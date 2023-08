Chaînes XUMO TV, tarification, appareils pris en charge, régions et bien plus

Lorsque vous achetez une smart TV, vous devez également décider quels services de streaming vous devez choisir. Beaucoup de services de streaming proposent des abonnements payants qui conviennent parfaitement à de nombreuses personnes. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui ne veut pas vraiment dépenser beaucoup pour les services de streaming ou si vous regardez du contenu pendant une courte période, il existe un service que vous pouvez et devez absolument utiliser.

Le service dont nous parlons s’appelle XUMO. XUMO est un service de streaming qui existe depuis 2011. Ce service de streaming vous permet de diffuser gratuitement des centaines de chaînes. Vous pouvez regarder plusieurs films ainsi que des émissions, des actualités, des sports et d’autres sources de divertissement avec XUMO. Si le service de streaming XUMO vous intéresse, continuez à lire pour en savoir plus.

Quel serait le prix de XUMO ? Eh bien, c’est gratuit. Vous n’avez rien à payer. Il n’y a pas de plans sans publicité non plus. Le service de streaming est soutenu par les publicités diffusées entre les diffusions. Tout ce que vous avez à faire, c’est vous connecter avec votre compte XUMO et diffuser. Pas de frais cachés, pas de murs de paiement.

Régions prises en charge par XUMO

Outre les États-Unis, XUMO peut désormais être accessible par les personnes résidant dans les pays suivants :

Brésil

Canada

France

Allemagne

Italie

Mexique

Espagne

Royaume-Unis

Cependant, si vous habitez dans une région où XUMO n’est pas encore disponible en streaming, vous pouvez simplement utiliser un VPN, définir l’emplacement sur l’un des pays pris en charge mentionnés ci-dessus et diffuser.

Appareils pris en charge par XUMO TV

Le meilleur aspect de XUMO est qu’il peut être diffusé sur une multitude d’appareils. Voici la liste des différents appareils sur lesquels XUMO peut être diffusé.

Amazon Fire TVs

Amazon FIreSticks

Boîtiers Android

Téléviseurs intelligents Android

Smartphones et tablettes Android

AppleTV

Boîtiers Comcast Infinity et Flex Set-top

Google Chromecast

Appareils iOS

Téléviseurs intelligents LG

Appareils Nvidia Shield

PC via votre navigateur web

Sticks de streaming et boîtiers Roku Powered

Téléviseurs Roku

Chaînes de télévision XUMO – Liste complète

En fonction de votre région, vous aurez accès à des chaînes basées sur cette région. La liste que nous avons fournie ci-dessous est la liste complète des chaînes que vous pourriez diffuser sur XUMO si vous résidiez aux États-Unis ou si vous utilisiez un service VPN dont le serveur est situé aux États-Unis.

Chaînes d’actualités

ABC News Live

Originals Bloomberg

Actualités de la CBC

Actualités CBS

Cheddar News

CoinDeck

LiveNOW from FOX

Local Now

NBC News NOW

Newsmax TV

ReutersNow

Actualités Scripps

Sky News

CHAQUE jour

TYT

USA Today News

Chaînes météo

AccuWeather NOW

FOX Weather

Pattrn

The Weather Channel En Espanol

WeatherSpy

Chaînes cinéma

Alice Movies

CineLife

Crackle

Documentary +

FilmRise

Gravitas Movies

Hallmark Movies and More

Hi-Yah!

