Samsung Electronics dévoile la DDR5 DRAM de 32 Go de capacité de classe 12 nm la plus élevée de l’industrie

Samsung Electronics a annoncé la sortie de son produit DRAM DDR5 de classe 12 nm et de capacité maximale. Ce produit offre le double de la capacité des modules de 16 Gb dans la même taille de boîtier. Cela permet la production de modules DRAM de 128 Go sans le processus TSV. Cela simplifie également le processus de fabrication et réduit les coûts. La nouvelle DRAM est idéale pour l’ère de l’IA, où les calculs à haute performance et le traitement des données sont essentiels.

La DRAM DDR5 de la classe 12nm la plus avancée

Samsung Electronics a commencé la production de masse de sa mémoire DDR5 avec double débit de donnée (DRAM DDR5) fabriquée avec un noeud de processus de classe 12 nanomètres (nm) en mai. La DRAM DDR5 de 16Gb a été développée en décembre dernier et elle a été vérifiée pour sa compatibilité avec AMD. La DRAM DDR5 de 32Gb est la plus avancée parmi les DRAM disponibles. Elle a une vitesse maximale de 7,2 Gbps, ce qui signifie qu’elle peut traiter 60 Go en environ une seconde.

Sang Joon Hwang, vice-président exécutif du groupe de développement de mémoires de la division mémoire de Samsung Electronics, a déclaré : « Basé sur la dernière mémoire de 32Gb de Samsung de 12 nanomètres, Samsung peut développer des solutions pour atteindre des modules de mémoire de 1 To ». Il affirme que cela aidera à répondre aux besoins de l’IA à l’ère des big data. À cette époque, il y a une demande croissante de mémoire DRAM de grande capacité.

La nouvelle DRAM de Samsung fera progresser l’informatique de nouvelle génération, les centres de données et les applications d’IA grâce à sa capacité et sa vitesse élevées. La DRAM DDR5 de 32Gb ouvre la voie à des modules de mémoire allant jusqu’à 128 Go. Cela sera essentiel pour le calcul haute performance et le traitement des données à l’avenir.

Conclusion

