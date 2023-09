Microsoft Windows 11 Beta 226×1.2265 version de prévisualisation publiée

Microsoft a récemment publié la version bêta de Windows 11 Build 226×1.2265. Cette version de prévisualisation comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations visant à améliorer l’expérience utilisateur. Dans cet article, nous discuterons des nouvelles fonctionnalités et améliorations incluses dans la version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265.

Nouvelles fonctionnalités

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur. Certaines des nouvelles fonctionnalités comprennent :

1. Nouveau menu Démarrer

Le nouveau menu Démarrer dans la version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est plus simplifié et simplifié. Il présente une disposition centrée avec des icônes d’application et des raccourcis alignés sur une grille. Le menu Démarrer comprend également une barre de recherche qui permet aux utilisateurs de rechercher des applications, des fichiers et des paramètres.

2. Snap Layouts et Snap Groups

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est livrée avec Snap Layouts et Snap Groups. Snap Layouts permet aux utilisateurs d’accrocher des fenêtres dans des mises en page prédéfinies, tandis que Snap Groups permet aux utilisateurs de regrouper plusieurs fenêtres et de les accrocher simultanément.

3. Bureaux virtuels

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est livrée avec des bureaux virtuels, qui permettent aux utilisateurs de créer plusieurs bureaux pour différentes tâches. Les utilisateurs peuvent passer d’un bureau à l’autre pour organiser leur travail et réduire le désordre.

4. Nouvelle application Paramètres et page d’accueil

La nouvelle application Paramètres dans la version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est plus simplifiée et simplifiée. Elle présente une nouvelle conception qui facilite la navigation et la recherche des paramètres.

La nouvelle page d’accueil des Paramètres a été déployée à partir du Canal Beta de la semaine dernière. Elle est maintenant disponible pour tous les Windows Insiders du Canal Beta.

5. Émoticônes

Le format des polices de couleur a été mis à jour en COLRv1. Windows est maintenant capable d’afficher des émoticônes plus riches avec un aspect en 3D. Il y a une prise en charge à venir pour certaines applications et navigateurs qui rendent désormais les émoticônes avec des « styles de conception demandés par l’utilisateur ».

Améliorations

Outre les nouvelles fonctionnalités, la version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est également livrée avec plusieurs améliorations visant à améliorer l’expérience utilisateur. Certaines des améliorations comprennent :

1. Amélioration des performances

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est livrée avec des performances améliorées. La nouvelle version est plus rapide et plus réactive que les versions précédentes de Windows.

2. Amélioration de la prise en charge tactile

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est livrée avec une prise en charge tactile améliorée. La nouvelle version est plus conviviale pour les écrans tactiles, ce qui facilite son utilisation sur les appareils tactiles.

3. Amélioration de l’accessibilité

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est livrée avec des fonctionnalités d’accessibilité améliorées. La nouvelle version comprend de nouvelles options d’accessibilité qui facilitent l’utilisation du système d’exploitation pour les utilisateurs en situation de handicap.

Corrections de bugs

1. Conventionnel

Correction d’un problème qui provoquait le plantage de explorer.exe sur l’écran de connexion lorsque les utilisateurs tentaient d’accéder au mode sans échec.

2. Barre des tâches et barre système

Cette mise à jour corrige un problème qui provoquait l’affichage incorrect des applications dans la barre des tâches sans coins arrondis lorsque l’utilisateur ouvrait un grand nombre de fenêtres d’application et que la barre des tâches n’était pas fusionnée. Elle a également corrigé un problème où le plantage de explorer.exe affectait l’affichage incorrect de la batterie de l’appareil dans la barre des tâches.

3. Explorateur de fichiers

Correction de certains plantages affectant la fiabilité du démarrage de l’Explorateur de fichiers.

Amélioration des performances de démarrage de l’Explorateur de fichiers.

Correction d’un problème où tous les icônes sur le bureau pouvaient devenir vides.

Correction d’un problème pouvant provoquer le plantage de explorer.exe en utilisant le bouton Réinitialiser du menu Options de dossier.

Correction d’un problème où copier et coller des fichiers à partir d’un dossier compressé dans un dossier OneDrive pouvait échouer avec un code d’erreur.

Correction d’un problème qui provoquait le plantage de l’Explorateur de fichiers lors de la navigation vers une bibliothèque contenant un grand nombre d’images.

Correction d’un problème où l’enregistrement des fichiers dans un emplacement OneDrive dans l’Explorateur de fichiers pouvait prendre beaucoup de temps.

Correction d’un problème où la « barre de recherche de l’autotarification » ne fonctionnait pas lorsque l’Explorateur de fichiers était ouvert sur la page d’accueil.

Correction d’un problème où la barre d’adresse de l’Explorateur de fichiers pointait vers l’emplacement incorrect si la langue d’affichage était définie sur l’arabe ou l’hébreu.

4. Configuration

Correction d’un problème qui entraînait l’absence de certaines onglets à différents emplacements dans les paramètres au cours des dernières versions.

Des travaux ont été effectués pour améliorer les performances lors de l’ouverture des paramètres Insider à l’aide de la nouvelle page d’accueil.

5. Disque de développement

Correction d’un problème où les disques de développement pouvaient ne pas se monter automatiquement après une mise à niveau vers une nouvelle version, ce qui empêchait les applications d’y accéder de s’exécuter.

Amélioration du message d’erreur lorsque le disque de développement ne peut pas être formaté.

6. Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème où la vue restait dévoilée si l’utilisateur effectuait une recherche puis la supprimait.

Correction d’un problème qui provoquait des plantages sporadiques lors de l’utilisation du gestionnaire des tâches, y compris lors de la fin d’une tâche.

Correction d’un problème où l’icône de recherche pouvait chevaucher le texte du gestionnaire de tâches dans la barre de titre.

Correction d’un problème où les fenêtres du gestionnaire de tâches ne pouvaient pas être déplacées à l’aide du toucher ou du stylet.

Problèmes connus

Conclusion

La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations visant à améliorer l’expérience utilisateur. Le nouveau menu Démarrer, Snap Layouts et Snap Groups, les bureaux virtuels et la nouvelle application Paramètres font partie des nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version. Les performances améliorées, la prise en charge tactile et l’accessibilité sont quelques-unes des améliorations apportées par cette nouvelle version. La version de prévisualisation de Windows 11 Beta 226×1.2265 est une amélioration significative par rapport aux versions précédentes de Windows et les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure expérience utilisateur.

Actualité mobile et vidéo du moment