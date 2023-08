Alerte Game-Changer : Présentation du Lenovo Legion Go

La prochaine console de jeux portable de Lenovo, la Legion Go, associe des caractéristiques remarquables à un design élégant qui fera sensation dans le créneau des jeux portables. La croissance du streaming rend plus difficile la liaison entre les PC de jeu, les consoles et les téléphones.

Lenovo est sur le point de faire une énorme percée avec la Legion Go, contrairement aux ambitions non réalisées de la Legion Play. Avec la sortie de photos exclusives, le potentiel extraordinaire de la Legion Go est maintenant clair. Cet appareil rejoint un marché animé avec des concurrents populaires tels que le Steam Deck de Valve, le Rog Ally d’ASUS et les principales consoles d’AYANEO. Cependant, la Legion Go se distingue en corrigeant certaines de ses faiblesses.

Vivez une expérience de jeu inédite avec la Lenovo Legion Go

Les qualités distinctives de la Legion Go sont immédiatement apparentes dans son design. Elle ressemble à la Nintendo Switch et combine les meilleures caractéristiques de ses concurrents. En particulier, elle dispose d’un trackpad similaire au Steam Deck, d’un écran de 8 pouces, de Joy-Cons détachables et d’une configuration de boutons similaire au Rog Ally. La combinaison de ces éléments offre une expérience de jeu très variée. Elle fonctionne également avec Windows 11 et, grâce aux puissants processeurs Phoenix d’AMD, pourrait remplacer un PC de jeu traditionnel.

La construction robuste de la Legion Go, qui comprend de grandes ouvertures d’aération à l’arrière et un support pratique pour des contrôleurs supplémentaires, renforce sa solidité. Bien que les niveaux sonores doivent être mesurés, il est clair qu’elle a un grand potentiel de performance. Les options de connectivité de l’appareil, qui incluent des boutons d’épaule, des déclencheurs latéraux et des déclencheurs dorsaux, étendent la gamme de jeux possibles. Plus important encore, elle dispose d’un écran tactile, conforme à l’interface tactile conviviale de Windows 11.

En conclusion, la Lenovo Legion Go offre une expérience de jeu complète qui répond aux lacunes des autres concurrents. L’idée de passer des jeux à d’autres tâches sur le même appareil sans perdre de progression est attrayante. Si Lenovo parvient à tenir ses promesses, la Legion Go pourrait changer le marché des jeux portables pour toujours, obligeant les concurrents à améliorer leurs produits et à améliorer l’expérience de jeu globale.

Les caractéristiques de la console de jeu

Processeur : AMD Ryzen Z1 Extreme (8 cœurs, 16 threads)

Écran : IPS QHD+ de 8,8 pouces (2560 x 1600) ; format 16:10, tactile à 10 points (144 Hz / 97% DCI-P3 / 500 nits / 83% AAR)

Mémoire : 16 Go LPDDR5X 4 canaux (7500 MHz)

Stockage : 256 Go/512 Go/1 To, Samsung MZAL 8512 HDLU-00 BL 2 NVMe (M.2 2242)

Graphiques : graphiques AMD Radeon avec version personnalisée 31.0.14003.38003

Système d’exploitation : Windows 11 Home Edition, version 10.0.22621.1992 (23H2)

Batterie : double cellule de 49,2 Wh, prise en charge de la charge rapide USB Type-C 65 W

Gestion de l’alimentation : mode équilibré, curseur d’alimentation réglable sur « longue durée de vie de la batterie » pour une utilisation sur secteur

Connexions : prise audio 3,5 mm, double Type-C (USB 4.0, DP 1.4, PD 3.0), lecteur de carte microSD

