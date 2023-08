Comment empêcher Windows 11 de télécharger automatiquement des mises à jour

Les mises à jour de Windows 11 sont essentielles pour maintenir votre appareil sécurisé et à jour avec les dernières fonctionnalités et corrections de bugs. Cependant, parfois les mises à jour peuvent causer des problèmes qui peuvent affecter l’expérience utilisateur. Si vous souhaitez empêcher Windows 11 de télécharger des mises à jour de manière automatique, il existe plusieurs moyens de le faire. Dans cet article, nous discuterons de cinq méthodes pour désactiver les mises à jour automatiques sur Windows 11.

Méthode 1 : Mettre en pause temporairement les mises à jour

Le moyen le plus simple d’empêcher Windows 11 de télécharger automatiquement des mises à jour est de mettre en pause les mises à jour temporairement. Voici comment faire :

1. Ouvrez les paramètres de Windows 11.

2. Cliquez sur Mise à jour de Windows.

3. Sous la section « Plus d’options », cliquez sur le bouton « Mettre en pause pendant 1 semaine » pour désactiver les mises à jour automatiques pour le paramètre « Mettre en pause les mises à jour ».

Une fois les étapes terminées, les mises à jour de Windows 11 cesseront de se télécharger sur votre ordinateur pendant au moins une semaine, ou jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton « Reprendre les mises à jour ».

Méthode 2 : Arrêter les services de Windows Update

Une autre façon de désactiver les mises à jour automatiques sur Windows 11 est d’arrêter les services de Windows Update. Voici comment faire :

1. Appuyez sur les touches Windows + R, tapez services.msc dans la fenêtre Exécuter, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir les Services de Windows.

2. Faites défiler la liste des services et trouvez le service de Windows Update. Double-cliquez sur le service de Windows Update pour ouvrir sa fenêtre de propriétés.

3. Sous l’onglet Général, à côté de l’option Type de démarrage, vous pouvez cliquer sur l’icône déroulante pour sélectionner l’option Désactivé.

Méthode 3 : Modifier le Registre

Vous pouvez également modifier le Registre de Windows pour désactiver les mises à jour automatiques sur Windows 11. Voici comment faire :

1. Appuyez sur les touches Windows + R, tapez regedit.exe dans la fenêtre Exécuter pour ouvrir l’Éditeur du Registre sur Windows 11.

2. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier AU, puis sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD (32 bits).

4. Nommez la nouvelle valeur AUOptions et définissez sa valeur à 2.

Méthode 4 : Utiliser la stratégie de groupe

Si vous disposez de Windows 11 Pro ou Enterprise, vous pouvez utiliser la stratégie de groupe pour désactiver les mises à jour automatiques. Voici comment faire :

1. Appuyez sur les touches Windows + R, tapez gpedit.msc dans la fenêtre Exécuter pour ouvrir l’Éditeur de stratégie de groupe sur Windows 11.

2. Accédez à Configuration de l’ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Mise à jour de Windows.

3. Double-cliquez sur la politique « Configurer les mises à jour automatiques ».

4. Sélectionnez l’option « Désactivé » et cliquez sur « OK ».

Méthode 5 : Configurer une connexion avec compteur

Vous pouvez également empêcher Windows 11 de télécharger automatiquement des mises à jour en configurant une connexion avec compteur. Voici comment faire :

1. Ouvrez les paramètres de Windows 11.

2. Cliquez sur Réseau et Internet.

3. Cliquez sur Wi-Fi ou Ethernet, en fonction de votre type de connexion.

4. Cliquez sur le réseau auquel vous êtes connecté.

5. Activez le Switch « Définir comme connexion avec compteur ».

Conclusion

Ce sont les cinq méthodes pour empêcher Windows 11 de télécharger automatiquement des mises à jour. Bien qu’il soit toujours recommandé de maintenir votre appareil à jour, parfois les mises à jour peuvent causer des problèmes. Si vous souhaitez désactiver les mises à jour automatiques, vous pouvez utiliser l’une des méthodes mentionnées ci-dessus. Cependant, gardez à l’esprit que la désactivation des mises à jour automatiques peut rendre votre système plus vulnérable aux virus et aux logiciels malveillants, vous devriez donc toujours vérifier manuellement les mises à jour et les installer dès que possible.

