Samsung lance une plateforme de planification et de suggestions alimentaires

Samsung a lancé une plateforme de planification et de suggestion de repas appelée Samsung Food dans 104 pays et régions. La plateforme est basée sur Whisk, qui a été acquise par l’unité Samsung Next en 2019. Samsung a déclaré que la plateforme compte plus de 160 000 recettes, couvrant huit langues. Elles comprennent l’anglais, l’français, le coréen, l’allemand, le français et l’italien.

Samsung a noté que la plateforme, comme Whisk, permet aux utilisateurs de rechercher des recettes, de créer des listes de courses, de planifier des repas et de suivre les créateurs qui publient des recettes. Les utilisateurs peuvent enregistrer des recettes et ajouter des ingrédients à leur liste de courses tout en les sauvegardant.

La plateforme permet également une intégration avec des plateformes de commerce électronique dans certaines régions pour faciliter l’achat de ces ingrédients. Il est à noter que le nouveau site web Samsung Food est très similaire au site web de Whisk. De plus, les liens de téléchargement de l’application redirigent toujours vers les pages de Whisk sur le Play Store et l’App Store.

Samsung Food sera amélioré à l’avenir

Les réfrigérateurs Samsung Bespoke prendront également en charge l’application. Si le réfrigérateur est connecté à Internet, l’écran peut être utilisé pour parcourir l’application. La société prévoit également d’intégrer de manière plus poussée sa gamme d’appareils électroménagers Bespoke tels que les micro-ondes et les fours.

Avec l’application, Samsung affirme que la cuisine sera plus facile et adaptée à des recettes spécifiques. Cela aidera les utilisateurs à régler des minuteries, à préchauffer les fours ou à modifier les paramètres de cuisson sur les appareils Samsung.

Samsung introduit également des fonctionnalités de personnalisation grâce à l’ « IA alimentaire ». Cela permettra aux utilisateurs de modifier les recettes pour les rendre végétariennes ou adaptées aux végétaliens. Samsung a déclaré qu’il offrira également une offre nutritionnelle équilibrée en échangeant les ingrédients, ou en créant une version coréenne d’un plat italien sur demande.

La société a de grands projets pour la plateforme Samsung Food. Elle a déclaré qu’elle prévoyait d’intégrer la plateforme avec Samsung Health d’ici la fin de cette année afin de fournir aux utilisateurs de meilleurs enregistrements nutritionnels et une meilleure gestion de leur alimentation. D’ici 2024, Samsung espère intégrer l’ « IA visuelle » dans Samsung Food. Cela permettra à l’application d’identifier les aliments et de répertorier leur valeur nutritionnelle grâce à l’appareil photo du téléphone.

