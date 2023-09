Lenovo Legion Go annoncé officiellement : La puissance ultime du jeu portable

Depuis le lancement de la Steam Deck, le marché des consoles de jeux portables est devenu très concurrentiel. Alors que nous avons des appareils provenant de concurrents tels que Ayaneo, GPD et d’autres, l’une des sorties les plus marquantes était celle d’Asus, le Rog Ally. Mais il semble que nous venons d’obtenir une autre console portable impressionnante à essayer : le Lenovo Legion Go.

Ce manche de jeu Lenovo vient d’être officiellement annoncé aujourd’hui. Tout comme l’Asus Rog Ally, le Lenovo Legion Go est une puissante console de jeu exceptionnelle qui peut répondre à tous vos besoins en matière de jeux portables. En réalité, elle peut même répondre à vos besoins de productivité.

Plus d’informations sur le Lenovo Legion Go

Il y a donc beaucoup de choses à dire. De l’écran aux commandes en passant par les composants internes, le Lenovo Legion Go s’en sort très bien. Et Lenovo ne s’est pas contenté du design classique de console portable pour le Legion Go.

À la place, la marque a ajouté sa propre touche unique, rendant l’appareil portable distinct et potentiellement supérieur à d’autres consoles portables disponibles sur le marché.

Écran

Le Lenovo Legion Go est fourni avec un écran LCD de 8,8 pouces. Il s’agit d’un écran QHD+ avec une résolution de 1600 x 2560 px. De plus, l’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et sans accroc.

Un autre avantage de l’écran tactile est qu’il prend en charge plusieurs résolutions. La plage va de 800p à 1600p. Cela signifie que vous pouvez réduire la résolution d’affichage d’un jeu et le Lenovo Legion Go ajustera automatiquement la résolution native pour vous offrir une expérience visuelle optimale.

De plus, l’écran du Legion Go prend en charge différents taux de rafraîchissement. Il peut descendre jusqu’à 60 Hz, ce qui devrait réduire les problèmes de déchirure et de rendu lorsque vous jouez à un jeu graphiquement exigeant sur la console portable.

Design et commandes

Tandis que presque toutes les consoles de jeu portables PC sont conçues en une seule version, Lenovo a décidé de s’inspirer de la Nintendo Switch. Contrairement aux autres appareils portables PC, le Lenovo Legion Go est fourni avec des manettes amovibles. Lenovo les appelle TrueStrike.

De plus, Lenovo s’est inspiré de l’un des meilleurs éléments de la Steam Deck de Valve, le pavé tactile. Aux côtés du pavé tactile, la manette TrueStrike du Lenovo Legion Go est dotée de joysticks à effet Hall et d’une large gamme de boutons. Le meilleur, c’est que vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à la configuration par défaut.

Il y a un total de 10 gâchettes d’épaule reprogrammables, ce qui vous permet d’obtenir une configuration de contrôle personnalisée sur le Lenovo Legion Go. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’une des manettes TrueStrike de Lenovo est équipée d’une roulette de défilement.

Lenovo est allé encore plus loin en ajoutant un socle pour la manette. Il se fixe à la manette droite grâce à des aimants. Une fois connecté, vous pouvez utiliser la manette comme une souris. Comment détecte-t-elle les mouvements ? Tout comme une souris ordinaire, la manette droite du Legion Go est équipée d’un capteur optique en-dessous.

En résumé, Lenovo a combiné les meilleurs éléments de la Nintendo Switch, de la Steam Deck et de la souris d’un PC de jeu.

Caractéristiques principales du Lenovo Legion Go

Tout comme l’Asus Rog Ally, le Lenovo Legion Go est équipé de la série de chipsets Ryzen Z1. Vous pouvez configurer l’appareil de jeu portable avec un chipset Z1 Extreme. En ce qui concerne le GPU, cette console de jeu embarque une puce graphique RDNA 3.

Et si vous vous demandez, le chipset Ryzen Z1 avec le GPU RDNA 3 est une combinaison redoutable pour les appareils de jeu portables. Vous pouvez consulter les benchmarks de cette combinaison avec la vidéo que j’ai intégrée ci-dessous.

Outre le GPU et le CPU, les autres caractéristiques du Lenovo Legion Go sont également très impressionnantes. Elle est livrée avec jusqu’à 1 To de SSD PCIe Gen4, ce qui est largement suffisant pour les bibliothèques de jeux de grande taille. Mais si vous avez besoin de plus de stockage, il y a un emplacement dédié pour une carte microSD, pouvant accueillir jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, vous obtiendrez la console portable avec 16 Go de RAM LPDDR5x. Et pour ceux qui se demandent, la RAM du Lenovo Legion Go fonctionne à 7500 MHz, ce qui équivaut à de la RAM de qualité PC.

Autres caractéristiques

Lenovo a intégré un système de refroidissement thermique dédié à l’intérieur du Legion Go. Ce système de refroidissement thermique est constitué d’un ventilateur à lame de polymère liquide. Bien que cela puisse ne pas sembler impressionnant, le ventilateur peut maintenir la console en marche à 25W sans dépasser 25dB de bruit.

En ce qui concerne les ports d’E/S, le Lenovo Legion Go est doté de deux ports USB-C, d’une prise audio 3,5 mm et d’un emplacement pour carte microSD. Les ports USB-C prennent en charge le DisplayPort 1.4 et la Power Delivery 3.0. Et ils sont aux normes USB 4.0. Pour les connexions sans fil, le Legion Go dispose du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2.

Le Lenovo Legion Go est équipé d’une batterie à deux cellules de 49,2 Wh. Elle prend en charge la charge rapide et peut passer de 0 % à 70 % en seulement 30 minutes. La console est également dotée du support de dérivation de puissance, ce qui vous permet de préserver la batterie lorsque l’appareil est connecté au mur. Et si vous vous demandez, elle est livrée avec un chargeur 65W PD.

Informations sur les logiciels et les prix du Lenovo Legion Go

En ce qui concerne le logiciel, le Lenovo Legion Go est fourni avec Windows 11 Home. Bien sûr, comme il s’agit d’une console portable, il dispose d’une superposition spéciale. Lenovo l’appelle Legion Space. Cette superposition vous permet de lancer tous vos jeux et différents lanceurs. Vous y trouverez également des paramètres et des options liés aux jeux.

Le modèle de base du Lenovo Legion Go commence à 699 $, ce qui est un prix très compétitif compte tenu des caractéristiques impressionnantes. Mais vous devrez attendre jusqu’en novembre pour mettre la main sur la console.

