas avoir un impact significatif sur les utilisateurs. Ils devraient toujours pouvoir accéder au contenu d’actualités sur la plateforme. Les utilisateurs n’auront plus tous leurs articles au même endroit et devront passer plus de temps à chercher des actualités.

