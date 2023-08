Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: Nos impressions

Avec l’avancement rapide de la technologie, les méthodes de transport urbain ont commencé à se transformer. Les trottinettes électriques, connues pour leur facilité de transport, leur respect de l’environnement et leur praticité, sont devenues un moyen de transport privilégié, en particulier pour les citadins. Xiaomi a attiré l’attention dans ce domaine avec ses produits, et la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se démarque comme un modèle très populaire. Dans cette analyse, nous allons examiner de près les spécifications techniques et les performances de la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Design et portabilité

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra présente un design qui attire l’attention. Son apparence minimaliste et élégante offre aux utilisateurs à la fois praticité et esthétique pour leurs déplacements urbains. Pesant 24,5 kg, la trottinette facilite le processus de transport pour les utilisateurs, offrant un avantage significatif en termes de portabilité. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de ranger facilement leur trottinette chez eux ou sur leur lieu de travail.

De plus, le design pliable de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra permet aux utilisateurs de ranger facilement la trottinette même dans des espaces réduits. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de transporter confortablement leur trottinette lorsqu’ils embarquent dans les transports en commun ou se rendent à leur bureau. Ces éléments de design réfléchis offrent une commodité aux utilisateurs et font de la trottinette un mode de transport pratique pour la vie quotidienne.

Le design de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra allie fonctionnalité et élégance, ce qui en réalité une option attrayante pour le transport urbain. Ces éléments de design aident les utilisateurs à concilier leur intérêt pour la technologie avec les déplacements écologiques.

Amortissement des chocs et adhérence sur route

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est équipée d’un système de suspension double pour offrir aux utilisateurs une excellente expérience de conduite. Ce système absorbe les chocs entre les roues avant et arrière de la trottinette, garantissant une conduite confortable même sur des routes inégales. Les obstacles tels que les trottoirs, les nids-de-poule et autres imperfections de la route offrent au conducteur moins de vibrations et une meilleure adhérence sur la route, grâce au système de suspension. Cela rend l’utilisation de la trottinette plus sûre et plus agréable.

Les pneus Xiaomi DuraGel de 10 pouces améliorent encore l’adhérence sur route de la trottinette. Ces pneus offrent une excellente adhérence sur différentes surfaces, garantissant une expérience de conduite sûre aussi bien sur les routes sèches que mouillées. De plus, la grande surface des pneus améliore la stabilité de la trottinette et procure une plus grande sensation de sécurité pendant les trajets.

Les conditions routières dans le transport urbain ne sont pas toujours idéales. Cependant, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, avec son système de suspension double et ses pneus spéciaux, offre aux utilisateurs une expérience de conduite sûre et confortable sur tous types de terrains. Ces fonctionnalités rendent la trottinette particulièrement adaptée à la circulation en ville et aux routes inégales. L’adhérence sur route et l’amortissement des chocs permettent aux utilisateurs d’utiliser la trottinette en toute confiance, ce qui fait de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra un choix idéal pour le transport urbain.

Performances et autonomie

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra présente des caractéristiques impressionnantes en termes de performances et d’autonomie. Voici un test détaillé à cet égard :

Capacité de charge et vitesse

Cette trottinette peut supporter une charge allant jusqu’à 120 kg, ce qui la rend adaptée aux utilisateurs de différentes morphologies. De plus, sa vitesse maximale de 25 km/h (en mode S+) est assez impressionnante. Cette vitesse permet aux utilisateurs de naviguer rapidement et en toute sécurité dans la circulation urbaine. De plus, avec différents modes de conduite (piéton, D, G, S+), elle permet aux utilisateurs d’ajuster la vitesse selon leurs besoins.

Capacité de montée maximale

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra a une capacité de montée maximale allant jusqu’à 25 %. Cette conception prend en compte la raideur des pentes que la trottinette peut grimper. Elle offre de bonnes performances, notamment lors de la montée de routes escarpées en ville.

Puissance du moteur et accélération

Dans des conditions normales, la puissance du moteur est de 500W mais peut atteindre 940W au maximum. Cela permet une accélération rapide et des départs rapides, idéaux pour ceux qui veulent se déplacer rapidement dans la circulation urbaine.

Autonomie et durée de vie de la batterie

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra offre une autonomie d’environ 70 km sur une seule charge, ce qui est très suffisant pour les déplacements urbains quotidiens. La durée de vie de la batterie est longue grâce à sa capacité de batterie au lithium-ion de 12 000 mAh. Bien que le temps de chargement soit d’environ 6,5 heures, cette autonomie est suffisante pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs. Cela permet à la trottinette de parcourir de longues distances en peu de temps.

Fonctionnalités de sécurité

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra a été soigneusement conçue en pensant à la sécurité et à l’expérience de conduite des utilisateurs. Voici quelques-unes des fonctionnalités de sécurité importantes de cette trottinette :

Système de freinage

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est équipée de deux systèmes de freinage distincts pour garantir la sécurité des utilisateurs en cas d’urgence. Le premier est le système de freinage E-ABS (système de freinage électronique), qui permet un freinage rapide et empêche le patinage. Le deuxième est le système de frein à tambour, qui offre une force de freinage supplémentaire. Lorsque ces deux systèmes de freinage fonctionnent ensemble, ils offrent aux utilisateurs une expérience de freinage rapide et sécurisée.

