Évolution de MIUI : De MIUI 1 à MIUI 14

MIUI, l’interface utilisée dans les appareils de Xiaomi, est devenue un acteur important dans le monde de la téléphonie mobile et a atteint de nombreux utilisateurs. MIUI, l’interface appréciée des utilisateurs de Xiaomi, a subi une évolution significative au fil du temps. Dans cet article, nous examinerons le parcours historique et l’évolution de MIUI.

MIUI 1 – Redéfinir Android

Août 2010 a marqué un tournant dans le monde des smartphones. La société chinoise de logiciels Xiaomi, encore relativement nouvelle à l’époque, a commencé à croître rapidement. Cette entreprise a introduit une toute nouvelle interface Android appelée MIUI, qui était destinée à révolutionner le monde de la technologie mobile. MIUI, abréviation de « Me-You-I », visait à rapprocher les utilisateurs de leurs smartphones, à les rendre plus uniques et personnalisables.

Développé sur la base d’Android 2.1, MIUI était très différent des interfaces standard de l’époque. MIUI promettait aux utilisateurs plus d’options de personnalisation, une meilleure gestion de l’alimentation et des animations plus fluides. Cependant, lorsque MIUI 1 a été initialement publié, il n’était disponible qu’en Chine et n’était pas encore entré sur le marché international. De plus, Xiaomi a publié une partie du code source de MIUI, une pratique qui a continué jusqu’en 2013.

MIUI 2

Introduit en 2011, MIUI 2 se démarquait par une mise à jour visant à améliorer l’expérience utilisateur. Cette version offrait une interface utilisateur plus avancée et des animations plus fluides, rendant l’utilisation de l’appareil plus agréable. De plus, la disponibilité de MIUI a été élargie, ce qui a permis son utilisation sur plus d’appareils et a aidé Xiaomi à élargir sa base d’utilisateurs. Cependant, MIUI 2 était toujours basé sur Android 2.1, il n’a donc pas apporté de changement majeur à la plateforme. Les utilisateurs ont continué à utiliser une ancienne version d’Android avec cette mise à jour.

MIUI 3

MIUI 3 a été publié en 2012, après MIUI 2, et a apporté quelques changements. MIUI 3 était basé sur Android 2.3.6 Gingerbread, qui introduisait des améliorations significatives sur la plateforme Android. Cependant, l’interface utilisateur est restée relativement similaire à celle de MIUI 2 jusqu’à MIUI 5. Un des changements notables introduits avec MIUI 3 était des performances améliorées et une meilleure autonomie de la batterie, rendant les appareils Xiaomi plus pratiques.

MIUI 4

Les fonctionnalités uniques de MIUI ont été encore affinées avec MIUI 4, continuant à améliorer l’expérience utilisateur. Introduit en 2012, MIUI 4 était basé sur une interface construite sur Android 4.0, également connue sous le nom de Ice Cream Sandwich. Cela offrait aux utilisateurs une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par cette version du système d’exploitation Android. L’un des changements qui a impressionné de nombreux utilisateurs était l’introduction de nouveaux icônes et d’une barre d’état transparente. Cela donnait aux appareils un aspect plus moderne et stylé. De plus, des mesures importantes ont été prises en termes de sécurité. MIUI 4 comprenait un programme antivirus, permettant aux utilisateurs de mieux protéger leurs appareils.

MIUI 5

Principalement conçu pour la Chine, MIUI 5 a apporté de mauvaises nouvelles aux utilisateurs chinois. En 2013, Xiaomi a introduit MIUI 5 et a supprimé le Google Play Store et d’autres applications Google de la version chinoise de MIUI. Cependant, il était toujours possible de les installer de manière non officielle sur les appareils. En dehors de cela, cette mise à jour a apporté Android 4.1 Jellybean et une nouvelle interface utilisateur. Cette version de MIUI a été maintenue pendant un an jusqu’à ce qu’elle reçoive Android Kitkat. Cette mise à jour a également amené Xiaomi à publier le code source de plusieurs composants de MIUI pour se conformer à la licence GPL.

MIUI 6 – Visuellement impressionnant, étonnamment simple

MIUI 6, introduit en 2014, se démarque comme une mise à jour qui combine les innovations de l’interface utilisateur de Xiaomi avec les avantages apportés par Android 5.0 Lollipop. Cette version introduite en 2014 a offert un changement visuellement satisfaisant en mettant à jour l’expérience visuelle de l’utilisateur avec des icônes plus modernes et un nouveau fond d’écran. Cependant, le support réduit pour les appareils exécutant des versions plus anciennes d’Android rend cette mise à jour inaccessible à certains utilisateurs.

