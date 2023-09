Des Apple MacBooks abordables pourraient concurrencer les Chromebooks

Les MacBook d’Apple sont connus pour être notoirement chers. Ces ordinateurs portables haut de gamme sont équipés d’un hardware de premier ordre, d’un système d’exploitation complet et, surtout, d’une conception haut de gamme. Tout cela rend les ordinateurs portables d’Apple inaccessibles pour la plupart des acheteurs.

En ce qui concerne l’accessibilité, les Chromebooks sont essentiellement un choix évident à cet égard. Ils sont équipés du système d’exploitation basé sur le cloud Chrome OS, ce qui élimine le besoin d’un hardware haut de gamme. Et la nature peu coûteuse de ces appareils les rend extrêmement populaires.

Un rapport statistique récent indique que 88,7 millions de Chromebooks ont été expédiés au cours des trois dernières années. Maintenant, Apple envisage apparemment de se lancer sur ce marché avec des MacBook abordables.

Plus d’informations sur les possibles plans d’Apple pour rivaliser avec les Chromebooks

Le comuniqué provient de Digitimes, qui cite des sources de l’industrie. Selon le comuniqué, Apple travaille sur une série de MacBook abordables qui cibleront le secteur de l’éducation. Et si vous examinez les ordinateurs portables destinés au secteur de l’éducation, les Chromebooks sont essentiellement l’option la plus populaire en raison de leur extrême abordabilité.

Ce rapport de Digitimes note également que les principaux fournisseurs d’Apple n’ont montré aucun signe d’activité de fabrication pour le moment. Pour les MacBook d’Apple, Apple suit un cycle de développement de neuf mois avant de passer à la phase de production de masse.

Donc, si Apple travaille effectivement sur des MacBook abordables, le premier modèle pourrait être lancé au second semestre de 2024. Cela dit, le regain d’intérêt d’Apple pour le marché de l’éducation est tout à fait logique. Le secteur de l’éducation de la maternelle à la 12e année aux États-Unis est lucratif après la pandémie. La demande pour l’éducation en ligne a explosé et est restée à des niveaux supérieurs.

De plus, pour les opportunités de produits futurs, familiariser les étudiants avec un système d’exploitation pourrait être une initiative judicieuse. Si vous vous en souvenez, Apple a déjà ciblé ce marché avec l’iPad. Cependant, ses efforts n’ont pas été aussi fructueux car les Chromebooks étaient beaucoup moins chers et le Chrome OS offrait la facilité d’utilisation recherchée dans la plupart des cas d’utilisation éducatifs.

À quoi s’attendre des MacBook abordables d’Apple

En ce qui concerne ce que vous pouvez attendre des MacBook abordables d’Apple, les nouveaux modèles pourraient probablement comporter un boîtier en métal. Mais ce ne seront pas les mêmes matériaux que ceux des autres ordinateurs portables d’Apple. Après tout, Apple doit réduire les coûts de fabrication pour proposer les ordinateurs portables à un prix inférieur.

De plus, les composants internes des MacBook abordables d’Apple seront également centrés sur le budget. Et comme le système d’exploitation Chrome, la plupart du traitement et des applications pourraient être centrés sur le cloud. Il est important de tenir compte de la gamme de prix des Chromebooks pour avoir une idée réelle des ordinateurs portables abordables d’Apple.

Oui, il existe des Chromebooks haut de gamme sur le marché avec un prix allant de 700 $ à 1200 $. Mais ce ne sont pas les modèles qui se vendent le plus. Ce sont plutôt les options axées sur l’éducation qui sont populaires sur le marché. Et elles coûtent généralement entre 150 $ et 300 $.

Étant donné le bas prix de ces Chromebooks axés sur l’éducation, Apple devra passer beaucoup de temps pour trouver le plan de tarification. Sinon, ses efforts pour rivaliser avec les Chromebooks grâce à des MacBook abordables pourraient connaître une histoire similaire à celle où Apple a essayé de cibler les étudiants avec des iPads.

Bien sûr, rien n’est clair pour le moment. Il reste à voir comment Apple parviendra à proposer des MacBook abordables qui deviennent un succès dans le secteur de l’éducation. De plus, il n’y a pas d’informations concrètes concernant la commercialisation du produit au-delà du marché américain.

Quoi qu’il en soit, si Apple décide d’avancer dans cette direction, le nouvel ordinateur portable devra proposer un prix beaucoup plus bas que celui du MacBook Air 13 pouces le moins cher. Il s’agit du modèle M1, actuellement vendu à 999 $.

