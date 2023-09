La série Meizu 21 sera lancée plus tôt avec Snapdragon 8 Gen 3 et RGB Ring Flash

Meizu prévoit d’introduire sa série Meizu 21 et elle pourrait arriver plus tôt que prévu. Meizu était autrefois l’une des marques de smartphones chinois les plus populaires sur le marché étranger. La société produisait de très bons appareils tels que le Meizu MX4 et le Meizu M2 Note. Cependant, avec la concurrence croissante, Meizu n’a pas réussi à rattraper son retard et a perdu en pertinence. Plus tôt cette année, le constructeur automobile chinois Geely a acquis les droits de Meizu. Depuis lors, il renforce la présence de la marque sur le marché des mobiles.

Meizu 21 et 21 Pro disponibles au premier trimestre 2024

Digital Chat Station a révélé quelques détails concernant le prochain smartphone Meizu 21. Le nouveau smartphone est prévu pour le premier trimestre 2024. Il sera alimenté par la future puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et comprendra une configuration de caméra verticale. Il sera assisté par un flash LED RGB Ring.

Les Meizu 21 et 21 Pro auront des écrans plats, des bordures fines et une caméra principale de 50 MP avec stabilisation d’image optique. Pour une comparaison rapide, les Meizu 20 et 20 Pro ont été lancés en mars de cette année avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ils disposaient également d’une triple caméra de 50 MP, d’un flash LED Ring et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 80W. La série Meizu 21 conserve le flash LED Ring, nous pouvons donc nous attendre à ce que des caractéristiques telles que la charge rapide soient disponibles sur les futurs fleurons. Du côté logiciel, ils exécuteront une nouvelle version de Flyme OS. Plus de détails seront révélés par l’entreprise en temps voulu.

Geely continue de renforcer Meizu en tant que marque de smartphones

L’arrivée plus tôt de la série Meizu 21 en 2024 pourrait confirmer la nouvelle stratégie de Geely visant à renforcer la présence de Meizu sur le marché des smartphones. Les nouveaux smartphones vont concurrencer une période difficile marquée par les sorties phares d’OnePlus, de Xiaomi et de Samsung. Avec les bonnes caractéristiques, Meizu pourrait attirer l’attention pendant cette période.

Outre les récents efforts dans le domaine des smartphones, Meizu travaille également avec Geely pour développer son système d’infodivertissement automobile appelé Flyme Auto. La société a récemment conclu un accord avec Polestar pour le développement de son système d’infodivertissement embarqué.