MIUI 7 – Le vôtre par conception

MIUI 7, introduit en 2015, est mis en évidence comme une mise à jour qui n’a pas apporté de changements significatifs à l’interface utilisateur de Xiaomi, mais a offert Android 6.0 Marshmallow. Avec MIUI 7, introduit en 2015, notamment la question du verrouillage du chargeur de démarrage est devenue plus stricte. L’interface utilisateur et les thèmes sont restés les mêmes jusqu’à MIUI 9. Cette mise à jour se distingue par la décision de cesser de prendre en charge les anciens appareils.

MIUI 8 – Simplifiez votre vie

MIUI 8, introduit en 2016, a été une mise à jour importante qui a apporté aux utilisateurs de Xiaomi les améliorations apportées par Android 7.0 Nougat. Cette version a introduit des fonctionnalités utiles telles que Dual Apps et Second Space, ainsi que des ajustements dans l’interface utilisateur et des mises à jour des applications système, visant à améliorer l’expérience utilisateur. MIUI 8 visait à offrir aux propriétaires d’appareils Xiaomi un meilleur système d’exploitation en combinant les fonctionnalités d’Android 7.0 Nougat.

MIUI 9 – Rapidité fulgurante

MIUI 9, introduit en 2017, a offert aux utilisateurs une expérience plus riche en apportant Android 8.1 Oreo et une gamme de nouvelles fonctionnalités importantes. Des fonctionnalités telles que le multi-fenêtre, les notifications améliorées, un tiroir d’applications, un nouveau mode silencieux et de nouveaux raccourcis pour les boutons et les gestes ont permis aux utilisateurs d’exploiter leurs appareils de manière plus efficace et conviviale. De plus, la fonction de déverrouillage facial a amélioré la sécurité tout en offrant un accès plus rapide aux appareils. MIUI 9 visait à offrir aux utilisateurs de Xiaomi une expérience de système d’exploitation à jour.

MIUI 10 – Plus rapide que la lumière

MIUI 10 est arrivé avec de nouvelles fonctionnalités et est basé sur Android 9 (Pie). Il offrait aux utilisateurs une gamme d’innovations telles que de nouvelles notifications, un volet de notifications étendu, un écran des dernières applications repensé et des applications horloge, calendrier et notes mises à jour. Il a également amélioré l’intégration Xiaomi pour une expérience utilisateur plus fluide. Cependant, avec cette mise à jour sortie en 2018, le support des appareils utilisant Lollipop et des versions plus anciennes d’Android a été interrompu. MIUI 10 visait à offrir aux utilisateurs de Xiaomi une expérience de système d’exploitation plus moderne et fonctionnelle.

MIUI 11 – Valoriser la productivité

Malgré les problèmes d’optimisation et de performance de la batterie auxquels les utilisateurs ont été confrontés, MIUI 11 a été une mise à jour importante. Xiaomi a fait des efforts pour résoudre ces problèmes avec des mises à jour de sécurité, mais certains problèmes n’ont été résolus qu’avec MIUI 12.5. Cette mise à jour a introduit des fonctionnalités utiles telles que la programmation du mode sombre, le mode sombre à l’échelle du système et le mode d’économie d’énergie ultra. Elle a également apporté des améliorations telles qu’une nouvelle calculatrice et une nouvelle application de notes, des icônes mises à jour, des animations plus fluides et l’option de désactiver les publicités. Cependant, avec MIUI 11 sorti en 2019, le support des appareils exécutant Marshmallow et des versions plus anciennes d’Android a été interrompu.

MIUI 12 – Le vôtre seul

MIUI 12 a été présenté comme l’une des principales mises à jour de Xiaomi, mais il a suscité des réactions mitigées de la part des utilisateurs. Cette mise à jour, sortie en 2020, apportait une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations, mais introduisait également de nouveaux problèmes tels que des problèmes de batterie, des problèmes de performance et des glitches d’interface. MIUI 12 était basé sur Android 10 et comportait des fonctionnalités telles que Dark Mode 2.0, de nouvelles animations, des icônes personnalisées et des améliorations axées sur la confidentialité. Cependant, en raison des problèmes signalés par les utilisateurs après la mise à jour, celle-ci a été considérée comme controversée.

