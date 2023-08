OnePlus va sortir sa surcouche Android 14 le 25 septembre

OnePlus a annoncé que sa surcouche personnalisée Android 14, OxygenOS 14, sera dévoilée le 25 septembre. Cette annonce intervient curieusement seulement deux jours après l’annonce par Samsung de sa conférence annuelle des développeurs, prévue pour le 5 octobre. Lors de cet événement, la société technologique sud-coréenne annoncera la prochaine version de One UI – One UI 6 basée sur Android 14.

Android 14 est actuellement en phase de test final et est prêt pour une sortie publique imminente. En conséquence, les fabricants OEM d’Android accélèrent leurs efforts, se préparant à lancer leurs versions de la skin Android 14 pour les appareils éligibles respectifs. OnePlus affirme qu’OxygenOS 14 sera l’un des premiers systèmes d’exploitation basés sur Android 14 à être publiés.

L’entreprise a également confirmé que la mise à jour Android 14 pour les téléphones OnePlus se concentrera principalement sur les performances et pour améliorer les choses, OnePlus introduit le Trinity Engine. Cette technologie va prendre en charge six technologies clés, notamment la vitalisation du CPU, la vitalisation de la RAM, la vitalisation du ROM, HyperBoost, HyperTouch et HyperRendering. Voici la déclaration complète partagée par OnePlus concernant la mise à jour et les améliorations.

Nous introduisons notre toute nouvelle plateforme de performances propriétaire – le Trinity Engine. En réalisant une plus grande synergie entre le matériel et le logiciel, le Trinity Engine libère tout le potentiel de nos smartphones. Le Trinity Engine répond aux défis de toute l’industrie en matière d’efficacité de consommation d’énergie, de meilleures capacités de multitâche et d’une expérience rapide et fluide plus endurante. Sous le capot du moteur se trouvent six technologies innovantes, notamment la vitalisation du CPU, la vitalisation de la RAM, la vitalisation du ROM, HyperBoost, HyperTouch et HyperRendering. Combinées, ces technologies garantissent une expérience polyvalente, rapide et fluide dans des scénarios tels que le multitâche, les jeux mobiles intensifs et une utilisation à long terme.

OnePlus a testé Android 14 sur plusieurs téléphones, dont le OnePlus 11, le Nord 3 et le OnePlus 11R. On peut s’attendre à ce que le OnePlus 11 soit le premier téléphone à goûter à la version stable de la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :