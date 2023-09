Le Vivo X100 Pro sera lancé avec un capteur périscope de 64 MP et 100 mm.

La gamme Vivo X-series est traditionnellement connue pour lancer d’excellents smartphones axés sur la caméra. La série Vivo X90 était la dernière itération de cette gamme, et Vivo se prépare maintenant pour sa prochaine étape avec la série Vivo X100. Le prochain Vivo X100 Pro sera le dispositif le plus impressionnant de la marque à ce jour en termes de caméra. Vivo prévoit d’améliorer les capacités de la caméra de ce smartphone, et maintenant nous obtenons les premiers détails (source) sur la configuration de la caméra présentée dans le nouveau flagship.

Fonctionnalités de la caméra Vivo X100 suggérées

Le Vivo X100 Pro disposera d’un objectif périscope de 100 mm avec une ouverture f/2.5 optimisée pour les prises de vue en basse lumière. Le module comportera également l’OmniVision OV64B, un capteur de 64 MP 1/2 « qui a des pixels natifs de 0,7 um et prend en charge le binning 4 en 1 et le recadrage numérique 2x natif. De plus, Vivo maintient sa collaboration avec Zeiss pour le réglage de la caméra. L’appareil utilisera les objectifs Vario-Apo-Sonnar, une technologie intéressante qui renforcera les capacités de ce smartphone. Consultez l’explication pour plus de détails.

Comprendre les objectifs Vario-Apo-Sonnar dans le Vivo X100

« Vario-Apo-Sonnar » fait référence à un type de standard d’objectif d’appareil photo conçu par le célèbre fabricant allemand d’optiques, Carl Zeiss. Cette conception d’objectif intègre plusieurs caractéristiques optiques pour offrir une qualité d’image exceptionnelle et une polyvalence aux photographes et vidéastes. Analysons le terme et ses composants:

Vario : Le terme « vario » indique la variabilité ou la variation. Dans le contexte des objectifs d’appareil photo, « vario » suggère que l’objectif a des longueurs focales variables ou des capacités de zoom. Cela permet à l’utilisateur de zoomer avant ou arrière, en ajustant le champ de vision sans changer l’objectif lui-même.

: Le terme « vario » indique la variabilité ou la variation. Dans le contexte des objectifs d’appareil photo, « vario » suggère que l’objectif a des longueurs focales variables ou des capacités de zoom. Cela permet à l’utilisateur de zoomer avant ou arrière, en ajustant le champ de vision sans changer l’objectif lui-même. Apo : « Apo » est l’abréviation de « apochromatique », dont nous avons déjà parlé. Un objectif apochromatique est conçu pour minimiser l’aberration chromatique en amenant plusieurs longueurs d’onde de lumière vers un point de mise au point commun. Cela donne des images plus nettes et de meilleure qualité avec moins de franges colorées.

: « Apo » est l’abréviation de « apochromatique », dont nous avons déjà parlé. Un objectif apochromatique est conçu pour minimiser l’aberration chromatique en amenant plusieurs longueurs d’onde de lumière vers un point de mise au point commun. Cela donne des images plus nettes et de meilleure qualité avec moins de franges colorées. Sonnar: « Sonnar » est un type spécifique de conception d’objectif développé par Carl Zeiss. La conception Sonnar est connue pour ses excellentes performances optiques, sa taille compacte et souvent une ouverture maximale large. Elle a été utilisée dans divers objectifs Zeiss à différentes focales.

En combinant ces éléments, « Vario-Apo-Sonnar » fait référence à un objectif qui offre à la fois des longueurs focales variables (capacités de zoom) et une correction apochromatique, tout en suivant les principes de conception de l’objectif Sonnar.

En plus de l’appareil photo principal de 64 MP, le Vivo X100 Pro apportera également un capteur de 53 MP f 1/1,43″.

Autres détails sur la série Vivo X100

La série Vivo X100 comportera au total trois smartphones. Nous attendons le Vivo X100, le X10 Pro et le Vivo X100 Pro+. Le Vivo X100 Global sera équipé du prochain MediaTek Dimensity 9300, développé pour concurrencer le Snapdragon 8 Gen 3. Le modèle Pro+ sera doté du Snapdragon 8 Gen 3 et apportera également la puce V3 ISP de Vivo pour les tâches de traitement d’image. Le Pro+ apportera également un impressionnant téléobjectif de 200 MP et un appareil photo IMX 989 1 pouce de 50 MP.

La série iQOO 12 partagera des caractéristiques similaires

Fait intéressant, la sous-marque iQOO bénéficiera également de cette technologie. La filiale de Vivo travaille sur un téléobjectif similaire au X100 Pro. Ce capteur sera également présent dans l’iQOO 12 Pro, qui utilisera l’OV64B dans son appareil photo périscope 5x. Il sera accompagné d’un nouveau capteur de 50 MP OV50H. L’iQOO 12 standard aura le même capteur principal, mais sautera le capteur périscope.

Quand la série Vivo X100 arrivera-t-elle ?

La série Vivo X100 sera lancée d’ici la fin de 2023, peu de temps après la sortie du Snapdragon 8 Gen 3 et du Dimensity 9300. Les appareils arriveront d’abord sur le marché chinois, puis devraient être disponibles dans le monde entier au premier trimestre 2024. Compte tenu des caractéristiques et de l’accent mis sur la caméra, nous assistons probablement à l’essor des meilleurs smartphones de la série Vivo X.