Résistance à l’eau et à la poussière

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est certifiée avec une cote IP55, ce qui indique sa résistance à l’eau et à la poussière. Cela permet aux utilisateurs d’utiliser la trottinette dans différentes conditions météorologiques. Même par temps variable comme une légère pluie, de la boue ou des routes poussiéreuses, les performances de la trottinette ne sont pas affectées, ce qui est un avantage significatif.

Système d’éclairage

Une autre fonctionnalité de sécurité importante est le système d’éclairage de la trottinette. La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est équipée de feux LED avant et arrière. Ces feux améliorent la visibilité de l’utilisateur pendant les trajets de nuit et dans des conditions de faible visibilité, rendant le conducteur plus visible pour les autres conducteurs.

Système de verrouillage électronique

Le système de verrouillage électronique de la trottinette aide les utilisateurs à sécuriser leur trottinette. Grâce à l’application de verrouillage de la trottinette, vous pouvez verrouiller votre trottinette à distance et empêcher les autres de l’utiliser. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous garez votre trottinette ou lorsque vous ne l’utilisez pas.

Ces fonctionnalités de sécurité de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra garantissent que les utilisateurs se sentent en sécurité et peuvent utiliser la trottinette en toute confiance. Ces fonctionnalités contribuent à une expérience de conduite sûre et agréable dans le transport urbain. Cependant, les utilisateurs doivent toujours respecter les règles de circulation locales et les directives d’utilisation des trottinettes.

Caractéristiques de la batterie

La technologie de batterie de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est impressionnante, conçue à la fois pour les performances et la durabilité. Voici plus de détails sur la technologie de batterie :

Technologie de la batterie

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra utilise la technologie de batterie lithium-ion. Cette technologie est connue pour sa combinaison de haute densité d’énergie et de légèreté. Par conséquent, le poids de la batterie est réduit au minimum tout en offrant une grande capacité pour une autonomie prolongée. De plus, les batteries lithium-ion offrent plus de puissance avec moins de perte d’énergie, ce qui permet à la trottinette de fonctionner de manière plus efficace.

Capacité de la batterie

La batterie de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra a une capacité de 12 000 mAh. Cette capacité substantielle offre une longue autonomie et permet aux utilisateurs de parcourir plus de distance sur une seule charge. Pour les déplacements urbains quotidiens, les utilisateurs constatent que l’autonomie de la batterie réduit le besoin de recharges fréquentes.

Plage de températures

La batterie fonctionne dans une large plage de températures (de 0°C à +40°C). Cela permet à la trottinette d’être utilisée dans différentes conditions climatiques. Des journées chaudes d’été aux journées froides de l’hiver, les performances de la batterie ne sont pas affectées. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’utiliser la trottinette en toute confiance tout au long de l’année.

La technologie de batterie lithium-ion de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra améliore l’efficacité énergétique et la durabilité de la trottinette. Les utilisateurs peuvent profiter d’une longue autonomie et de performances fiables dans différentes conditions météorologiques. Cela fait de la trottinette une option efficace et fiable pour les déplacements urbains quotidiens.

Expérience

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra offre une expérience satisfaisante aux utilisateurs. Tout d’abord, son design minimaliste et élégant est agréable visuellement. De plus, sa légèreté de seulement 24,5 kg et son design pliable offrent une grande portabilité. Les utilisateurs peuvent facilement transporter la trottinette dans un sac ou la ranger chez eux sans aucun problème.

L’expérience de conduite est véritablement agréable. Le système de suspension double offre une conduite confortable, même sur des routes inégales. Les pneus Xiaomi DuraGel de 10 pouces améliorent l’adhérence et procurent une plus grande sensation de sécurité pendant les trajets. De plus, la trottinette est résistante à l’eau et à la poussière, ce qui lui permet d’être utilisée en toute sécurité dans différentes conditions météorologiques.

En termes de performances, sa capacité de charge de 120 kg et sa vitesse maximale de 25 km/h sont impressionnantes. Elle permet une navigation rapide et sûre dans la ville. La longue autonomie de la batterie est également un avantage significatif. Avec une autonomie d’environ 70 km, elle couvre confortablement les besoins de déplacements urbains quotidiens. Bien que le temps de chargement soit un peu long, l’autonomie justifie l’attente de la recharge de la trottinette.

Contenu de la boîte

La boîte de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra comprend des articles essentiels pour que les utilisateurs puissent commencer à utiliser et entretenir leur trottinette : la trottinette elle-même, un adaptateur secteur pour la recharge, une clé hexagonale en forme de T pour l’assemblage et l’entretien, un adaptateur de buse prolongée pour l’entretien des pneus, cinq vis pour l’assemblage et l’entretien, et un mode d’emploi. Ce contenu complet permet aux utilisateurs de faire fonctionner facilement leur trottinette et d’effectuer les entretiens nécessaires, garantissant une expérience de conduite sûre et efficace.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est une trottinette électrique puissante conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs en termes de performances et d’autonomie. Avec des fonctionnalités telles que la vitesse, la capacité de charge, la capacité de montée et l’autonomie, elle offre une option pratique pour le transport urbain. Pour ceux qui recherchent à la fois un moyen de transport rapide et respectueux de l’environnement, c’est un choix idéal.

