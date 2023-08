Préparez-vous à Linuxer et à vous lancer : Découvrez les meilleures distributions de 2023 !

Dans l’un de mes articles précédents, je vous ai parler des bases de la construction d’un PC. En plus des éléments techniques et matériels impliqués dans le processus, le logiciel joue également un rôle important ! Une fois que toutes les versions sont assemblées, vous aurez besoin d’un « cerveau » pour les rendre fonctionnelles. Actuellement, les options les plus conventionnelles sont Windows et Linux. Le premier est populaire auprès des utilisateurs généraux tandis que le second est davantage axé sur les développeurs et les passionnés. Windows nécessite une licence payante tandis que Linux est open-source et gratuit. Si vous souhaitez essayer une alternative à Windows et plonger dans le monde de Linux, nous sommes ici pour vous présenter quelques-unes des meilleures distributions Linux que vous pouvez essayer en 2023.

Meilleures distributions Linux à expérimenter en 2023

Linux est sécurisé et flexible, c’est pourquoi il attire de plus en plus d’attention ces jours-ci. C’est également une excellente option pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du développement. Linux est à la base de tout dans ce monde, tandis qu’une distribution Linux est un système d’exploitation qui repose sur le Core Linux. En raison de la nature open-source du système d’exploitation, vous trouverez de nombreuses distributions Linux offrant des fonctionnalités et des visuels différents. Il y a quelques années, il aurait été difficile pour un utilisateur inexpérimenté d’essayer d’utiliser Linux, mais les temps ont changé. De nos jours, il existe de nombreuses distributions Linux conviviales qui ne nécessitent pas d’être un expert pour les utiliser. De plus, la compatibilité avec les applications populaires s’est améliorée au fil des années. Pour celles qui ne sont pas disponibles sur Linux, vous trouverez également de bonnes alternatives.

Certaines distributions Linux sont très bien adaptées à ceux qui passent de Windows à Mac. C’est pourquoi nous avons décidé de dresser une liste des 10 meilleures distributions pour expérimenter Linux en 2023. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou un nouveau venu, vous trouverez quelque chose de bien parmi elles.

Qu’est-ce qu’indique une distribution Linux ?

Une distribution Linux, ou distro Linux, fait référence à un système d’exploitation composé de programmes open-source conçus par de nombreux développeurs et programmeurs. Le Core Linux est la base de l’OS. Plusieurs applications logicielles, outils de développement et programmes peuvent également être inclus dans une distribution Linux.

En assemblant le code source disponible, les utilisateurs peuvent modifier une distribution existante ou créer leur propre distribution Linux. Si vous voulez que votre ordinateur portable ou votre PC exécute Linux, vous trouverez ci-dessous certaines des meilleures distributions disponibles.

1 – Linux Mint

Linux Mint est l’une des distributions Linux les plus populaires. Vous y trouverez une large gamme de packages gratuits et open-source. Elle est conviviale avec une interface utilisateur interactive. Les éléments tels que la barre d’outils et le « menu Démarrer » ressemblent même à Windows. C’est pourquoi Linux Mint est considéré comme l’une des meilleures options pour ceux qui migrent depuis Windows.

Linux Mint est conçu en Python. Certains packages sont partagés entre Mint et Ubuntu, car les deux utilisent le logiciel du référentiel d’Ubuntu. Au lieu de l’environnement de bureau Unity d’Ubuntu, les utilisateurs de Linux Mint utilisent les bureaux Cinnamon et Mate. Les codecs multimédias et les logiciels propriétaires manquaient à Ubuntu, c’est pourquoi Mint a gagné en popularité.

L’interface est intuitive, mais certains la trouveront plutôt simple en 2023. Il existe de nombreuses fonctionnalités telles qu’un nouveau calendrier qui vous permet de synchroniser avec Google Calendar et de nombreuses autres applications intégrées. Linux Mint est également assez léger, ce qui indique que vous n’avez pas besoin d’un super ordinateur pour l’utiliser en douceur.

2 – Manjaro

Manjaro est un système d’exploitation open-source basé sur Linux axé sur la confidentialité et offrant aux utilisateurs un contrôle total sur la configuration et l’exploitation de leurs appareils. Selon vos besoins, vous pouvez l’utiliser sur des tablettes, des mobiles, des PC, des ordinateurs portables, des cartes, ainsi que pour le jeu et les applications 3D. Manjaro est une distribution Linux répandue et extrêmement personnalisable.

