Dernières nouvelles : Huawei Mate 60 Pro réservé au marché chinois

Hier, Huawei a présenté son nouveau téléphone haut de gamme, le Huawei Mate 60 Pro. Les personnes peuvent maintenant commander ce téléphone en Chine sur Vmall. Il coûte 7 000 CNY pour la version avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Si vous vous demandez si le téléphone sera vendu dans d’autres pays, la réponse est « non ». Cette déclaration a été faite par l’entreprise à Android Authority. Cela devrait être un coup dur pour les utilisateurs du monde entier qui cherchent à explorer la vie en dehors du système d’exploitation Android de Google.

Le Huawei Mate 60 va-t-il être vendu à l’international ?

Hier, la version Pro nous a été présentée et aujourd’hui nous voyons le Huawei Mate 60 classique. Les consommateurs du monde entier auront-ils accès à ce modèle ? Nous n’avons pas une réponse claire pour le moment et nous ne sommes pas trop optimistes non plus. Dans le passé, les versions Pro du Mate 50 et du P60 ont été vendues en Europe, mais pas les versions classiques. Si le Mate 60 Pro ne sera pas disponible sur la scène internationale, il semble peu probable que la version classique le soit également.

Principales caractéristiques du Huawei Mate 60 Pro

Eh bien, Huawei n’a pas seulement décidé de nous surprendre avec l’annonce du Mate 60 Pro, l’appareil présente également quelques fonctionnalités surprenantes. La principale surprise réside dans la puce Kirin. Le smartphone est équipé de la puce Kirin 9000s de Huawei. Après les restrictions imposées par les États-Unis qui ont stoppé la production des puces Kirin, l’entreprise s’est finalement remise en selle.

Une autre fonctionnalité surprenante est la disponibilité de la connectivité 5G. Les utilisateurs de smartphones Huawei étaient limités à la connectivité 4G malgré l’ère de la 5G. Avant l’arrivée du Mate 60 Pro, il y avait beaucoup de spéculations sur la capacité de Huawei à lancer un dispositif 5G. Cependant, l’entreprise a prouvé hors de tout doute qu’elle est réellement capable de produire un appareil 5G par elle-même, comme nous pouvons le voir dans la série Mate 60. Cet article couvre d’autres fonctionnalités du téléphone.

Comment acheter le Huawei Mate 60 Pro en dehors de la Chine

Pouvoir acheter le téléphone dans votre pays d’origine est en réalité le moyen le plus facile, le plus sûr et le plus rapide. Cependant, cela ne sera peut-être pas le cas pour le Huawei Mate 60 Pro. Tout espoir n’est pas perdu pour ceux qui souhaitent ardemment obtenir le dernier téléphone de Huawei. Tout ce que vous avez à faire est de le commander en ligne. Le smartphone est actuellement disponible en précommande sur Vmall de Huawei. Pour passer une précommande, cliquez ici pour visiter la page de précommande officielle.

