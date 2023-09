Libérez votre potentiel de jeu avec un budget grâce à ces meilleurs claviers de jeu

Construisez-vous un tout nouveau PC de jeu ? Étant donné le prix élevé des composants en ce moment, vous pourriez chercher à faire des économies quelque part. Eh bien, les périphériques sont un bon endroit pour commencer, comme le clavier. Mais est-il vraiment possible d’obtenir l’un des meilleurs claviers de jeu sans dépenser beaucoup ?

Oui, il est tout à fait possible d’obtenir un clavier qui sonne divinement bien, offre une expérience de frappe précise et est doté de fonctionnalités centrées sur le jeu sans vider votre portefeuille. Mais oui, toutes les options abordables sur le marché ne sont pas un bon choix parmi les meilleurs claviers de jeu.

Voulez-vous savoir lesquels méritent votre considération ? Continuez à lire pour tout savoir à leur sujet !

Logitech G413 – Meilleur clavier de jeu global pour l’argent

Profiter d’une expérience de jeu haut de gamme ne nécessite pas un investissement important dans un clavier. Et le Logitech G413 en est l’exemple parfait. Il possède un boîtier supérieur en aluminium, ce qui rend le clavier de jeu extrêmement durable. Mais la chose la plus importante est qu’il est fourni avec des interrupteurs Romer-G Tactile.

Ces interrupteurs excellent en offrant la bonne quantité de retour tactile à chaque pression. Et contrairement à certains autres interrupteurs mécaniques, les interrupteurs Romer-G Tactile sont légers au toucher. Ils ne nécessitent pas beaucoup de force pour s’activer, ce qui augmentera la précision des frappes de touches lors de la saisie et du jeu.

Mais la touche n’est pas la seule chose qui en réalité un excellent choix parmi les meilleurs claviers de jeu. Il est fourni avec de nombreuses fonctionnalités de jeu. Par exemple, le clavier dispose de 12 touches de fonction, qui sont entièrement programmables via le logiciel G Hub. De plus, il dispose d’un anti-ghosting et d’un rollover de 26 touches, ce qui améliore les performances en jeu et en frappe.

Points forts principaux

Doté d’un boîtier supérieur en aluminium durable

Intègre 12 touches programmables

Offre des interrupteurs Romer-G Tactile

Comprend des ports de passage USB

Redragon K552 – Meilleur clavier de jeu bon marché

Pour les joueurs qui préfèrent garder leur configuration propre, le Redragon K552 est un excellent choix parmi les meilleurs claviers de jeu. Il possède une disposition TKL, ce qui donne au clavier une forme compacte et peu encombrante.

Pour les touches, le Redragon K552 utilise des interrupteurs Cherry MX. Vous pouvez obtenir ce clavier avec des interrupteurs marron, rouges et bleus. Même si certaines entreprises de périphériques de jeu disent que les interrupteurs bleus sont les meilleurs pour le jeu, je pense différemment.

D’après mon expérience, le marron est un meilleur choix en termes d’interrupteurs Cherry MX. Il est suffisamment tactile pour vous donner le retour que vous recherchez pour chaque pression de touche. De plus, les interrupteurs marron sont plus silencieux que les interrupteurs bleus mais ont tout de même le son « thocky » que la plupart recherchent. Mais bien sûr, votre expérience et vos préférences peuvent varier.

Néanmoins, même si le Redragon K552 est un clavier de jeu extrêmement abordable, sa qualité de construction est assez bonne. Il possède une construction en métal et en ABS. De plus, les touches sont montées sur une plaque, ce qui rend le clavier capable de résister facilement aux abus quotidiens.

Points forts principaux

Fourni avec des interrupteurs Cherry MX

Disposition TKL et extrêmement compact

Doté d’une construction en métal

Bonne rétroéclairage RVB

Royal Kludge RK84 – Meilleur clavier de jeu compact avec de nombreuses fonctionnalités

J’utilise le Royal Kludge RK84 depuis plus de deux ans. Et même si j’ai essayé de nombreux claviers de jeu haut de gamme par le passé, je dois admettre que l’expérience avec le RK84 a été très agréable. Parmi tous les points forts, ce qui m’a vraiment impressionné, c’est la qualité générale de la conception.

Il est fourni avec 84 touches, ce qui signifie qu’il a un format TKL. Mais même pour un clavier TKL, le RK84 est extrêmement compact. En ce qui concerne les interrupteurs, vous avez la possibilité d’obtenir le RK84 avec des interrupteurs RK / Huano ou des interrupteurs Gateron. Les deux types d’interrupteurs vous offrent la possibilité de choisir entre le rouge, le marron et le bleu.

Cependant, si vous n’aimez pas les interrupteurs avec lesquels est fourni ce clavier de jeu, vous avez la possibilité d’utiliser celui que vous préférez. Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de vous soucier de la soudure, car le Royal Kludge 84 possède une carte interchangeable à chaud.

De plus, le RK84 peut fonctionner en trois modes : Bluetooth, filaire et 2,4 GHz. Il possède une grande batterie interne de 3750 mAh qui offre une autonomie sans fil prolongée. Et le rétroéclairage RVB est hautement personnalisable.

Points forts principaux

Carte interchangeable à chaud

Est fourni avec des interrupteurs Huano et Gateron

Dispose d’une conception TKL

Il peut fonctionner en trois modes différents

Epomaker SKYLOONG GK75 – Meilleur clavier de jeu avec une superbe esthétique

Qui a dit que les claviers de jeu bon marché n’ont pas un esthétique plaisant ? Pas Epomaker ! Considérez l’Epomaker SKYLOONG GK75 comme un exemple. C’est probablement le clavier le plus esthétique que vous pouvez trouver dans la gamme de prix abordable. Bien sûr, une mention honorable ici serait le Dareu A87, mais il n’est pas si facile à trouver.

Néanmoins, l’Epomaker SKYLOONG GK75 a une disposition compacte de 75 %, ce qui permet au clavier de jeu de s’intégrer facilement dans n’importe quel environnement de jeu. Ce clavier est fourni à l’origine avec des touches Gateron, parmi lesquelles vous pouvez choisir entre jaune, rouge, noir et marron.

Les touches Gateron sont excellentes pour le jeu et la saisie, mais vous pouvez facilement les échanger sur ce clavier si vous le souhaitez. Comme le Royal Kludge RK84, l’Epomaker SKYLOONG GK75 dispose d’une carte à changement à chaud, ce qui vous permet de retirer facilement les anciens interrupteurs et d’insérer les nouveaux.

De plus, la qualité générale de construction de l’Epomaker SKYLOONG GK75 est assez impressionnante. Il est fourni avec des touches de haute qualité et dispose d’un cadre solide. De plus, le clavier a une molette rotative sur le dessus, que vous pouvez utiliser pour changer rapidement le volume.

Points forts principaux

Est fourni avec des interrupteurs optiques Gateron

Dispose d’une disposition TKL à 75 %

Doté d’une carte à changement à chaud

Excellente qualité de construction et dispose d’une molette de volume

