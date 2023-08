La balance connectée la plus avancée de Withings vient d’obtenir l’approbation de la FDA et une date de lancement

Le pionnier de l’appareil de santé intelligent Withings a développé des balances connectées de plus en plus performantes au cours des 15 dernières années. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle a obtenu l’autorisation de la FDA pour sa balance la plus avancée à ce jour. Body Scan est doté d’un électrocardiogramme à six dérivations, de mesures de la composition corporelle segmentaire, d’évaluations de l’activité nerveuse, d’une compatibilité avec Apple Health, et bien plus encore.

Avecings a annoncé pour la première fois la sortie de Body Scan lors du CES 2022 et a initialement lancé le produit en Europe. En attendant patiemment l’autorisation de la FDA pour lancer le produit aux États-Unis, Withings a maintenant reçu le feu vert et déclare que Body Scan sera lancé aux États-Unis « à la fin du mois de septembre ».

En avril, Withings a mis à jour sa gamme de balances connectées avec Body Smart, le nouveau modèle d’entrée de gamme à 99,95 $, et Body Comp, l’option plus puissante à 199,95 $. Maintenant, Body Scan sera le modèle haut de gamme.

Body Scan est la balance connectée la plus avancée jamais créée par Withings (ou toute autre entreprise). Elle est équipée du premier électrocardiogramme à six dérivations au monde et de nouvelles fonctionnalités telles que des mesures de l’activité électrodermale ainsi que des mesures de composition corporelle pour le torse, les bras et les jambes.

Withings l’appelle en réalité une « station de santé » et non simplement une balance connectée compte tenu de toutes les fonctionnalités incluses.

Les fonctionnalités de Body Scan par Withings

Electrocardiogramme à six dérivations

Mesures du poids et de la composition corporelle segmentaire

Âge vasculaire et rythme cardiaque

Mesures de l’activité électrodermale (évaluation de la petite activité nerveuse et de la santé générale)

Batterie rechargeable avec une autonomie d’un an

Prise en charge de jusqu’à 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique

Synchronisation automatique via WiFi et Bluetooth

Prix : 399 $ – Lancement aux États-Unis fin septembre

Body Scan est également accompagné de trois mois d’abonnement à Withings+ pour des conseils de santé personnalisés.

Voici le design et la construction de la nouvelle station de santé :

Body Scan se compose d’une plateforme unique en verre trempé résistant, englobant une poignée rétractable. Body Scan contient quatre capteurs de poids et 14 électrodes ITO intégrées à la plateforme, ainsi que quatre électrodes en acier inoxydable dans la poignée pour l’électrocardiogramme à six dérivations et l’analyse de la composition corporelle segmentaire. Elle offre une autonomie d’un an et comprend un écran couleur LCD 3,2″ haute résolution affichant les statistiques.

En plus de l’électrocardiogramme à six dérivations, Body Scan se distinguera des autres balances Withings par ses mesures de l’activité électrodermale. Voici comment l’entreprise décrit la nouvelle fonctionnalité :

Développé avec des experts d’Impeto Medical, Body Scan mesurera l’activité des glandes sudoripares des pieds et fournira une évaluation quotidienne de l’activité nerveuse. La mesure est conçue pour être effectuée en moins de 30 secondes en appliquant un petit courant continu via les électrodes situées sur la plaque. Elle fournira une lecture sous la forme d’un score facile à comprendre (calculé à partir de la conductance cutanée électrochimique) transmis à l’utilisateur via l’application Withings.

Tout comme les autres produits de santé connectés de Withings, Body Scan fonctionne avec Apple Health pour simplifier le suivi de toutes vos données de santé sur iPhone.

Vous pouvez découvrir un aperçu de Body Scan sur le site web de Withings avant le lancement de septembre.

