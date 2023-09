Apple abandonne l’application iTunes Movie Trailers et migre vers Apple TV.

Apple a mis à jour l’application iTunes Movie Trailers aujourd’hui. La dernière version est la version 2.0. Dans le journal des mises à jour, il est écrit : « iTunes Movie Trailers a été déplacé vers l’application Apple TV. Les utilisateurs peuvent ouvrir l’application Apple TV pour regarder la bande-annonce ». Cela signifie que la société a officiellement cessé son application Tunes Movie Trailers. Rappelons que cette application était utilisée pour regarder les bandes-annonces des prochains films et émissions de télévision. L’application a été supprimée de l’App Store et le site web accompagnant Movie Trailers n’est plus disponible.

Cependant, le service est toujours disponible pour les utilisateurs, mais il est désormais dans l’application Apple TV. Ainsi, Apple a simplement abandonné l’application autonome iTunes Movie Trailers et l’a déplacée vers l’application Apple TV, qui est son nouveau lieu d’accueil. L’application Apple TV est disponible sur les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV.

Lorsque vous consultez l’application Trailers, son journal de mise à jour indique : « Cette mise à jour comprend des améliorations de performances et de stabilité. » Cependant, le texte est accompagné d’une image qui confirme le déplacement. Sur l’image, Apple a écrit « L’application Apple TV est le nouvel emplacement des bandes-annonces iTunes Movies ».

Les utilisateurs qui souhaitent regarder des bandes-annonces peuvent toujours le faire en ouvrant l’application Apple TV. L’application Apple TV dispose d’une section dédiée aux bandes-annonces.

L’ancienne application iTunes Movie Trailers est une collection des dernières bandes-annonces de films en haute définition. Elle propose des bandes-annonces, des extraits et des courts métrages des blockbusters hollywoodiens et des films indépendants. Les utilisateurs peuvent également voir des photos HD époustouflantes s’ils le souhaitent.

Conclusion

Apple a abandonné son application iTunes Movie Trailers et l’a déplacée vers l’application Apple TV. Les utilisateurs peuvent toujours regarder des bandes-annonces en ouvrant l’application Apple TV. Ce mouvement fait partie de la stratégie d’Apple visant à consolider ses services et à les rendre plus accessibles aux utilisateurs.

