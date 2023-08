Cinq modèles de la série Google Pixel 8 obtiennent la certification FCC

Google a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra une nouvelle conférence de lancement de produits le 4 octobre. Cependant, la société n’a pas révélé les appareils que l’entreprise va sortir. Après l’annonce de l’événement de lancement par Google, deux modèles de la série Google Pixel 8 ont été repérés dans la base de données de la FCC.

La liste des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans la base de données de la FCC est une étape importante vers le lancement de ces téléphones. Habituellement, lorsque les téléphones mobiles obtiennent la certification de la FCC, leur lancement n’est pas si éloigné. Voici quelques détails sur la certification de la FCC.

Certification de la série Google Pixel 8 par la FCC

La FCC (Commission fédérale des communications) est une agence gouvernementale américaine qui réglemente les communications. Elle réglemente toutes les communications par radio, télévision, fil, satellite et câble aux États-Unis. Tous les appareils électroniques qui émettent des ondes radio doivent être certifiés par la FCC. Ils ont besoin de la certification avant de pouvoir être vendus aux États-Unis.









Les récents dépôts de la FCC par Google pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro suggèrent que les téléphones ont réussi ce processus de certification et sont maintenant un pas plus proche de leur lancement. Selon les documents de certification de la FCC, il existe cinq modèles. Les modèles sont GKWS6, G9BQD, GZPF0, GPJ41 et G1MNW.

Ce sont différentes versions des téléphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Parmi eux, les modèles Pixel 8 incluent GZPF0, G9BQD, GKWS6 et GPJ41. De plus, le modèle GZPF0 prend en charge le réseau 5G mmWave, tandis que les autres modèles ne le font pas. Le modèle Pixel 8 Pro est G1MNW, prend en charge UWB, Wi-Fi 6E et prend en charge les réseaux Sub6 et mmWave 5G.

Conclusion

La certification de la FCC pour les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro est un signe prometteur que les téléphones vont être lancés plus tard cette année. Cette liste révèle que le modèle Pixel 8 Pro prendra en charge UWB, Wi-Fi 6E, ainsi que les réseaux Sub6 et mmWave 5G. La certification de la FCC pour cette série signifie que ces appareils seront lancés très bientôt.

Actualité mobile et vidéo du moment