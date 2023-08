Améliorez la durée de vie de votre batterie : Un guide complet pour vérifier la santé de votre batterie

Les smartphones, qu’ils soient coûteux ou plus abordables, offrent un moyen simple de vérifier l’état de la batterie. Il vous suffit de vérifier le coin supérieur gauche ou supérieur droit de votre écran pour connaître le pourcentage de charge restant avant que votre appareil ne s’éteigne. Bien que cela vous aide à comprendre quand charger votre téléphone, il est également crucial de prêter attention à sa santé globale à long terme. Les batteries de téléphone sont conçues pour s’user avec le temps, même si elles sont remplaçables. Si la batterie de votre téléphone se dégrade, vous remarquerez une perte de puissance plus rapide.

Le processus de dégradation de la batterie ne peut pas être inversé, mais vous pouvez le ralentir en désinstallant les applications qui consomment votre batterie et en évitant la surcharge. Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre que la batterie cesse complètement de fonctionner pour envisager un remplacement ou un nouveau téléphone. Vous pouvez adopter une approche proactive en vérifiant la santé de la batterie en suivant les étapes suivantes.

Santé de la batterie et durée de vie de la batterie : quelle est la différence ?

La santé de la batterie fait référence à la durée de vie de la batterie de votre téléphone avant de devoir la remplacer. Lorsqu’un téléphone est neuf, sa santé de batterie est au maximum, généralement à 100 %. Au fur et à mesure que vous utilisez le téléphone, ce pourcentage diminue en raison de l’utilisation continue. La santé de la batterie est influencée par des facteurs tels que le nombre de cycles de charge, les applications que vous installez et le temps que vous passez à utiliser l’appareil. À mesure que la santé de la batterie diminue, vous remarquerez que votre téléphone se décharge plus rapidement qu’auparavant, ce qui vous incitera à le recharger plus fréquemment.

En revanche, la durée de vie ou le niveau de la batterie indique combien de temps il reste avant que votre téléphone ne s’éteigne en raison d’une faible charge. Un indicateur de statut est affiché soit dans le coin supérieur droit, soit dans le coin supérieur gauche de votre écran pour afficher cela. Si vous choisissez de l’afficher en pourcentage, un nombre apparaîtra à côté de l’indicateur. À mesure que la charge de votre téléphone diminue, l’indicateur se vide progressivement, simulant un effet de la vie réelle. Lorsque votre téléphone est branché et en charge, vous remarquerez une icône de chargeur ou de foudre affichée à côté de l’indicateur.

Pour les iPhone, il est facile de vérifier l’état de la batterie dans le menu Paramètres. Cependant, sur les appareils Android, ce processus varie. Pour la plupart des téléphones Android, vous aurez besoin d’une application tierce pour vérifier l’état de la batterie, sauf si vous avez un téléphone Samsung. Samsung a inclus un outil d’état de santé dans l’application Members à cette fin. De plus, sur certains téléphones Android, vous pourrez peut-être accéder à l’état de la batterie en composant un code de commande spécifique.

Comment vérifier la santé de la batterie de votre téléphone en utilisant Samsung Members

Samsung Members est une application qui crée une communauté d’utilisateurs, partage des actualités et des informations de support à jour, et offre des avantages spéciaux. Cette application comprend également un menu de diagnostics permettant de vérifier les problèmes matériels de votre téléphone. Bien que l’outil de vérification de l’état de la batterie dans l’application n’affiche pas un pourcentage exact, il évalue l’état de votre batterie sur une échelle de Bon à Faible, vous donnant une idée de ses performances.

Members est déjà installé sur de nombreux téléphones Samsung et est une application exclusivement réservée aux utilisateurs Samsung. Si vous ne le trouvez pas sur votre appareil, vous pouvez le télécharger depuis l’application Galaxy Store ou le Google Play Store. Une fois installé, vous pouvez utiliser les étapes suivantes pour vérifier la durée de vie de votre batterie :

Ouvrez l’application Samsung Members

Accédez à Diagnostics, puis à Diagnostics du téléphone.

Ensuite, appuyez sur État de la batterie pour voir l’état de santé de votre smartphone.

Si vous voyez l’état « Normal » et que la durée de vie de votre batterie est catégorisée comme « Bon », il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Cependant, si l’état indique « Action requise » et que la durée de vie de votre batterie est marquée comme « Mauvaise » ou « Faible », il est conseillé de vous rendre dans un store de réparation pour envisager de remplacer la batterie.

Vérification de l’état de la batterie sur les téléphones Android autres que Samsung

Utilisation d’applications tierces (AccuBattery)

AccuBattery analyse rapidement votre téléphone et calcule la durée pendant laquelle votre batterie reste active ou en mode veille. L’application fournit également des informations en temps réel sur la décharge actuelle et la température, entre autres détails. Cependant, vous ne recevrez pas immédiatement des informations sur l’état de santé ; l’application nécessite un certain temps pour surveiller l’utilisation de votre téléphone et offrir des résultats précis. Une fois prêt, AccuBattery présente la capacité actuelle par rapport à la conception originale. De plus, il vous montre l’usure quotidienne de votre batterie due à une recharge fréquente.

Utilisation de BatteryGuru

BatteryGuru est une application simple qui vous permet de vérifier la tension, la température et l’état de votre batterie. Ses fonctions se limitent à ces caractéristiques et ne comprennent pas d’analyses détaillées de vos habitudes d’utilisation ou d’applications gourmandes en énergie avec des suggestions d’optimisation. De plus, l’application contient des publicités.

L’utilisation de l’application pour vérifier l’état de la batterie est simple. Une fois que vous l’avez installée et ouverte, elle affichera le niveau de batterie actuel, qui change au fur et à mesure que vous chargez ou utilisez votre téléphone. Cependant, l’application ne fournit pas de pourcentage précis ni d’informations détaillées sur l’état de santé de la batterie. Au lieu de cela, elle classe l’état de votre batterie comme bon, mauvais ou faible.

Conseils pour prolonger la santé de votre batterie

La santé et la durée de vie de la batterie de votre téléphone sont distinctes mais interconnectées. Une santé de la batterie en déclin entraîne une durée d’utilisation réduite entre les charges. Bien que de nombreuses batteries de smartphones soient de haute qualité et de grande capacité, elles ne sont pas invincibles. L’utilisation continue de l’écran et la charge fréquente peuvent contribuer à leur usure. Bien que vous ne puissiez pas inverser le processus de dégradation de la batterie, il existe des habitudes que vous pouvez adopter pour ralentir ce processus. L’utilisation de fonctionnalités telles que le mode sombre et le mode d’économie d’énergie, ainsi que la désinstallation des applications inutilisées, peuvent aider à prolonger la durée de vie de la batterie de votre Samsung et d’autres appareils.

