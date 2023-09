La date de sortie du Xiaomi 14 est confirmée, moins d’un mois à attendre

La date de sortie de Xiaomi 14 a été confirmée par un blogueur technologique sur Weibo. La série Xiaomi 14 de cette année comprendra le Xiaomi 14 et le 14 Pro, un modèle Ultra pourrait être dévoilé dans les mois suivants. Selon un récent article de Digital Chat Station, la série Xiaomi 14 sera dévoilée plus tôt que les ventes du 11.11, donc certainement avant le 11 novembre. Nous pensons que la série Xiaomi 14 sera dévoilée en octobre, juste après l’événement de lancement officiel du Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi a été le premier fabricant à utiliser à plusieurs reprises une puce Snapdragon dans ses téléphones chaque fois que Qualcomm en lance une nouvelle.

Le blogueur technologique chinois s’attend à ce que la série Xiaomi 14 dépasse la série Xiaomi 13 en termes de ventes. Bien que nous ne puissions pas être certains que cette attente se réalise, Xiaomi doit présenter aux utilisateurs un puissant système de caméra dans la nouvelle série. Alors que le Xiaomi 13 Pro offrait un système de caméra solide, le Xiaomi 13 standard n’est pas aussi bon que le modèle Pro.

Tout comme la série Xiaomi 13, on s’attend à ce que le Xiaomi 14 soit doté d’un petit écran plat et que le Xiaomi 14 Pro soit doté d’un écran plus grand et courbé. Une autre information partagée par DCS est que les deux téléphones seront équipés de triple caméras d’une résolution de 50 MP. Le 13 Pro était équipé de triple caméras de 50 MP, mais tandis que l’appareil photo principal du Xiaomi 13 standard est de 50 MP, les autres caméras ont une résolution de 10 MP et 12 MP.

On s’attend à ce que la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm soit dévoilée le 24 octobre et nous pensons que la série Xiaomi 14 sera présentée juste après cela. La puce Snapdragon 8 Gen 3 devrait offrir une augmentation impressionnante des performances, et si les fuites de DCS s’avèrent vraies, la série Xiaomi 14 disposera d’une véritable configuration de caméra solide avec le modèle standard offrant une résolution de 50 MP sur toutes les caméras arrière.

Source: DCS

