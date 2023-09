Besoin d’un chargeur de Piles Rapide et efficace ? Voici le super EBL LCD

Avec notre monde qui ne cesse d’évoluer, l’importance d’une recharge fiable et rapide de nos appareils électroniques n’a jamais été aussi grande. Reconnaissant cette demande croissante, EBL a conçu le Chargeur de Piles Rapide EBL LCD, un appareil qui change la donne en matière de recharge de batteries, avec une vitesse de recharge impressionnante, une interface intuitive et une multitude d’autres fonctionnalités.

Une expérience de charge rapide et personnalisée

Le Chargeur de Piles Rapide EBL LCD est doté de huit emplacements de charge indépendants, permettant de charger et de décharger librement de 1 à 8 piles rechargeables AA/AAA Ni-MH Ni-CD simultanément. Capable de délivrer une sortie impressionnante allant jusqu’à 1000mA, il offre une expérience de charge rapide sans égal.

Piles rechargeables de haute capacité

L’EBL LCD Chargeur est fourni avec 4 piles AA de 2800mAh et 4 piles AAA de 1100mAh, toutes deux de haute capacité et puissantes. Ces piles, qui sont plus performantes que la plupart des autres piles Ni-MH sur le marché, sont largement compatibles avec divers appareils ménagers. Elles sont idéales pour alimenter tous vos appareils 1,2V AA et AAA.

Un affichage intelligent et sécurisé

Le grand écran LCD haute définition de l’EBL LCD Chargeur permet de suivre facilement l’état de charge de chaque pile. De plus, grâce à son design équipé de multiples protections, notamment contre la surcharge, la surdécharge, la surchauffe et les courts-circuits, vous pouvez être sûr que votre batterie est chargée en toute sécurité.

Optimisez la durée de vie de votre pile avec la fonction de décharge

En plus de ses capacités de charge rapide, l’EBL LCD Chargeur est équipé d’une fonction de décharge unique. En appuyant simplement sur le bouton de décharge situé à gauche de l’appareil, le chargeur passe en mode de décharge. Cette fonction innovante permet d’éliminer l’effet de mémoire des piles rechargeables, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Plusieurs options de charge

Avec deux ports d’entrée, Micro USB et Type C, l’EBL LCD Chargeur offre plus de choix en matière d’alimentation. Il prend en charge une entrée de 5V/2A pour garantir de meilleures performances de charge.

Le compagnon de chargement idéal

Que vous ayez besoin de charger rapidement vos piles ou de prolonger leur durée de vie, le Chargeur de Piles Rapide EBL LCD est le compagnon de chargement idéal. Avec des options de charge souples, une fonction de décharge unique et un écran LCD clair pour suivre l’état de votre batterie, l’EBL LCD Chargeur fournit une solution de charge complète pour tous vos besoins.

➡️ Voir l’offre sur le chargeur de Piles Rapide EBL LCD