Maverick Black Cinema

MovieSpegere by Lionsgate

Samuel Goldwyn Films

Shades of Black

Chaîne Tribecca

Wu-Tang TV Colelction

Films d’action gratuits XUMO

Cinéma noir gratuit Xumo

Films comiques gratuits Xumo

Documentaires gratuits Xumo

Films Her gratuits Xumo

Films gratuits Xumo

Chansons westerns et country

Circle

Cowboy Way

Grit Xtra

Heartland

La Petite Maison dans la prairie

McLeod’sUniversal

Snowy River

The Rifleman

Daughters Westerns

Westerns gratuits Xumo

Chaînes sportives

Réseau numérique ACC

ACL Cornhole TV

Sports beIN XTRA

Télévision billard

Sports CampusLove

CBS Sports HQ

eSports Revolution

Fifth Gear

FOX Sports

Réseau Funo Sports

GolfPass

MotorTrend FAST TV

Télévision Motorvision

Sports NBC

Chaîne NFL

Nitro Circus

Sports Origin

America Outdoor

En dehors

Pac-12 Insider

People Are Awesome

Circuit PGA

PokerGO

PowerNation

PursuitUp

Strongman Championship League

Swerve Sports

USGA

Chaîne Waypoint TV

Réseau de sports féminin

World Poker Tour

World Surf League

Chaînes de sports de combat

Boxing TV

Réseau Fight

Kickboxing GLORY

Chaîne de lutte IMPACT

PFL MMA

UFC

Télévision criminelle

American Crimes

Mystères BritBox

Tribunal de la Cour

Procès légendaires de la Cour

Dateline 24/7

Forensic Files

Mystère ION

Le crime de Kaw

Midsomer Murders

Oxygen True Crime Activities

Crime réel

Famous et Infamous REELZ

Crime universel

Unsolved Mysteries

Télévision criminelle gratuite Xumo

Chaînes d’action et de drame

Alerte à Malibu

Degrassi

Electric NOW

ION

ION Plus

Histoires d’AMC

Action universelle

Action et drame gratuits Xumo

Chaînes comiques

Anger Management Channel

Sommes-nous déjà arrivés ?

