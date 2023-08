Naviguer sur le Web avec une touche : Découverte des navigateurs les plus cool pour Windows en 2023

La navigation Web a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. De nos jours, la façon dont nous interagissons sur le Web est très différente de ce qu’elle était il y a des années. Cependant, la navigation sur le Web est toujours l’une des principales activités que nous faisons sur nos ordinateurs. Même si les PC sont des machines polyvalentes offrant une variété de scénarios d’utilisation, la navigation sur le Web est quelque chose que tout le monde fera. Vérification de vos réseaux sociaux, recherche, peu importe. Le navigateur est l’application la plus utilisée sur la plupart des ordinateurs. Par le passé, nous n’avions pas besoin de grand-chose pour un navigateur, mais avec l’évolution constante de la technologie, ces applications sont devenues puissantes, polyvalentes et riches en fonctionnalités. Si vous vous êtes lassé de votre navigateur et souhaitez essayer des alternatives, nous vous fournirons une liste de certains des meilleurs navigateurs pour Windows en 2023. (Via).

Les meilleurs navigateurs pour Windows en 2023

La plupart des navigateurs pour Windows font parfaitement le travail de base. Cependant, les entreprises implémentent constamment de nouvelles fonctionnalités et technologies pour se démarquer de la concurrence. Certaines applications peuvent se distinguer des autres en termes de fonctionnalités. Pour certains utilisateurs, plus il y en a, mieux c’est, mais pour d’autres, la simplicité peut être tout. Regardons les meilleurs navigateurs pour Windows en 2023.

Google Chrome

Certainement le navigateur Web le plus populaire du monde ces dernières années. Je peux dire que j’ai vécu l’ère pré-Chrome et j’ai vu comment ce navigateur Web issu du géant de la recherche a évolué pour devenir le premier choix de nombreux utilisateurs. En réalité, il a révolutionné la navigation Web avec son moteur Chromium. Chrome n’est pas seulement le navigateur le plus populaire, il alimente également pratiquement tous les autres alternatives. La plupart des navigateurs sont basés sur son moteur Chromium, même Microsoft Edge.

Le navigateur Web le plus populaire au monde

Google Chrome n’est pas le plus riche en fonctionnalités, mais il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les bonnes extensions. La boutique Chrome propose des extensions variées pour les fonctionnalités les plus distinctes, les thèmes, etc. C’est un choix notable pour les utilisateurs d’Android et ceux qui sont des consommateurs assidus de Google. Vous pouvez synchroniser votre historique et vos extensions et passer facilement d’un appareil à l’autre.

Chrome propose la prise en charge des sous-titres en direct et est assez stable dans ce qu’il offre. Peut-être que l’un de ses plus grands problèmes est son utilisation intensive de la RAM. Cependant, cela ne devrait pas poser problème pour certains utilisateurs.

Télécharger Google Chrome

Vivaldi

Vivaldi n’est pas le navigateur le plus connu pour ceux qui ne sont pas dans la bulle technologique. Cependant, cela commence à changer alors que de plus en plus d’utilisateurs « conventionnels » découvrent ce navigateur. C’est un navigateur axé sur la productivité avec des fonctionnalités uniques. Comme d’autres navigateurs, Vivaldi est basé sur le projet Chromium. Il fonctionne donc aussi bien que n’importe quel autre site Web que Chrome. De plus, il peut également prendre en charge les extensions Chrome. Il offre certaines fonctionnalités de base comme la synchronisation de vos paramètres. Cependant, cela se fera via un compte Vivaldi.

Vivaldi propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Celles-ci comprennent un client de messagerie électronique, un agrégateur de flux RSS, une application de prise de notes, un traducteur, une liste de tâches, et plus encore. Tout est intégré dans un panneau latéral sur le côté gauche de la fenêtre. Vous pouvez également ajouter des sites Web ici, ce qui permet un accès rapide aux réseaux sociaux de manière compacte.

Un navigateur Web innovant

Vivaldi propose également la fonctionnalité de regroupement et d’alignement des onglets. Vous pouvez regrouper des onglets ensemble et même les afficher côte à côte dans la même fenêtre. C’est un excellent navigateur pour améliorer la productivité.

L’application offre également un large éventail d’options de personnalisation. Il dispose de thèmes, comme Chrome, prend en charge les raccourcis clavier et même les mouvements de souris.

Télécharger Vivaldi

Mozilla Firefox

À l’époque d’avant Google Chrome, Mozilla Firefox était l’option pour tous les utilisateurs qui ne voulaient pas d’Internet Explorer. Après toutes ces années, Firefox est toujours populaire grâce à ses mises à jour constantes et à ses nouvelles versions.

Le navigateur dispose de toutes les fonctionnalités de base que vous pouvez attendre. C’est une excellente option pour naviguer sur le Web et dispose également de sa propre fonction de synchronisation. Il prend en charge les extensions et les thèmes depuis la boutique d’add-ons propre à Mozilla. Il n’a peut-être pas toutes les extensions disponibles pour Chrome, mais en a quand même beaucoup.

Navigation classique

Firefox est plus simple que certaines alternatives. Il n’inclura pas beaucoup de choses en termes de fonctionnalités, mais offre les bases pour une expérience de navigation solide. Parmi les fonctionnalités notables, nous avons l’intégration de Pocket pour enregistrer des articles à lire ultérieurement. Mozilla travaille également sur un service de réseau privé virtuel (VPN). L’accent est mis sur la confidentialité et la transparence. Donc, si vous ne voulez pas que vos données soient remises à de grandes entreprises, Firefox est toujours l’une des meilleures options.

Télécharger Mozilla Firefox

Brave Browser

Brave Browser est un nom récent qui ressemble beaucoup à Google Chrome grâce à l’utilisation du moteur Chromium. Cependant, l’accent ici est davantage mis sur les performances et la confidentialité. Il prend en charge toutes les extensions de Google Chrome et propose un code de synchronisation personnalisé pour les données plutôt que le système de compte habituel.

Brave affirme être trois fois plus rapide que Chrome. Il inclut quelques fonctionnalités axées sur la confidentialité telles que le blocage des publicités intempestives, des traqueurs entre sites et même du fingerprinting. Brave comprend également un VPN intégré, mais c’est une option payante.

La confidentialité est ce qui compte ici

L’application propose également un service d’appel vidéo avec une connexion privée. Elle inclut la possibilité de créer des playlists pour les vidéos et le contenu en ligne, ainsi qu’un fil d’actualités visible sur la page d’accueil. C’est simple mais dispose de suffisamment de fonctionnalités pour être une alternative intéressante en 2023.

Opera GX

Opera GX est un navigateur axé sur les joueurs. C’est une option de niche et peut-être une que tous les utilisateurs ne trouveront pas et ne téléchargeront pas immédiatement. Je suis un joueur, mais je dois dire que je n’utilise pas Opera GX pour ses fonctionnalités axées sur les jeux. C’est un navigateur puissant conçu pour être léger et il fonctionne très bien. Il vous permet de limiter les ressources de votre système, comme le processeur, la RAM et l’utilisation du réseau. Ainsi, vous pouvez garder le navigateur ouvert pendant que vous jouez à des jeux.

Navigateur pour les joueurs

Opera GX offre un accès rapide à Twitch, Discord, Telegram et d’autres médias sociaux. Il inclut également un VPN gratuit intégré.

Télécharger Opera GX

Microsoft Edge

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous remarquerez que Microsoft Edge fait également partie de cette liste. Microsoft a parcouru un long chemin depuis les jours d’Internet Explorer pour construire un navigateur qui plaît à certains utilisateurs. Bien que certains ouvrent toujours Edge uniquement pour télécharger une alternative, il reçoit plus d’amour qu’Internet Explorer n’en recevait autrefois. En réalité, le navigateur dispose de nombreuses fonctionnalités et intégrations spéciales avec Windows qui en font un choix attrayant pour certains utilisateurs.

Celui que vous utilisez pour installer d’autres navigateurs

Edge est basé sur Chromium et propose la plupart des extensions de Google Chrome. Cependant, il possède de nombreuses fonctionnalités en plus de la navigation sur le Web. Par exemple, le navigateur est le moyen le plus simple d’accéder à la nouvelle expérience de chat IA de Bing. De plus, il est fourni avec un Compose AI exclusif qui vous aide à rédiger des e-mails, des publications sur les réseaux sociaux, et plus encore. Il dispose également d’un créateur d’images alimenté par l’IA, d’une calculatrice et d’un traducteur. Il est préinstallé sur Windows 10 et Windows 11. Étant donné que c’est le navigateur natif, il figure certainement parmi les meilleurs navigateurs pour Windows.

Télécharger Microsoft Edge

Conclusion – Les meilleurs navigateurs pour Windows

Ces navigateurs Web sont parmi les meilleurs navigateurs pour Windows que vous pouvez trouver en 2023. Vous trouverez des performances solides en matière de navigation sur le Web et aucun d’entre eux ne vous décevra. Tout est une question de choisir celui qui répond à vos besoins ! J’ai utilisé la plupart de ces navigateurs tout au long de mon expérience avec les ordinateurs. Après avoir utilisé Firefox pendant des années, je suis passé à Vivaldi, mais maintenant j’utilise Opera GX grâce à son approche légère. Je reviens souvent à Vivaldi pour vérifier les nouvelles fonctionnalités comme l’onglet « multi-fenêtres » qui favorise la productivité.