3 – OpenSuse Leap

OpenSuse Leap est une distribution Linux axée sur une utilisation professionnelle. Elle utilise SUSE Linux Enterprise Server et a été créée pour fournir un système d’exploitation robuste, fiable et sécurisé. OpenSUSE Leap est également livrée avec un certain nombre d’outils conçus pour rendre votre travail plus efficace. Elle comprend des fonctionnalités intéressantes pour les entreprises et est une distribution très stable. OpenSuse Leap ne devrait pas poser de problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation. Elle offre de nombreuses fonctionnalités et options qui en font un excellent choix pour les entreprises.

4 – ElementaryOS

ElementaryOS est une belle distribution Linux qui respire la modernité. Elle est livrée avec un ensemble d’applications pratiques pour répondre à vos besoins. Elle est conçue pour être facile à comprendre et à apprendre pour les nouveaux utilisateurs. Cependant, ElementaryOS n’est pas un système d’exploitation complet. Elle est encore inférieure à d’autres distributions.

Elle comprend des applications bien connues telles qu’une version modifiée de Geary Mail et le navigateur Web Epiphany. Contrairement à Windows, ElementaryOS peut vous rappeler MacOS. Elle prétend être rapide, facile à utiliser et respecter la vie privée.

5 – Ubuntu

Peut-être l’une des distributions Linux les plus populaires disponibles. Ubuntu est la base de nombreuses distributions et sert de référence à de nombreux développeurs qui décident de se plonger dans le monde de Linux. L’environnement de bureau offre des animations fluides grâce à GNOME. L’interface utilisateur est élégante avec un thème violet et des touches d’orange par défaut. Ubuntu est la distribution Linux la plus populaire pour les ordinateurs portables et de bureau.

Elle est basée sur le système Debian et dispose de ses propres référentiels. Le navigateur par défaut dans la dernière version est Google Chrome, cependant, vous pouvez facilement installer Firefox ou d’autres alternatives. Le logiciel offre une prise en charge des applications bien connues comme Chrome, Firefox, VLC. Il existe également une alternative gratuite à Office appelée LibreOffice.

6 – Fedora

Fedora est connu comme l’une des distributions les plus durables. Elle met l’accent sur la sécurité, mais est également connue pour ses nombreux outils graphiques. Le système d’exploitation prend en charge les mises à jour automatiques et offre une prise en charge complète de nombreux formats de fichiers. Il existe de nombreux logiciels éducatifs et il dispose d’une grande communauté.

7 – Zorin OS

Zorin est une distribution Linux basée sur Ubuntu. Elle permet aux utilisateurs d’exécuter des logiciels compatibles avec Windows pour faciliter la transition. Zorin OS est résistant aux virus car il est basé sur les fonctionnalités de sécurité avancées de Linux. Zorin OS est conçu pour rendre votre PC plus rapide, plus puissant, sécurisé et respectueux de la vie privée.

Elle offre une large liste d’applications essentielles. Il existe deux versions, Lite et Core. La première convient aux anciens PC à faibles caractéristiques et Core est destinée aux ordinateurs portables et de bureau modernes.

8 – Debian

Debian est une alternative populaire pour ceux qui veulent une distribution puissante et durable. Elle existe depuis 1993 et continue de lancer régulièrement les dernières versions.

Debian prend en charge un large éventail de dispositifs, y compris les ordinateurs personnels, les systèmes de réseau et les ordinateurs portables. Son package comprend des applications telles que LibreOffice, Firefox, Evolution Mail, le graveur de disque K3b, le lecteur multimédia VLC, GIMP et bien d’autres.

9 – Pop_OS!

Pop_OS! est conçu pour offrir une navigation rapide, une organisation facile de l’espace de travail et un flux de travail fluide. Il est également très intuitif et propose une solution de bureau qui plaira aux utilisateurs venant de Windows ou de Mac. Il offre également de bonnes performances et une expérience fluide.

10 – MX Linux

MX Linux offre une configuration simple et se concentre sur l’efficacité et la fiabilité élevées. C’est une excellente option pour ceux qui veulent de l’efficacité sur des ordinateurs modestes ou des ordinateurs portables. Le système d’exploitation est « prêt à utiliser » avec une suite bureautique, un navigateur Internet, un client de messagerie, un lecteur multimédia et de nombreuses applications préinstallées.

Le système d’exploitation est fourni avec un environnement de bureau personnalisé et une documentation soignée sous forme de wiki. À la fois les utilisateurs Linux amateurs et professionnels seront satisfaits de MX Linux.

Conclusion

La liste ci-dessus comprend certaines des 10 meilleures distributions Linux pour ceux qui veulent expérimenter Linux. Évidemment, en tant que système open-source, il y en a beaucoup d’autres disponibles ! Vous trouverez une multitude de distributions Linux sur le web offrant des designs et des fonctionnalités très variés.