Bounce XL

Comedy Dynamics

Dry Bar Comedy

FailArmy

Funny Or Die

C’est Showtime à l’Apollo

Just For Laugh Gags

Just For Laughs TV

Laff More

LOL Network

Maximum Effort Channel

RiffTrax

Récupéré par le gong

Légèrement éteint IFC

SNL Vault

The Johnny Carson Show

The Pet Collective

TNBC

Comédie TV gratuite Xumo

Chaînes d’horreur et de science-fiction

Alfred Hitchcock Présente

Doctor Classic Who

Dark Matter TV

Poussière

GlewedTv Sci-Fi

OuterSphere by Lionsgate

Paranormal Files

The Asylum

The Walking Dead Universe

Films d’horreur et de thrillers gratuits Xumo

Films de science-fiction et de fantasy gratuits Xumo

Chaîne de la nature et de la faune

BBC Earth

Love Nature

NatureVision

Nature PBS

Stingray Naturescape

WildEarth

Xplore

Télévision gratuite de la nature et de la faune Xumo

Chaînes de la maison et du design

Architectural Digest

Chez Soi Avec le Family Handyman

BBCHome and Garden

CraftsyTV

Jardinage avec Monty Don

Accueil

Million Dollar Listing Vault

Maison NBC LX

Propriété et réno

The Design Network

This Old House

Aujourd’hui’s homeowner

Chaînes de jeux télévisés

Buzzr

Bons d’achat ou pas

Family Feud

Fear Factor

Game Show Central

GameShow : A Go-Go

Jeu Impossible – Quiz Show

Supermarket Sweep

La chaîne The Celebrity Name Game

The Price Is Right: The Barker Era

Wipeout Xtra

Emissions de télévision sur les jeux gratuits Xumo

Chaînes alimentaires

Kitchen d’essai américaine

Nourriture BBC

Bon appétit

Dabl

Food52

Gusto TV

Affamé

Cuisine Lidla

Love Wine

Tastemade

La chaîne Jamie Oliver

La voûte du meilleur chef

Télévision alimentaire gratuite Xumo

Chaînes de voyage et de style de vie

Roadshow Antiques du Royaume-Unis

AspireTV Life

eScapes

GoTraveler

GoUSA TV

Great American Adventures

HSN

Journy

JTV Jewelry Love

PBS Antiques Roadshow

QVC

ShopLC

Tastemade Travel Channel

Télévision de voyage et de style de vie gratuite Xumo

Chaînes latino

AMERICATEVÉ

beIN SPORTS XTRA en Español

Canela.TV

Cine Romanitco

Cine Sureno

Estrella News

EstrellaTV

FILMEX

FILMEX CLASICO

Historias de Amor

Historias de Amor

IHeartRadio Latino Hits

Lo Mejor de Telemundo

Love Nature en Espanol

Madre

MojiTV

Sony Canal Comedias

Sony Canal Competencias

Tastemade en Español

Telemundo Al Dia

Chaînes de réalité

4 Adventure

4 Emergency

Weddings WE tv

Coulisses

Bad Girls Club

Bravo Vault

Cheaters

DangerTV

Divorce Court

E! Keeping Up

Hell’s Kitchen

HISTOIRE

Juge Nosey

Love Quest: Powered by Banijay

Made in Chelsea

Nosey

Chaîne de catastrophe réelle

Réseau de femmes au foyer

The Girls Next Door Channel

Télévision de réalité gratuite Xumo

Chaînes de télévision classiques

American Classics

Chaîne Family Affair

Murder, She Wrote

Mystery Science Theater 3000 (MST3K)

Télévision Shout!

L’archive

La chaîne Bob Ross

Chaînes d’histoire et d’apprentissage

Chaîne de guerre de combat

MagellanTV Now

Studios numériques PBS

TED

Chaîne d’histoire réelle

WIRED

Chaînes de foi et de famille

BibleStream

Dove Channel

EncourageTV

JLTV

STELLAR

Réseau de diffusion de la Trinité

Films familiaux gratuits Xumo

Chaînes pour enfants

Ameba

Baby Shark TV

Barney et ses amis

Barney et ses amis

batteryPOP

HooplaKidzTV

Kartoon Channel!

Petit Bébé Bum et ses amis

Enfants Ninja Kidz TV

Pocket.watch

Teletubbies

Toon Goggles

Télévision pour enfants gratuite Xumo

Chaînes de la culture pop

FOX Soul

GQ

Mixible

REVOLT Mixtape

Revry

La chaîne de Rotten Tomatoes

le GRIO

Vogue

Xfinity What to Watch

Chaînes internationales

AfroLandTV

Demand Africa

Jubao

Sony KAL

KOCOWA K-Drama

NOUVEAUX films et séries coréens

Xumo gratuit Bollywood et cinéma indien

Chaînes de musique et de radio

iHeart Alternative Radio

iHeart90s

iHeartCountry

iHeartRadio Hip Hop Beats

Stingray Classic Rock

Stingray Greatest Hits

Stingray Hitlist

Stingray Hot Country

Stingray Remember the 80s

Stingray Soul Storm

Années 70 Vevo

Années 80 Vevo

Pays Vevo

Pop Vevo

Chaînes de nouvelles locales

6abc Philadelphie

ABC7 Bay Area

ABC7 Chicago

ABC7 Los Angeles

ABC7 New York

Action News Jax

Boston 25

Actualités CBS Bay Area

Actualités CBS Boston

Actualités CBS Chicago

Actualités CBS Los Angeles

Actualités CBS New York

KFSN ABC30 Californie centrale

KIRO Seattle

Vidéo de streaming 24/7 ABC13 de KTRK

Localish

Actualités NBC Bay Area

Actualités NBC Boston

Actualités NBC Chicago

Actualités NBC Connecticut

Actualités NBC Dallas Fort Worth

Actualités NBC Los Angeles

Actualités NBC New York

Actualités NBC Philadelphia

Actualités NBC San Diego

Actualités NBC South Florida

Actualités NBC Washington, DC

News 12 New York

Actualités Telemundo Californie

Actualités Telemundo Floride

Actualités Telemundo Noreste

Actualités Telemundo Texas

Actualités WFTV Orlando

Actualités WHIO Dayton

Actualités WPXI Pittsburgh

Actualités WSB Atlanta

Actualités WSOC Charlotte

Streaming 24/7 d’ABC11 de WTVD

Réflexions finales

C’est tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming XUMO pour les téléphones, les téléviseurs et le web. C’est un excellent service gratuit qui propose une vaste collection de contenu à regarder gratuitement.

Cette application de streaming serait-elle indispensable pour votre appareil ? Absolument. Sa vaste collection de chaînes propose suffisamment de contenu, et les différentes catégories de chaînes font de ce service de streaming gratuit pris en charge par la publicité un excellent choix. Que pensez-vous de XUMO ? Partagez vos impressions ci-dessous !

