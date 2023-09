Les shorts arrivent sur le Google Play Store

Tandis que le Google Play Store est essentiellement une mine d’or d’applications, il peut être assez difficile de trouver les bonnes applications pour vos besoins. Pour faciliter les choses, Google dispose déjà de nombreuses ressources intéressantes. Cela comprend les nouvelles sorties, les sélections éditoriales mensuelles et un programme adapté aux enfants qui contient des applications approuvées par les enseignants.

Mais il semble que Google ne soit pas satisfait de tout cela. Maintenant, il prévoit d’introduire les séries de style Shorts dans le Google Play Store pour mettre en avant les dernières et meilleures applications Android. Tout comme les Shorts sur d’autres plateformes, ces vidéos sur le store d’applications pourraient effectivement faciliter la découverte de pépites cachées difficiles à trouver.

En savoir plus sur les Shorts dans le Google Play Store

La nouvelle série vidéo s’appellera « The Play Report ». Elle vous aidera à trouver les applications et jeux sur le Google Play Store qui pourraient vous plaire. Cette série mettra en avant toutes les nouvelles sorties, les meilleurs choix et les pépites cachées. Et la meilleure partie est que l’équipe éditoriale de Google les sélectionnera toutes.

En ce qui concerne l’emplacement des vidéos similaires aux Shorts dans le Google Play Store, elles se trouveront en haut de la page d’accueil. L’expérience sera très similaire aux Shorts de YouTube qui apparaissent sur la page d’accueil de YouTube sur un ordinateur de bureau. De plus, plusieurs épisodes seront disponibles pour chaque série.

Tous ces épisodes à l’intérieur du Google Play Store seront animés par des « voix expertes, des créateurs aux employés de Google ». Actuellement, seules les vidéos d’annonce sont disponibles dans le store d’applications. Cependant, Google annonce que de nouveaux épisodes seront bientôt ajoutés à la plateforme au cours des prochaines semaines.

Avec cela, Google souhaite gagner du temps en permettant aux experts de vous dire quelles applications et quels jeux valent la peine d’être installés et essayés. En d’autres termes, vous passerez moins de temps à faire défiler le Play Store à la recherche de la bonne application ou du bon jeu. Vous pouvez en apprendre davantage à partir de la vidéo intégrée ci-dessous.

