Sony Xperia 5 V annoncé : smartphone compact haut de gamme avec appareil photo revu

Sony vient de dévoiler son dernier flagship compact, le Xperia 5 V. Ce téléphone est doté d’un système de caméra repensé qui abandonne l’unité téléobjectif mais gagne un capteur principal bien plus grand.

Le Xperia 5 V conserve son écran OLED 120Hz 21:9 FHD+ de 6,1 pouces et est équipé de haut-parleurs stéréo en façade pour une expérience audiovisuelle immersive.

Sous le capot, Sony a intégré au Xperia 5 V le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via une carte microSD.

Ce qui est remarquable dans le monde d’aujourd’hui, c’est que la prise casque 3,5 mm a réussi à garder sa place pendant une autre année. Ce qui fait du Xperia 5 V une trouvaille rare à cet égard.

En ce qui concerne la configuration de la caméra arrière, Sony a procédé à un changement significatif en passant d’une configuration de triple caméra à une configuration double. Cependant, le capteur principal dispose désormais d’un impressionnant 52 MP avec une taille de 1/1,35 pouces, similaire au Xperia 1 V. Ce capteur offre des clichés par défaut de 12 MP à 24 mm et même l’option de zoom 2x (effectivement 48 mm) offre une meilleure capture de la lumière que la caméra téléobjectif du Xperia 5 IV.

La deuxième caméra est un ultrawide de 12 MP avec un capteur de 1/2,5 pouces et une longueur focale de 16 mm, offrant des capacités de mise au point à double pixel. Les selfies sont pris en charge par une caméra frontale de 12 MP avec un capteur de 1/2,9 pouces.

Malgré ces améliorations, le téléphone conserve sa taille compacte grâce à son écran de 6,1 pouces et à son format d’image élancé. Il est seulement légèrement plus épais et plus court que son prédécesseur, ce qui en réalité un appareil agréablement petit sur un marché de flagship compact en réduction. Concurrent du Galaxy S23 de Samsung et des futurs iPhone 15 et 15 Pro d’Apple, le Xperia 5 V fait face à une rude bataille.

La batterie reste inchangée à 5 000 mAh, mais Sony promet une meilleure endurance grâce au SoC Snapdragon 8 Gen 2 amélioré. Avec un chargeur de 30W (vendu séparément), vous pouvez vous attendre à atteindre 50% de batterie en seulement 30 minutes.

Le Sony Xperia 5 V arrivera sur le marché fin septembre avec un prix de 999 € / 849 £. Il s’agit d’un ajout prometteur à la scène des flagships compacts, offrant une combinaison de performances puissantes et d’un système de caméra impressionnant dans un format plus petit.

