Les appareils Samsung Galaxy s’apprêtent à recevoir la mise à jour Android 14 (One UI 6) : Vérifiez si votre modèle est inclus

En début de cette année, Google a commencé le développement du système d’exploitation Android 14. Ils prévoient de sortir la version finale et la version AOSP de base en août 2023. Samsung a également commencé les tests d’une nouvelle version de son logiciel appelé One UI 6, qui est basé sur Android 14. Ils l’essaient sur leurs téléphones Galaxy S23. Ces tests ont commencé il y a peu de temps.

De nombreux appareils Samsung pourront bénéficier de la mise à niveau vers One UI 6, qui est basé sur Android 14. En examinant les mises à jour publiées par Samsung les années précédentes, il est clair quels téléphones Galaxy seront les premiers à recevoir la mise à jour One UI 6 cette année.

La série Samsung Galaxy S23 sera la première à recevoir la nouvelle mise à jour One UI 6. Cela se produira juste après la révélation officielle lors du SDC 2023, qui est prévu en octobre. Cependant, avant que la mise à jour ne soit entièrement disponible, la série S23 et certains autres modèles seront invités à essayer une version bêta du logiciel pour le tester.

Premier ensemble d’appareils Samsung Galaxy à recevoir Android 14 (One UI 6)

Samsung Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22, S22 Plus and S22 Ultra

S21, S21 Plus and S21 Ultra (Pas Certain)

Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Samsung One UI 6: Qu’est-ce qui vient après la première liste?

Dans la liste dont nous avons parlé précédemment, il y a une concentration sur les appareils haut de gamme. Pourquoi? La société technologique sud-coréenne commencera par mettre à jour vers Android 14 leurs derniers modèles phares les plus avancés. Ensuite, ils fourniront la mise à jour aux anciens modèles phares, puis aux modèles milieu de gamme. Ils n’oublient pas non plus les modèles à petit budget – certains d’entre eux bénéficieront également des nouvelles mises à jour.

Félicitations si vous possédez un smartphone de la série Galaxy S ou Galaxy Z qui peut recevoir le logiciel One UI 6.0. Si Samsung respecte un calendrier similaire à celui de l’année dernière, vous pourrez installer le nouveau système d’exploitation à partir d’août 2023. Comme nous l’avons déjà mentionné, ce sont seulement les premiers appareils Samsung Galaxy à recevoir la mise à jour. Tous les autres modèles éligibles suivront comme prévu. Vous pouvez trouver une liste de tous les appareils éligibles pour One UI 6.0 ici.

