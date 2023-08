Préparez-vous pour l’avenir du gaming : PlayStation Portal Remote Player sera lancé cette année à 199,99 $.

Après avoir présenté la PS5, Sony s’est exprimé sur son enthousiasme de voir les joueurs du monde entier profiter des grandes améliorations apportées au jeu, telles que s’immerger dans le jeu grâce aux vibrations spéciales et aux gâchettes du contrôleur DualSense. La société a également souligné comment la communauté PlayStation l’a inspirée à créer de nouveaux et géniaux produits pour les amateurs de jeux du monde entier. Sur cette note, Sony a enfin annoncé un nouveau produit actuellement en production.

En mai de cette année, Sony a fait allusion à son prochain hardware, qui est un dispositif dédié à la lecture à distance. Le dispositif est maintenant connu sous le nom de PlayStation Portal Remote Player. Cette allusion incluait également les tout premiers écouteurs sans fil de la société appelés Pulse Explore. Enfin, Sony est sorti pour partager plus de détails sur ces produits.

PlayStation Portal Remote Player

Le PlayStation Portal Remote Player vous permet de profiter de l’expérience PS5 directement dans le creux de votre main. Il comprend des fonctionnalités essentielles, telles que la manette sans fil DualSense, qui possède des boutons spéciaux et des sensations tactiles. L’écran LCD Colorful de 8 pouces peut afficher des images et des mouvements très clairs à une vitesse rapide, tout comme les grands jeux des meilleurs créateurs de jeux.

Le PlayStation Portal est un excellent appareil pour les joueurs qui ont besoin de partager leur téléviseur du salon ou qui veulent jouer à des jeux PS5 dans une autre version de la maison. Il se connecte à votre PS5 via Wi-Fi, vous permettant de passer facilement du jeu sur votre PS5 au Portal. Le Portal peut jouer à des jeux de votre PS5 et utiliser la manette DualSense. Il dispose également d’une prise audio Jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires. Cependant, il ne peut pas jouer à des jeux PS VR2 nécessitant le casque ou aux jeux diffusés via le streaming cloud de PlayStation Plus Premium.

Tarification du PlayStation Portal dans différentes régions

Le PlayStation Portal Remote Player sera disponible plus tard cette année au prix de 199,99 $ $, 219,99 € EURO, 199,99 £ GBP ou 29 980 YEN. La société a également promis de fournir bientôt plus d’informations sur la date à laquelle vous pourrez commencer à précommander le PlayStation Portal.

PlayStation Pulse Wireless Headsets: Pulse Elite et Pulse Explorer

Le Pulse Elite et le Pulse Explore sont les derniers casques sans fil et écouteurs de PlayStation. Ils offrent une qualité audio encore meilleure à l’expérience de jeu.

Le Pulse Elite est le dernier casque sans fil de Sony. Il offre une qualité audio de haute qualité sans aucune perte de qualité sonore. Il est fourni avec un microphone rétractable qui utilise une technologie avancée pour réduire les bruits indésirables de l’arrière-plan. De plus, le package comprend un dock de chargement pour une charge et un rangement faciles.

Le Pulse Explore est le premier paire d’écouteurs sans fil de la société. Ils offrent une expérience audio portable de qualité supérieure, comprenant deux microphones avec une technologie avancée de réduction du bruit pour bloquer les bruits de fond. Ils offrent également une qualité audio de haute qualité sans aucun compromis sur la fidélité sonore. Les écouteurs sont fournis avec un étui de chargement pour votre confort.

Le Pulse Elite et le Pulse Explore sont les premiers appareils audio PlayStation à utiliser des transducteurs magnétiques planaires spécialement conçus. Ces transducteurs offrent une expérience d’écoute premium que l’on trouve généralement dans des casques haut de gamme utilisés par des ingénieurs du son professionnels. Avec le Pulse Explore, Sony sera parmi les pionniers à apporter des écouteurs sans fil avec la technologie de transducteur magnétique planaire au marché grand public.

Sony s’efforce actuellement d’amplifier l’expérience audio en matière de jeu et d’améliorer le son pour permettre une expérience de jeu plus immersive. Le lancement du Pulse Elite et du Pulse Explorer coïncide avec cette initiative de l’entreprise de jeux.

Tarification du Pulse Elite et du Pulse Explorer

Le Pulse Elite coûtera 149,99 $ $, 149,99 € EURO, 129,99 £ GBP ou 18 980 YEN. Le Pulse Explore sera proposé au prix de 199,99 $ $, 219,99 € EURO, 199,99 £ GBP ou 29 980 YEN. La société fournira bientôt plus d’informations, notamment sur le début des précommandes et les dates de lancement exactes.

La nouvelle technologie audio sans fil de PlayStation, la PlayStation Link

Le Pulse Elite et le Pulse Explore peuvent se connecter directement au PlayStation Portal à l’aide d’une nouvelle technologie audio sans fil appelée PlayStation Link. Cette technologie offre des connexions rapides, une audio de haute qualité sans délai et des transitions fluides entre différents appareils PlayStation Link. Vous pouvez l’utiliser avec divers hôtes tels que la PS5 en utilisant l’adaptateur USB et le PlayStation Portal.

Lorsque vous utilisez le Pulse Elite et le Pulse Explore avec la PS5, vous devez utiliser l’adaptateur USB fourni avec chaque casque et écouteurs pour la connexion PlayStation Link. Cet adaptateur USB peut également être acheté séparément. Il fonctionne non seulement avec la PS5, mais aussi avec les PC et les Mac. De cette façon, vous pouvez connecter le Pulse Elite ou le Pulse Explore pour profiter de la même audio de haute qualité sans délai sur ces appareils également.

Le Pulse Elite et le Pulse Explore peuvent être connectés en même temps à un appareil prenant en charge PlayStation Link (comme la PS5, un PC, un Mac ou le PlayStation Portal) ainsi qu’à un appareil prenant en charge le Bluetooth. Par exemple, le Pulse Explore peut être connecté à une PS5 (à l’aide de l’adaptateur USB) via PlayStation Link tout en étant connecté à un téléphone portable via Bluetooth, le tout en même temps. Cela indique qu’en jouant sur la PS5, les joueurs peuvent immédiatement prendre un appel téléphonique et l’entendre à travers les mêmes écouteurs Pulse Explore.

Une connexion sans fil est nécessaire pour que certaines fonctionnalités fonctionnent

Veuillez noter que les fonctionnalités de retour haptique et de déclencheur adaptatif ne fonctionnent que si le jeu en cours de lecture prend en charge ces fonctionnalités. Vous avez besoin d’une connexion Wi-Fi d’une vitesse minimale de 5 Mbps pour utiliser cette fonctionnalité. Pour une expérience de jeu plus fluide, il est recommandé d’avoir une connexion plus rapide d’au moins 15 Mbps.

