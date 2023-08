Explorateur de fichiers de Microsoft Windows 10 reçoit une mise à jour surprise

Microsoft a annoncé il y a quelques mois que Windows 10 ne recevra plus de mises à jour « importantes » avec de nouvelles fonctionnalités et des changements substantiels. Bien sûr, bien que Microsoft ne fournisse plus de mises à jour importantes, il proposera toujours des mises à jour générales aux utilisateurs grâce aux « Mises à jour du mardi » mensuelles et aux correctifs de mise à jour facultatifs non liés à la sécurité. Ces mises à jour offrent encore des changements surprenants ou de nouvelles fonctionnalités. Neowin a découvert que la dernière mise à jour non liée à la sécurité d’août de Microsoft apporte une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde à l’Explorateur de fichiers de Windows 10.

Si vous avez installé la dernière mise à jour KB5029331, ouvrez maintenant l’explorateur de fichiers et vous constaterez un changement très surprenant dans le coin supérieur droit. Il comporte désormais un nouveau bouton de sauvegarde pour les dossiers tels que les documents, les images, les téléchargements, etc. Cliquez sur ce bouton pour « Sauvegarder les dossiers importants du PC sur OneDrive » et assurez-vous que les fichiers de vos dossiers d’utilisateur sont toujours synchronisés avec OneDrive.

Comment accéder à cette fonctionnalité :

Bien sûr, cette fonctionnalité est actuellement masquée, mais les utilisateurs peuvent utiliser l’outil ViveTool pour activer les nouvelles fonctionnalités mentionnées ci-dessus :

1. Téléchargez l’outil ViveTool depuis la page GitHub, puis extrayez-le dans n’importe quel dossier. Cependant, vous devez vous souvenir du chemin du dossier (par exemple, C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2).

2. Appuyez sur la touche Win (ou utilisez la souris) pour ouvrir le menu Démarrer, tapez « cmd », puis sélectionnez « avec privilèges d’administrateur » pour ouvrir l’invite de commandes.

– Ouvrez une invite de commandes en tant qu’administrateur et utilisez la commande CD pour accéder au répertoire contenant les fichiers ViveTool. Voici un exemple : CD C:\vive.

– Tapez vivetool /enable/id:40950986 et appuyez sur Entrée.

– Redémarrez l’ordinateur.

– Ouvrez l’explorateur de fichiers (Win + E) et ouvrez les dossiers Documents, Images, Vidéos ou Musique pour voir le nouveau bouton « Démarrer la sauvegarde » dans l’onglet « Accueil » du ruban.

En conclusion, la mise à jour surprise de l’Explorateur de fichiers de Microsoft Windows 10 a introduit une fonctionnalité de sauvegarde. Si vous avez effectué la mise à jour, dans le coin supérieur droit, vous trouverez un nouveau bouton pour sauvegarder des dossiers tels que des documents, des images, des téléchargements, etc. Les utilisateurs peuvent désormais simplement cliquer sur ce bouton pour « Sauvegarder les dossiers importants du PC sur OneDrive ».

