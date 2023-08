Préparez-vous pour la prochaine génération : Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro repérés à la FCC

Peu de temps après que Google a annoncé la date de son prochain événement automnal de hardware Pixel, deux des dispositifs haut de gamme, à savoir le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, sont arrivés à la FCC pour approbation.

Mercredi après-midi, la FCC a publié les documents soumis par Google pour l’approbation de cinq nouveaux appareils avec les numéros de modèle GKWS6, G9BQD, GZPF0, GPJ41 et G1MNW. Plus tôt cette année, le modèle GKWS6 a été mentionné dans une demande pour le « Pixel 8 », où l’entreprise a publié des détails sur la recharge sans fil.

Les instructions d’e-étiquette de la FCC incluses dans les cinq demandes indiquent le processus d’accès à « À propos du téléphone » dans les paramètres Android. On s’attend à ce que Google dévoile deux modèles principaux lors de cette saison à venir – le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Cependant, il semble que ces téléphones aient différentes versions. Par exemple, les téléphones phares Pixel sont souvent proposés avec ou sans connectivité 5G mmWave. De plus, les déclinaisons internationales peuvent présenter de légères différences et nécessitent toujours l’approbation de la FCC.

Le Google Pixel 8 et 8 Pro identifiés

Dans ce contexte, la documentation pour GZPF0 note qu’il est internement identique à G9BQD et GKWS6, à l’exception de l’omission de la connectivité mmWave. De même, les documents GPJ41 mentionnent directement le modèle GKWS6. Notamment, ces quatre modèles ne font aucune référence à la connectivité UWB (Ultra-Wideband). Cela suggère qu’ils pourraient être le Pixel 8 standard. En revanche, le modèle unique G1MNW dispose de la connectivité UWB, ce qui indique qu’il est plus susceptible d’être le Pixel 8 Pro.

Pendant la nuit, deux autres entrées sont apparues à la FCC pour les numéros de modèle GC3VE et G39DP. Selon la documentation fournie, GC3VE représente une version du Pixel 8 Pro avec la capacité mmWave désactivée. Pendant ce temps, G39DP est identifié comme le modèle non-américain du Pixel 8 Pro.

Google pourrait lancer 7 modèles différents de la série Pixel 8

Avec ces ajouts récents, le nombre atteint sept modèles distincts des derniers appareils phares Pixel de Google. Nous aurons quatre pour le Pixel 8 et trois pour le Pixel 8 Pro.

Outre ces détails, les listes de la FCC pour la série Pixel 8 fournissent exactement ce qu’on peut attendre des prochains téléphones de Google. Cela inclut un support complet pour Bluetooth, Wi-Fi 6E, ainsi que pour les connexions 5G Sub6 et mmWave.

Ces soumissions à la FCC font suite de près à des listes similaires pour la Pixel Watch 2, un autre appareil que nous prévoyons également de lancer en octobre. De plus, Google semble se préparer au lancement d’un nouveau tracker Fitbit, comme nous l’avons récemment observé.

