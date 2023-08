OpenAI nie que ChatGPT enfreint les droits d’auteurs

OpenAI, un laboratoire de recherche en IA, est confronté à des poursuites de plusieurs auteurs qui prétendent que leurs œuvres protégées par des droits d’auteur ont été utilisées sans permission pour former l’outil ChatGPT de l’entreprise. En réponse, OpenAI a demandé à la Cour fédérale de San Francisco de rejeter deux affaires déposées par des écrivains, dont la comédienne Sarah Silverman.

La plainte accuse l’entreprise de violation de leurs droits d’auteur. Les auteurs soutiennent que la sortie de ChatGPT est suffisamment similaire à leur travail pour prouver une violation du droit d’auteur. Cependant, OpenAI affirme que ChatGPT est protégé par le fair use et qu’il n’a en aucun cas enfreint les lois sur le droit d’auteur.

Les poursuites

Plusieurs auteurs ont intenté des poursuites contre OpenAI, dont Paul Tremblay et Mona Awad. Ils affirment que leurs livres protégés par des droits d’auteur ont été « ingérés » par ChatGPT sans permission ni compensation.

Deux autres groupes d’auteurs ont également déposé une action collective contre OpenAI. Ils accusent également OpenAI d’avoir inclus illégalement leurs livres dans l’ensemble de données utilisé pour former ChatGPT. Un groupe mené par Sarah Silverman a également intenté une action en justice similaire contre d’autres plateformes d’IA générative.

La réponse d’OpenAI

OpenAI a déclaré au tribunal lundi que les textes de ChatGPT ne violaient pas les droits d’auteur des livres des auteurs. La société a également nié l’affirmation centrale des auteurs selon laquelle l’utilisation de leurs livres pour former ChatGPT constitue une violation de leurs droits d’auteur.

OpenAI a déclaré que les auteurs n’avaient pas réussi à prouver que la sortie de ChatGPT était suffisamment similaire à leur travail pour prouver une violation du droit d’auteur. Elle a demandé au tribunal de rejeter les demandes connexes des auteurs en se basant sur la loi de l’État et le Digital Millennium Copyright Act.

Derniers mots

Les poursuites contre OpenAI soulèvent des questions juridiques complexes concernant l’utilisation de hardware protégé par des droits d’auteur en IA. Alors qu’OpenAI soutient que ChatGPT est protégé par le fair use, les auteurs affirment que leurs œuvres ont été utilisées sans permission. Nous devrons attendre et voir l’issue de l’affaire. La décision du tribunal aura également une grande influence sur l’utilisation de hardware protégé par des droits d’auteur dans la recherche et le développement en IA.

