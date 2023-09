Les images de rendu de la Xiaomi Watch 2 Pro révèlent un design haut de gamme!

Des images rendues du Xiaomi Watch 2 Pro ont fuité sur internet et les images montrent un design très haut de gamme. Tout comme Huawei et Samsung, le Xiaomi Watch 2 Pro arbore un design circulaire et est une montre connectée considérablement puissante et riche en fonctionnalités par rapport à la série Mi Band. Alors que la série Mi Band est principalement axée sur le suivi de la forme physique, la série Xiaomi Watch offre une véritable expérience de montre connectée. Nous avons précédemment partagé que le Xiaomi Watch 2 Pro avait été repéré dans la base de données IMEI, ce qui indique que la future montre connectée avec prise en charge de e-SIM est sur le point d’être dévoilée, vous permettant de passer des appels téléphoniques depuis votre montre sans être connecté à votre téléphone.

D’après les fuites récentes, le Xiaomi Watch 2 Pro devrait être doté d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une fonction d’affichage permanent. Comme mentionné précédemment, le téléphone prendra en charge la e-SIM, et la montre devrait également être équipée de connexions Wi-Fi et Bluetooth. Comme d’autres montres connectées, elle offrira le suivi du sommeil, le suivi de la SpO2 et des modes sportifs spéciaux.

En plus de la variante de couleur marron, le Xiaomi Watch 2 Pro sera également disponible en noir. Il semble que la montre intègre deux boutons différents aux côtés de la couronne. D’après les images, il semble que le Xiaomi Watch 2 Pro puisse offrir une bague rotative, tout comme on le voit sur la série Samsung Watch Classic. Cela offre un niveau supplémentaire de flexibilité pour contrôler la montre au-delà de l’utilisation des boutons et de l’écran tactile.

La date de sortie exacte du Xiaomi Watch 2 Pro reste incertaine, mais il est possible qu’il soit dévoilé aux côtés de la série Xiaomi 13T, qui est prévue pour un lancement mondial le 26 septembre. Si la montre n’est pas révélée lors de l’événement de lancement de la série Xiaomi 13T, il est fort probable qu’elle fasse ses débuts lors de l’événement de lancement de la série Xiaomi 14 qui aura lieu en 2024.

Source : MySmartPrice

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :