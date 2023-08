Le directeur exécutif de Tesla, Colin Campbell, démissionne après 17 ans.

Colin Campbell, un important cadre d’ingénierie chez Tesla, a récemment annoncé son départ de l’entreprise. Il quitte l’entreprise après avoir travaillé chez Tesla pendant 17 ans. Colin a joué un rôle énorme dans la croissance et le succès de Tesla. Son départ constitue donc un événement notable au sein de l’entreprise et de l’industrie en général. Il était l’ancien vice-président de l’ingénierie des groupes motopropulseurs de Tesla. Il rejoindra Redwood Materials en tant que directeur technique (CTO). Colin a annoncé son départ sur LinkedIn et a déclaré qu’il rejoindrait la start-up. Le départ de Colin survient après celui de Zachary Kirkhorn, ancien directeur financier chez Tesla.

Impact sur Tesla

Le départ de Colin Campbell de Tesla est une perte pour l’entreprise. En tant que cadre supérieur, Colin a joué un rôle crucial dans la croissance de la technologie des groupes motopropulseurs de Tesla. Il a également contribué au succès global de l’entreprise. Son départ pourrait créer un vide au sein de l’équipe d’ingénierie de Tesla. Cependant, l’entreprise a une histoire d’attraction des meilleurs talents. Tesla continuera probablement d’innover et de repousser les limites de la technologie des véhicules électriques.

Au cours de ses 17 années passées chez Tesla, Colin a eu un impact considérable sur la croissance et le succès de l’entreprise. En tant que vice-président de l’ingénierie des groupes motopropulseurs, il a joué un rôle clé dans le développement des systèmes de groupe motopropulseur de Tesla. À l’heure actuelle, ils constituent une partie essentielle des voitures électriques de Tesla. L’expertise et le leadership de Colin ont permis à Tesla de devenir un leader sur le marché des voitures électriques.

Parcours professionnel de Colin

Colin a travaillé en tant qu’ingénieur électricien pour les inverseurs de traction de Tesla d’août 2006 à janvier 2014. À cette époque, Tesla n’avait même pas construit de voiture. En 2014, il a été promu responsable de l’ingénierie. Il s’agit de son premier et plus long poste chez Tesla. Il a finalement été promu responsable de l’ingénierie.

En 2016, Colin est devenu directeur principal de l’ingénierie électronique de Tesla. Quelques années plus tard, il a été promu directeur principal des groupes motopropulseurs. En juin 2021, Colin est devenu vice-président des groupes motopropulseurs de Tesla et a occupé ce poste jusqu’à sa démission.

Redwood Materials, où il a rejoint, a son siège à Carson City, dans le Nevada. La société a été fondée en 2017 par JB Straubel, co-fondateur et ancien directeur technique de Tesla.

Redwood transforme les batteries de voitures électriques en fin de vie et les déchets des usines automobiles en matières premières. La société utilise ces versions pour fabriquer de nouvelles batteries. Elle utilise également des « matériaux extraits de manière durable » dans son processus de production. L’entreprise vise à créer une boucle fermée complète. En 2021, Redwood a levé plus de 700 millions de dollars avec une valorisation de 3,7 milliards de dollars. De plus, la société a obtenu un prêt de 2 milliards de dollars du département américain de l’énergie.

Derniers mots

Le départ de Colin de Tesla après 17 ans marque la fin d’une ère pour l’entreprise. Le choix de Campbell de rejoindre Redwood Materials en tant que CTO montre sa capacité à faire progresser de bonnes pratiques dans l’industrie des voitures électriques. Bien que Tesla regrette certainement son expertise, l’entreprise a une solide expérience dans l’attraction des meilleurs talents. Tesla continuera très probablement d’innover sur le marché des voitures électriques.

Actualité mobile et vidéo du moment