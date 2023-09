Un nouvel élan pour le Chrome Web Store de Google : Ce que vous devez savoir

Le Chrome Web Store est un endroit merveilleux pour découvrir des extensions. C’est un aspect du navigateur le plus utilisé au monde qui est souvent négligé. Cependant, Google lui accorde récemment plus d’attention. Cela s’explique par le fait qu’ils ont introduit une version entièrement repensée du Chrome Web Store. La nouvelle version du Web Store est désormais disponible en avant-première.

L’aperçu du nouveau Google Chrome Web Store est maintenant disponible

Actuellement, une version d’accès ‘aperçu’ du Chrome Web Store est disponible pour presque tout le monde. Cette version présente une refonte significative en contraste avec la conception actuelle du Web Store. Vous pouvez voir la nouvelle version de l’aperçu sur chromewebstore.google.com, tandis que les utilisateurs peuvent également consulter le Web Store actuel sur l’adresse par défaut chrome.google.com/webstore.

La dernière refonte majeure du Chrome Web Store remonte à 2018. Le nouveau look présente une apparence beaucoup plus contemporaine qui rappelle la récente refonte de la version Web du Play Store. La page d’accueil « Découvrir » propose une sélection dynamique d’extensions et de thèmes mis en avant, accompagnés de catégories, de recommandations et de contenu supplémentaire ci-dessous. Lorsque l’on compare les premières pages des deux versions du Web Store, la distinction devient évidente immédiatement.

Le nouveau Google Chrome Web Store introduit de nouvelles onglets

De plus, il y a de nouvelles onglets intitulées « Extensions » et « Thèmes ». Ces onglets contiennent des suggestions organisées de manière ordonnée et présentent également une bannière « Mis en avant » prominente en haut de la page.

Google a initialement introduit le Web Store repensé dans une brève annonce qui est largement passée inaperçue la semaine dernière. L’annonce de Google n’a pas précisé quand cette nouvelle conception deviendrait la valeur par défaut. Cependant, dans un message destiné aux développeurs, Google a mentionné que les utilisateurs auront l’occasion d’essayer le nouveau store dans les semaines à venir.

Nous sommes ravis de vous donner un aperçu de notre Chrome Web Store repensé pour faciliter la recherche de nouveaux thèmes et extensions. Les changements comprennent une interface modernisée, des extensions personnalisées et des recommandations sélectionnées.

