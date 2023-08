Dévoiler les secrets internes du Huawei Mate 60 Pro : Une expérience de démontage

À peine un jour après l’annonce officielle inattendue du Huawei Mate 60 Pro, la vidéo de démontage initial a fait surface. Cette vidéo sert à la fois de guide étape par étape du processus de démontage et d’occasion d’inspecter de près les composants internes du téléphone. Le nouveau flagship de Huawei se distingue par sa chambre à vapeur de taille considérable, d’environ 7 000 mm2. Cela marque une amélioration notable par rapport à son prédécesseur et le distingue des autres appareils présents sur le marché.

Le Huawei Mate 60 Pro est doté d’une puce Kirin

Avant le lancement, il y avait des spéculations sur le retour de la puce Kirin de Huawei. Huawei avait cessé d’utiliser la puce Kirin en 2020 en raison des sanctions américaines. De nombreux analystes ont affirmé que produire des puces haut de gamme à partir de zéro dans ces quelques années était très difficile. Malgré les défis, Huawei est resté déterminé à concurrencer sur le marché des smartphones et a travaillé dur pour réintroduire la puce Kirin le plus rapidement possible.

La vidéo a fourni un aperçu du chipset, que Huawei n’avait pas officiellement divulgué lors de l’annonce. Le chipset est en effet une puce système sur puce (SoC) Kirin, avec de forts indices pointant vers le modèle Kirin 9000s.

Le Huawei Mate 60 Pro est doté d’une puce dédiée à la connectivité satellite

Enfin, la vidéo de démontage met en évidence la puce dédiée chargée de permettre la connectivité satellite sur le Mate 60 Pro. Bien que la connectivité satellite soit remarquable, la caractéristique distincte ici est la présence d’une puce dédiée. Par exemple, dans le cas des appareils iPhone 14, ils peuvent envoyer des messages texte d’urgence via satellite grâce à une astuce astucieuse utilisant les antennes du téléphone. Le Mate 60 Pro semble offrir une solution potentiellement plus avancée à cet égard.

Avec le Huawei Mate 60 Pro, la fonctionnalité satellite va plus loin que l’envoi de messages. Ce smartphone pourra également passer des appels par satellite. Cela représente une avancée par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. La vidéo ci-dessous vous donne une vue plus claire de l’intérieur du Huawei Mate 60 Pro.

