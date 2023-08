Le deuxième bêta de One UI 6.0 est disponible pour la série Galaxy S23

Ce mois-ci, Samsung a lancé le premier programme bêta One UI 6.0 pour ses derniers téléphones de la série S. Et comme prévu, la deuxième bêta de One UI 6 a également commencé à être déployée avant la fin de ce mois-ci.

La bêta 2 de One UI 6.0 est déployée sur la série Galaxy S23 en Allemagne, en Corée du Sud et aux États-Unis. La mise à jour a d’abord été publiée en Allemagne, mais elle est rapidement devenue disponible en Corée du Sud et aux États-Unis.

One UI 6.0 Beta 2 pour la série Galaxy S23 est livré avec la version logicielle ZWHO. La deuxième bêta apporte une série de correctifs de bugs qui étaient présents dans la première bêta. Il inclut la correction du crash de l’écran d’accueil. De nombreux utilisateurs du Galaxy S23 dans ces trois régions ont déjà reçu la mise à jour. Un utilisateur a également partagé la capture d’écran du journal des modifications One UI 6.0 Beta 2 sur Reddit. Cependant, certaines des nouvelles fonctionnalités sont manquantes sur la capture d’écran.

La deuxième bêta apporte une page d’accueil repensée pour Samsung Health, rendant les informations sur la santé plus faciles à consulter. Avec la deuxième bêta, vous pouvez désormais désactiver le geste de balayage vers le haut/bas pour changer de caméra, et de nombreux autres changements.

Journal des modifications de la bêta 2 de Galaxy S23 One UI 6.0

Nouvelles fonctionnalités :

Samsung Health Nouvelle apparence pour l’écran d’accueil : L’écran d’accueil de Samsung Health a été entièrement repensé. Les polices et les couleurs audacieuses rendent plus facile la visualisation des informations dont vous avez le plus besoin. Les résultats des exercices sont affichés en haut de l’écran, et plus de commentaires sont fournis sur vos objectifs quotidiens en termes de pas, d’activité, d’eau et d’alimentation. Tailles personnalisées pour les verres d’eau : Vous pouvez désormais personnaliser la taille des verres dans le suivi de l’eau de Samsung Health pour correspondre à la taille du verre que vous utilisez habituellement.

Appareil photo Désactivation du balayage vers le haut/vers le bas pour changer d’appareil photo : Le balayage vers le haut ou vers le bas pour passer de l’appareil photo avant à l’appareil photo arrière est désormais facultatif. Si vous êtes préoccupé par les balayages accidentels, vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres.

Studio (Éditeur vidéo) Montage vidéo plus puissant : Studio est un nouvel éditeur vidéo basé sur des projets, permettant un montage plus complexe et puissant. Vous pouvez enregistrer des projets inachevés et continuer à les modifier ultérieurement. Vous pouvez visualiser l’ensemble de votre projet sous la forme d’une chronologie contenant plusieurs clips vidéo.

Mon dossier Corbeille intégrée à la galerie : Les fonctionnalités Corbeille de Mon dossier et de la galerie ont été combinées en une seule. Lorsque vous ouvrez la Corbeille dans Mon dossier, vous pouvez voir les fichiers, les photos et les vidéos que vous avez supprimés, ainsi que les options de restauration ou de suppression définitive. Copier des fichiers à deux mains : Appuyez et maintenez le fichier que vous souhaitez copier d’une main, puis utilisez votre autre main pour naviguer jusqu’au dossier dans lequel vous souhaitez le copier.



Bugs qui ont été corrigés :

Correction de l’erreur de touche de raccourci lors de l’utilisation du clavier

Amélioration de l’erreur de chargement infini et de la lecture intermittente lors de l’utilisation de Netflix – Correction du problème de plantage de l’application Accueil

Amélioration de l’instabilité de la fonction multi-fenêtres du dossier de sécurité

Amélioration de l’instabilité de la sélection d’appareils dans le partage musical – Amélioration de l’instabilité de l’action d’effacement lors de l’utilisation du bouton S Pen

Correction de l’échec d’exécution du mode de réparation

Correction intermittente du problème de réinitialisation – Correction du problème de lenteur après la mise à jour du logiciel

Correction du problème de disparition des icônes sur l’écran d’accueil après la mise à jour FOTA

Problèmes connus :

Impossible d’installer l’application pour enfants après la mise à jour de T OS à U OS.

Lors de l’exécution de l’application sur DeX, la couleur de la barre supérieure de certaines applications n’est pas affichée correctement.

Le routine de condition ne fonctionne pas lors de la réception d’un message. Les applications Mode et Routine sont arrêtées lorsque les conditions sont activées.

Aujourd’hui, la société a également étendu le programme bêta One UI 6 à d’autres pays. L’Inde et le Royaume-Unis rejoignent maintenant les États-Unis, la Corée du Sud et l’Allemagne dans le programme bêta One UI 6. Le programme bêta peut également être disponible dans d’autres régions comme la Chine et la Pologne, mais cela n’a pas encore été confirmé. Même s’il n’est pas disponible, il devrait l’être bientôt.

La deuxième bêta est déployée via OTA (over the air) sur les appareils déjà équipés de la première bêta. Si vous souhaitez rejoindre le programme bêta, vous pouvez suivre notre guide pour vous inscrire à la bêta. Avant de procéder à la mise à niveau, assurez-vous d’avoir sauvegardé votre téléphone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :