Quels appareils Samsung Galaxy n’obtiendront pas la mise à jour One UI 6.0 ? Découvrez-les ici

Samsung, l’entreprise électronique sud-coréenne, a l’habitude de présenter ses nouvelles mises à jour Android avec un certain retard. Une fois qu’elles commencent, elles sont déployées sur de nombreux appareils dans le monde entier. Nous prévoyons une approche similaire pour le prochain logiciel One UI 6.0, qui est basé sur Android 14. Cependant, il y a une considération importante : certains appareils populaires d’il y a quelques années ne recevront pas cette nouvelle mise à jour logicielle.

La version bêta a déjà commencé à être déployée sur divers appareils Galaxy, en commençant par la série Galaxy S23 dans des régions spécifiques. Chaque utilisateur de smartphone est impatient de découvrir si son appareil fait partie des modèles prévus pour recevoir la mise à jour. Cependant, il y a un aspect contrasté : certains smartphones Galaxy pourraient ne pas être éligibles pour la mise à niveau vers One UI 6.0. Cela est inattendu, surtout si l’on considère que plusieurs smartphones Galaxy haut de gamme et premium ne recevront pas la mise à jour One UI 6.0.

Samsung continue sa pratique habituelle de discontinuation de certains modèles plus anciens afin de se concentrer sur ses nouvelles offres, tout en maintenant une politique de support solide pour les mises à jour Android. Précédemment, des rapports indiquaient qu’une gamme de modèles, y compris les séries Galaxy S23, S22 et S21, ainsi que les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5, Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy M54 et Galaxy M53, sont tous des candidats potentiels pour recevoir la mise à jour One UI 6.0.

Les téléphones Samsung qui ne recevront pas la mise à jour One UI 6

En y regardant de plus près, nous pouvons anticiper une liste d’appareils qui ne recevront pas la nouvelle interface One UI. Notamment, la série Galaxy S20, comprenant les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, tous sortis en 2020, est concernée. Cela pourrait être dû à la fin de leur cycle de support de service. De même, le Galaxy Note 20 et le très apprécié Galaxy Note 20 Ultra partagent également ce statut. Leur dernière mise à jour sera Android 13 avec One UI 5.1.1. Enfin, en ce qui concerne les téléphones pliables, le Galaxy Z Fold 2, le premier appareil pliable de l’entreprise, ne recevra aucune autre mise à jour.

En revanche, la série Galaxy S21, introduite dans la même gamme il y a quelques mois seulement, est prévue pour recevoir la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14. Bien que ces smartphones Galaxy de Samsung ne reçoivent pas Android 14 ou One UI 6.0, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils continuent à recevoir des mises à jour de sécurité du firmware. Il est important de noter que la liste des appareils non éligibles à la mise à niveau n’a pas encore été confirmée officiellement.

Suivant l’approche de mise à jour logicielle de Samsung, nous avons dressé une liste des téléphones et tablettes Samsung Galaxy qui ne seront pas éligibles pour recevoir la mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14. Voici la liste des produits qui ne recevront pas la mise à jour :

Liste complète des smartphones Samsung qui ne recevront pas la mise à jour One UI 6.0

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A32

Galaxy A22

Liste complète des tablettes Samsung qui ne recevront pas la mise à jour One UI 6

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 Lite 2020

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Liste des téléphones pliables Samsung qui ne recevront pas la mise à jour One UI 6

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

La plupart des téléphones de la liste ont encore les capacités pour gérer la nouvelle interface utilisateur et la mise à jour Android 14. Cependant, ce n’est pas ce que considère l’entreprise. Ces appareils ont tous des durées de vie spécifiques pour recevoir les mises à jour du système. Malheureusement, ces appareils ont épuisé leur durée de vie. Par conséquent, l’entreprise devra les laisser de côté lors du partage de la dernière mise à jour du firmware avec les appareils éligibles.

