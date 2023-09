L’amélioration de la vitesse de navigation de Google Chrome « release » sera renforcée grâce à un nouveau design de Web Store.

Google a annoncé que la vitesse de sortie de son navigateur s’améliorera considérablement à partir de Chrome 119. La société a fait cette annonce alors qu’elle confirme la refonte majeure de sa boutique en ligne, désormais disponible en mode de prévisualisation. Selon la société, elle réduira l’intervalle de sortie de version de son navigateur à partir de Chrome 119, qui arrivera en octobre. Ce changement est basé sur le « succès » de la première période de raccourcissement du calendrier lancée en avril. L’objectif de l’équipe de développement reste de « réduire le temps de lancement des nouvelles versions ».

À partir de Chrome 119 en octobre, le délai entre la version du code et la version bêta sera réduit d’une semaine. Ainsi, la « version stable précoce » et la « version stable » seront publiées environ une semaine plus tôt. Les versions après Chrome 119 seront également publiées plus tôt que prévu.

En ce qui concerne la refonte de la boutique en ligne, Google a déclaré que l’objectif est de faciliter la recherche de nouveaux thèmes et extensions. La boutique en ligne de Google Chrome est une place de marché en ligne où les utilisateurs peuvent trouver et télécharger des extensions, des thèmes et des applications pour leur navigateur Chrome. Elle propose également une large gamme d’extensions et de thèmes qui peuvent améliorer l’expérience de navigation de l’utilisateur.

Comment activer la conception Chrome ?

La nouvelle refonte est actuellement disponible en mode de prévisualisation. Pour activer le nouveau look, les utilisateurs doivent suivre ces étapes :

1. Ouvrez le navigateur Chrome.

2. Tapez « chrome://flags » dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée.

3. Recherchez « Web Store » dans la barre de recherche.

4. Activez le drapeau « Web Store Material Design 2 ».

5. Redémarrez le navigateur Chrome.

Une fois que le nouveau look est activé, les utilisateurs peuvent parcourir la boutique en ligne et découvrir le nouveau design.

Conclusion

À partir de Chrome 119, qui arrivera en octobre, Google réduira l’intervalle de sortie de version de son navigateur. L’intervalle de temps entre la version du code et la version bêta sera également réduit d’une semaine. Cela signifie que la version stable précoce et la version stable arriveront également environ une semaine plus tôt. La refonte de la boutique en ligne de Google Chrome est un changement bienvenu qui vise à faciliter la recherche et le téléchargement d’extensions et de thèmes pour les utilisateurs.

