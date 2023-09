Voici pourquoi votre batterie de téléphone se décharge rapidement

Trouver la batterie de votre téléphone à 0% lorsque vous êtes hors de chez vous ou que vous avez besoin de faire une tâche est extrêmement frustrant. Bien qu’une batterie externe puisse offrir un soulagement temporaire, identifier les causes sous-jacentes d’une mauvaise rétention de batterie devrait être votre principale préoccupation. Alors, pourquoi la batterie du téléphone se décharge-t-elle rapidement?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la batterie de votre téléphone peut se décharger rapidement. Parmi toutes, vous devez vérifier la luminosité de l’écran, toutes les applications en cours d’exécution en arrière-plan, les connexions sans fil, les applications de suivi de localisation et l’état de la batterie.

Vous cherchez des conseils complets pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone et arrêter la décharge rapide de la batterie? Vous voudrez continuer à lire car je vais discuter de toutes les raisons possibles et vous donner des solutions faciles pour chacune.

Réduire la luminosité de l’écran

Une luminosité d’écran élevée est la raison la plus évidente pour laquelle la batterie de votre téléphone peut se décharger rapidement. Bien qu’il puisse sembler facile de voir le texte à l’écran avec la luminosité maximale, une luminosité élevée consomme beaucoup d’énergie de la batterie de votre téléphone.

La bonne nouvelle, c’est que résoudre ce problème n’est pas si compliqué. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de luminosité de votre téléphone et de réduire le curseur. Cependant, ne réglez pas le niveau de luminosité au minimum juste pour empêcher la décharge rapide de la batterie de votre téléphone.

Un écran assombri est préférable lorsque vous êtes dans un environnement sombre sans lumière ambiante. Un écran assombri rendra extrêmement difficile de voir clairement le texte et les images si vous avez des problèmes de vision. Alors, cela signifie-t-il que vous devez toujours modifier manuellement la luminosité du téléphone pour éviter une décharge rapide de la batterie?

Pas vraiment! Gardez les paramètres d’ajustement automatique de la luminosité activés. Cette fonctionnalité vérifie l’intensité de l’éclairage ambiant à l’aide du capteur de proximité et règle automatiquement la luminosité du téléphone.

Passez en mode sombre lorsque la batterie de votre téléphone se décharge rapidement

La plupart des téléphones actuels sont équipés d’un écran OLED. En plus de rendre les images vives et colorées, les écrans OLED ont un gros avantage par rapport aux écrans IPS et autres types d’écrans. En effet, ces écrans ne s’allument pas lorsque l’écran affiche une image noire réelle.

Pour cette raison, les noirs sur les écrans OLED semblent très sombres. Alors, qu’est-ce que cela a à voir avec le fait de conserver la batterie de votre téléphone sans trop la décharger rapidement? Si les pixels ne s’allument pas, le panneau ne consomme pas d’énergie pour afficher quelque chose de noir à l’écran. Cela rend finalement l’écran OLED extrêmement économe en énergie en mode sombre.

Ainsi, si vous avez un téléphone avec un écran OLED et que vous constatez que la batterie de votre téléphone se décharge rapidement, vous devriez activer le mode sombre. Vous devriez le trouver dans les paramètres d’affichage de votre téléphone.

Fermez les applications inutiles en arrière-plan pour arrêter la décharge rapide de la batterie

Certaines applications doivent s’exécuter en arrière-plan pour une expérience téléphonique optimale. Par exemple, les applications VPN, de médias sociaux, de calendrier, de santé et d’antivirus. Mais en dehors de celles-ci, certaines applications continuent de s’exécuter lorsque vous ne les fermez pas.

Et lorsqu’elles s’exécutent en arrière-plan, elles consomment beaucoup de ressources, ce qui entraîne une décharge rapide de la batterie de votre téléphone. Cela peut devenir un problème majeur si vous n’avez pas activé les paramètres d’optimisation de la batterie sur votre téléphone.

Alors, premièrement, vous devriez aller dans l’application Paramètres, cliquer sur le choix Batterie ou Soins de l’appareil, et activer l’option d’optimisation de la batterie. Ensuite, vous devriez prendre l’habitude de fermer les applications qui n’ont pas besoin de s’exécuter en arrière-plan lorsque vous avez fini de les utiliser. Cela permettra d’éviter une décharge rapide de la batterie de votre téléphone et l’aider à gérer la mémoire de manière optimale.

Vérifiez toutes les connexions sans fil lorsque la batterie de votre téléphone se décharge rapidement

Bien qu’il puisse sembler judicieux de garder votre téléphone connecté en permanence au WiFi, aux appareils Bluetooth et aux données mobiles, ce n’est pas le cas. Lorsque votre téléphone est connecté à plusieurs réseaux sans fil, la batterie doit travailler beaucoup. Et cela peut entraîner une décharge rapide de la batterie de votre téléphone.

Donc, lorsque vous êtes chez vous, désactivez les données du réseau mobile et maintenez le téléphone connecté uniquement au WiFi. Et lorsque vous êtes à l’extérieur, désactivez les paramètres WiFi si vous n’êtes connecté à aucun réseau. Vérifiez également les paramètres Bluetooth et voyez si vous êtes connecté à quelque chose dont vous n’avez pas besoin.

Vérifiez toutes les applications de suivi de localisation

De nombreuses applications que vous avez installées sur votre téléphone peuvent suivre votre position. Des exemples sont Google Maps, Uber, Facebook et Instagram. Et même si vous pensez qu’elles ne suivent votre position que lorsque vous utilisez l’application, ce n’est pas toujours le cas. Certaines surveillent constamment votre position et provoquent une décharge rapide de la batterie de votre téléphone.

Alors, que pouvez-vous faire concernant les applications de suivi de localisation qui font décharger rapidement la batterie de votre téléphone? Désactivez les paramètres de localisation lorsque vous n’utilisez aucune de ces applications. Cela empêchera les applications de suivi de localisation de consommer les ressources de votre téléphone lorsque vous ne les utilisez pas.

Remplacez la batterie si elle est trop vieille

Dans certains cas, ce ne sont pas les applications ou les paramètres du téléphone qui font décharger rapidement la batterie de votre téléphone. Au lieu de cela, votre téléphone se décharge rapidement parce que la batterie est assez vieille. En fonction du modèle de votre téléphone, vous devriez généralement changer la batterie après deux ou trois ans.

Après cette période, les batteries de téléphone ont tendance à ne pas retenir la charge aussi bien. Certains téléphones vous avertiront lorsque la santé de la batterie s’est trop dégradée et vous conseilleront de changer la batterie. Mais même si votre téléphone ne donne pas de telles notifications, vous devriez remplacer la batterie lorsqu’elle se décharge rapidement et que votre téléphone a au moins deux ans.

Actualité mobile et vidéo du moment