Voici toutes les innovations apportées par MIUI 12 :

Dark Mode 2.0

Nouveaux gestes et animations

Nouveaux icônes

Nouvel aperçu des notifications

Réponses automatiques pour les appels

Super wallpapers

Tiroir d’applications pour la première fois

Plus de fonctionnalités axées sur la confidentialité

Autorisations ponctuelles pour les contacts, etc., dans les applications tierces

Fenêtres flottantes ajoutées

Mode économie d’énergie ultra ajouté pour la version mondiale

Mode Lite ajouté

Outil de boîte à outils vidéo ajouté

Nouvelles animations d’empreinte digitale pour les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran

Caméra et galerie avec nouveaux filtres

Sélecteur d’applications redessiné

MIUI 12.5 – Le vôtre seul

MIUI 12.5 a été introduit après MIUI 12 au dernier trimestre de 2020. Il visait à offrir aux utilisateurs une expérience plus optimisée et plus fluide tout en s’appuyant sur les fondations de MIUI 12. Cette version était basée sur Android 11 et apportait des notifications repensées avec des sons naturels, des animations plus fluides, des dossiers d’applications améliorés et une nouvelle disposition verticale pour les applications récentes. De plus, elle introduisait de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de mesurer le rythme cardiaque. Cependant, il est important de souligner que MIUI 12.5 a interrompu le support des appareils exécutant Android Pie et des versions plus anciennes. Cette mise à jour a été conçue pour offrir aux utilisateurs de Xiaomi une expérience utilisateur améliorée.

MIUI 12.5+ Enhanced – Le vôtre seul

La version améliorée de MIUI 12.5, destinée à résoudre les problèmes au sein de MIUI et à améliorer les performances du système. Cela a non seulement prolongé la durée de vie de l’appareil, mais a aussi réduit la consommation d’énergie, ce qui a entraîné une augmentation des performances d’environ 15%. Ces fonctionnalités intelligentes et conviviales de MIUI 12.5 Enhanced Edition reflètent l’objectif de Xiaomi de fournir à ses utilisateurs une expérience smartphone plus durable et plus efficace. Cette mise à jour a aidé les utilisateurs à mieux comprendre et optimiser leurs appareils, promettant des gains significatifs en matière d’autonomie de la batterie et de performances.

MIUI 13 – Connectez tout

MIUI 13 est sorti en 2021, basé sur Android 12, et a introduit une gamme de nouvelles fonctionnalités. Cependant, cette mise à jour a été accompagnée de quelques problèmes. Parmi les innovations apportées par MIUI 13, on compte des changements mineurs dans l’interface utilisateur, de nouveaux widgets, un nouveau mode à une main à partir d’Android 12 et un tiroir d’applications repensé. De plus, il y avait des améliorations visuelles telles que la nouvelle police Mi Sans et un nouveau Centre de Contrôle. Cependant, MIUI 13 a abandonné le support des appareils exécutant Android 10 et des versions antérieures, limitant l’accès à ces nouvelles fonctionnalités pour certains utilisateurs. MIUI 13 visait à offrir aux utilisateurs de Xiaomi les mises à jour d’Android 12.

MIUI 14 – Prêt, stable, en direct

MIUI 14 est une version de MIUI introduite en 2022, basée sur Android 13. Bien que MIUI 15 soit attendu, à l’heure actuelle, MIUI 14 est la dernière version disponible. MIUI 14 introduit une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Celles-ci comprennent des changements dans les icônes des applications, de nouveaux widgets et dossiers pour animaux domestiques, le nouveau moteur MIUI Photon Engine pour des performances améliorées, ainsi qu’une fonctionnalité qui permet de copier du texte à partir de photos.

De plus, il comprend des fonctionnalités telles que les légendes en direct pour les appels vidéo, une nouvelle interface utilisateur pour Xiaomi Magic et un support étendu des services familiaux. MIUI 14 prend également moins d’espace de stockage par rapport aux versions précédentes, offrant aux utilisateurs des avantages de stockage. Cependant, il ne prendra pas en charge les appareils exécutant Android 11 ou des versions antérieures.

MIUI a connu de nombreux changements et innovations de 2010 à aujourd’hui. Il continue d’évoluer, bien que des améliorations supplémentaires en termes d’optimisation et de gestion de l’alimentation soient encore nécessaires. Xiaomi travaille activement sur ces problèmes et réduit constamment l’écart avec ses concurrents. Nous attendons donc avec impatience une MIUI 15 encore plus optimisée dans un avenir proche.

